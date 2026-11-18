JawaPos.com – Keraguan masyarakat terhadap kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) masih menjadi tantangan dalam mendorong adopsi mobil listrik di Indonesia. Kekhawatiran tersebut meliputi risiko kebakaran baterai, keamanan saat melewati genangan air, hingga biaya perawatan dan penggantian baterai.

Survei PwC Indonesia mencatat, 87 persen responden mengkhawatirkan biaya penggantian baterai, 83 persen mencemaskan harga suku cadang, dan 66 persen khawatir terhadap pengeluaran tak terduga. Selain itu, 60 persen responden mengkhawatirkan ketersediaan stasiun pengisian daya.

Menanggapi berbagai persepsi tersebut, VinFast mengulas tiga mitos kendaraan listrik melalui data, teknologi, serta skema kepemilikan yang ditawarkan kepada konsumen.

Baterai Mobil Listrik Rentan Terbakar

Risiko kebakaran menjadi salah satu kekhawatiran utama masyarakat. Namun, analisis AutoinsuranceEZ berdasarkan data National Transportation Safety Board dan Bureau of Transportation Statistics di Amerika Serikat mencatat sekitar 25 insiden kebakaran per 100.000 kendaraan listrik, lebih rendah dibandingkan mobil bensin yang mencapai 1.530 insiden.

Sementara itu, EV FireSafe memperkirakan probabilitas kebakaran baterai mobil listrik sekitar 0,0012 persen, dibandingkan sekitar 0,1 persen pada kendaraan bensin dan diesel.

Dari sisi teknologi, VinFast menggunakan baterai Lithium Iron Phosphate (LFP) yang memiliki stabilitas termal baik. Kendaraannya juga dilengkapi Battery Management System (BMS) untuk memantau suhu, tegangan, dan arus listrik, serta sistem manajemen termal untuk menjaga temperatur baterai.

Perlindungan konsumen diberikan melalui skema berlangganan baterai atau battery subscription. VinFast menanggung perawatan, perbaikan, hingga penggantian baterai apabila tingkat kesehatannya turun di bawah 70 persen selama masa berlangganan aktif. Perlindungan tersebut juga dapat diteruskan kepada pemilik berikutnya.

Bagi konsumen yang membeli baterai secara langsung, garansi kendaraan untuk VF 3, VF 5, VF 6, VF MPV 7, dan Limo Green mencapai tujuh tahun atau 160.000 kilometer. Khusus VF 7, garansi kendaraan mencapai 10 tahun atau 200.000 kilometer.

Adapun garansi baterai VF 6, VF 7, VF MPV 7, dan Limo Green mencapai 10 tahun atau 200.000 kilometer. Sementara VF 3 dan VF 5 mendapatkan garansi baterai delapan tahun tanpa batasan jarak tempuh.

Mobil Listrik Tidak Aman Melewati Genangan Air

Kekhawatiran berikutnya berkaitan dengan kondisi banjir dan genangan air di Indonesia.

Baterai kendaraan listrik VinFast telah mengantongi sertifikasi IP67, yang menunjukkan perlindungan terhadap debu serta kemampuan bertahan dalam kondisi terendam air hingga kedalaman satu meter selama 30 menit berdasarkan pengujian tertentu.

Berbeda dengan kendaraan bermesin pembakaran internal, mobil listrik tidak membutuhkan saluran udara untuk memasok oksigen ke mesin maupun pipa knalpot. Karena itu, risiko hydrolock akibat masuknya air ke ruang pembakaran mesin bensin tidak berlaku pada sistem penggerak mobil listrik.

Kemampuan tersebut pernah diperlihatkan melalui area Water Obstacle dalam ajang GIIAS 2026. Meski demikian, mobil listrik tetap memiliki batas kemampuan. Genangan terlalu dalam maupun arus air deras tetap berbahaya bagi semua jenis kendaraan.

