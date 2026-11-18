JawaPos.com - PT Ofero Technology Indonesia telah meluncurkan sepeda motor listrik mulitifungsi Ofero Carria 1 dengan harga Rp 29.999.000 (off the road).​​​​​​​

Brand Experience & PR Manager Ofero Indonesia Auditya Gunawan menyampaikan bahwa Carria 1 dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan mobilitas harian maupun operasional armada bisnis.

"Dengan spesifikasi yang menunjang fungsi dan kenyamanan, Carria 1 menjadi paket komplit baik untuk penggunaan harian perorangan maupun operasional armada," katanya.

Ofero Carria 1 diperkenalkan sebagai kendaraan yang dapat mendukung kebutuhan mobilitas harian, termasuk aktivitas usaha yang membutuhkan kendaraan untuk membawa barang.

Kendaraan ini dibekali dua baterai semi solid lithium dan dukungan pengisian daya cepat hingga 60 ampere (A) yang memungkinkan pengisian daya penuh kedua baterai selama sekitar satu jam.

Fasilitas pengisian daya kendaraan akan disediakan di sejumlah jaringan Ofero Store.

Ofero Carria 1 menggunakan jok berbahan memory foam, dek kaki berukuran luas, serta pijakan kaki tambahan.

Kendaraan ini memiliki bagasi berkapasitas 34 liter, yang dapat digunakan untuk menyimpan helm dan perlengkapan lainnya.

Fitur lain kendaraan ini meliputi port USB untuk mengisi daya perangkat elektronik serta kompartemen baterai di bawah pijakan kaki yang dapat dibuka melalui tuas dari dalam bagasi.

Fitur keselamatannya mencakup Traction Control System (TCS) untuk membantu menjaga traksi ban di jalan licin. Selain itu, ada indikator suara pada lampu sein dan lampu hazard.

Tombol multifungsi bertanda "P" pada kendaraan mencakup fungsi seperti cruise control, mode mundur, pengaturan TCS, serta sistem pemulihan darurat (Automatic Repair System/ARS).

Ofero menyediakan garansi rangka dan baterai hingga lima tahun atau jarak 60.000 kilometer serta garansi motor listrik dua tahun atau 30.000 kilometer.

Konsumen juga bisa mendapat tiga kali layanan pemeriksaan dan perawatan berkala tanpa biaya jasa selama dua tahun sejak penyerahan kendaraan.

Selain melakukan pembelian secara langsung, perusahaan menawarkan skema kepemilikan melalui kerja sama dengan Longway Indonesia.

Skema rent-to-own atau sewa-milik memungkinkan konsumen membawa pulang kendaraan dengan uang jaminan Rp500.000 dan angsuran mulai Rp55.000 per hari.​​​​​​​

Manajer Penjualan Ofero Indonesia Super Wang mengatakan, skema tersebut disediakan untuk memudahkan konsumen perorangan maupun pelaku usaha dalam memiliki kendaraan listrik.

"Melalui skema Sewa-Milik Longway ini, konsumen cukup menyiapkan uang jaminan sebesar Rp500.000 untuk bisa membawa pulang Carria 1 dengan angsuran harian yang sangat terjangkau, mulai dari Rp55.000 per hari dan pilihan tenor maksimal hingga 36 bulan," ia menjelaskan.

Dia mengatakan unit kendaraan beserta dua baterainya akan menjadi hak milik konsumen setelah masa tenor berakhir.

Ofero Carria 1 dipasarkan dalam satu pilihan warna, yakni hitam Brilliant Black.

Layanan pemesanan awal kendaraan ini sudah dibuka sejak pertengahan Oktober 2026.