Biaya Kepemilikan Mobil Listrik Lebih Mahal

Biaya perawatan, ketersediaan bengkel, jarak tempuh, hingga harga jual kembali juga menjadi pertimbangan konsumen. Studi Consumer Reports menemukan biaya perawatan dan perbaikan mobil listrik sepanjang masa kepemilikan sekitar setengah lebih rendah dibandingkan mobil bensin dengan kelas sebanding. Argonne National Laboratory juga mencatat biaya perawatan rutin mobil listrik ringan sekitar 40 persen lebih rendah per mil.

Untuk memperluas layanan purnajual, VinFast saat ini memiliki lebih dari 40 dealer showroom di Indonesia dan mempersiapkan penambahan lebih dari 150 showroom baru. Perusahaan juga bekerja sama dengan Otoklix, Bengkel BOS, Nawilis, Warna Warni Ban, dan Raperind untuk menyediakan layanan perawatan, perbaikan, hingga diagnosis kendaraan.

Dari sisi jarak tempuh, VF 3 mampu mencapai 215 kilometer, sedangkan VF 7 Plus memiliki jangkauan hingga 471 kilometer berdasarkan pengujian NEDC. Untuk pengisian daya, VF 6 dan VF 7 Eco dapat mengisi baterai dari 10 hingga 70 persen dalam waktu sekitar 25 menit.

VinFast juga menggunakan kalkulator Total Cost of Ownership (TCO) untuk membandingkan biaya kepemilikan kendaraan listrik dengan mobil bensin sekelas selama lima tahun, dengan asumsi penggunaan 2.000 kilometer per bulan.

Hasil perhitungan menunjukkan, TCO VF 3 dengan skema berlangganan baterai mencapai Rp159,45 juta, sedangkan mobil bensin pembanding Rp303,9 juta. Potensi penghematannya mencapai sekitar 48 persen. Sementara itu, TCO VF MPV 7 melalui skema berlangganan baterai mencapai Rp369,16 juta, dibandingkan Rp467 juta untuk kendaraan bensin pembanding. Selisihnya sekitar 21 persen.

Dari sisi biaya energi bulanan, VF 3 diperkirakan membutuhkan Rp427.778 untuk jarak tempuh 2.000 kilometer, sedangkan mobil bensin sekelasnya sekitar Rp1,69 juta. Untuk VF MPV 7, biaya energi diperkirakan Rp657.865, dibandingkan Rp1,95 juta pada kendaraan bensin pembanding.

Penghematan tersebut dapat bertambah melalui program pengisian daya gratis menggunakan jaringan V-Green hingga 31 Maret 2029, sesuai ketentuan yang berlaku.

Ferdiana, pemilik VF 3 asal Bandung, mengaku merasakan manfaat program tersebut saat melakukan perjalanan dari Bandung menuju sejumlah kota, termasuk Semarang, Yogyakarta, dan Pangandaran.

"Saya hanya satu kali mengisi daya di stasiun pengisian milik hotel, biayanya sekitar Rp30.000. Itu pun sebenarnya karena saya ingin lebih santai. Selebihnya gratis dengan memanfaatkan jaringan pengisian daya VinFast," ujarnya.

Hal serupa disampaikan Max Cullen, pemilik VF 3 asal Surabaya. "Sekali pengisian penuh dari 0 hingga 100 persen hanya membutuhkan biaya sekitar Rp40.000, dengan jarak tempuh sekitar 210 kilometer. Pajak tahunannya juga hanya sekitar Rp150.000," katanya.

Selain biaya operasional, VinFast menawarkan program Residual Value Guarantee untuk seluruh lini kendaraan di Indonesia, mulai dari VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, VF MPV 7, hingga Limo Green.

Melalui program tersebut, konsumen dapat menukar kendaraan lama dengan model VinFast terbaru atau menjualnya kembali kepada VinFast. Nilai jual kembali yang dijamin mencapai 90 persen dari harga pembelian awal untuk kendaraan berusia hingga enam bulan, 86 persen pada tahun pertama, 78 persen pada tahun kedua, dan 70 persen pada tahun ketiga.

Khusus VF MPV 7 dan Limo Green, jaminan nilai jual kembali mencapai hingga 80 persen untuk kedua skema kepemilikan, termasuk berlangganan baterai.