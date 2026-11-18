JawaPos.com - Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026 siap menyapa pecinta otomotif, khususnya roda dua di Indonesia. Menariknya, pameran ini menghadirkan sejumlah model dari segmen motor sport, skuter matik, kendaraan listrik, hingga segmen premium.

Yang berbeda dari tahun sebelumnya, IMOS 2026 diselenggarakan lebih lama yakni 10 hari dari 20-29 November 2026 di ICE BSD, Tangerang, bertepatan dengan penyelenggaraan pameran Gaikindo Auto Week (GAW) 2026.

Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) Thomas Wijaya mengatakan bahwa IMOS 2026 akan menjadi ajang bagi industri sepeda motor untuk menunjukkan langkah nyata, solusi mobilitas yang semakin lebih ramah lingkungan dan juga semakin hemat energi.

“Semangat ini terlihat dari produk yang akan dihadirkan oleh para seluruh peserta sebagai solusi mobilitas produktif bagi masyarakat Indonesia, baik di daerah perkotaan sampai ke ujung-ujung di daerah pedesaan,” kata Thomas dalam konferensi pers jelang IMOS 2026 di Jakarta, dikutip Rabu (18/11).

Pada penyelenggaraan kali ini, IMOS 2026 akan diramaikan dengan 15 merek motor, di antaranya Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, TVS, Alva, BMW Motorrad, Dibao EV, Harley-Davidson, Italjet, Peugeot, Polytron, Royal Enfield, Scomadi, dan Triumph.

Tak hanya itu, lebih dari 60 merek industri pendukung yang mencakup aksesori, apparel, pelumas, teknologi digital, hingga suku cadang juga akan ikut serta.

Presiden Direktur Seven Event, Andy Wismarsyah selaku EO penyelenggara IMOS, menegaskan bahwa pihaknya menargetkan penjualan lebih dari 2000 kendaraan pada IMOS 2026.

“Dulu pamerannya selalu berjalannya 5 hari. Ya karena belum ada datanya, saya belum bisa bilang. Tapi yang pasti kami yakin di atas itu (target penjualan), di angka-angka yang tadi (1.560 unit), ya mungkin sekitar 2000 lebih lah nanti,” kata Andy.

Sementara itu, sejumlah peserta pameran berencana memperkenalkan model baru hingga memamerkan teknologi terbaru pada IMOS 2026, berikut di antaranya!

1. Honda

Honda dikabarkan bakal membawa penyegaran pada sejumlah skuter matik andalannya, seperti BeAT, Vario, dan Scoopy. Sementara di segmen kendaraan listrik, Honda berpotensi menghadirkan ICON e: dan CUV e: dengan pembaruan fitur, teknologi baterai, serta kemampuan jarak tempuh.

2. Yamaha

Yamaha berpotensi mencuri perhatian melalui spekulasi kehadiran NMAX listrik atau E-NMAX. Selain itu, pabrikan berlambang garpu tala tersebut diperkirakan memamerkan jajaran motor dengan livery khusus perayaan 70 tahun, mulai dari segmen Maxi, skutik, hingga motor sport.

3. Suzuki

Suzuki diperkirakan memanfaatkan IMOS 2026 untuk memperkenalkan penyegaran Burgman 125. Model ini sebelumnya sempat tertangkap kamera saat menjalani uji jalan dalam versi produksi lokal. Selain itu, Suzuki Access dan V-Strom 250SX juga berpotensi menjadi daya tarik pengunjung.

4. Kawasaki

Kawasaki diprediksi membawa sejumlah model yang menarik untuk dicermati, di antaranya Brusky 125, KLX 230, dan KLE500.

5. TVS

Pabrikan asal India ini diperkirakan tetap mengandalkan jajaran kendaraan fungsional, motor sport, serta produk kendaraan listrik untuk meramaikan pameran.

6. Alva

Alva berpeluang menampilkan perkembangan teknologi motor listrik, terutama inovasi baterai litium yang berfokus pada daya tahan, efisiensi, dan kemampuan jarak tempuh.

7. Polytron

Polytron juga diperkirakan memamerkan perkembangan teknologi baterai litium pada lini kendaraan listriknya, termasuk peningkatan efisiensi dan daya jelajah.

8. Dibao EV

Merek asal Vietnam ini diperkirakan turut meramaikan persaingan motor listrik dengan menghadirkan produk yang menyasar kebutuhan mobilitas perkotaan.

9. Italjet

Italjet berpeluang memamerkan Dragster 250 yang mengusung karakter desain agresif dan menyasar penggemar motor dengan tampilan unik.

10. Royal Enfield

Penggemar motor klasik dan retro patut menantikan kemungkinan kehadiran penyegaran lini produk Royal Enfield dalam pameran tersebut.

11. Triumph

Senada dengan Royal Enfield, Triumph juga berpeluang menghadirkan pembaruan pada jajaran motor klasik dan retro untuk menarik perhatian pengunjung.

12. Harley-Davidson

Harley-Davidson diprediksi memboyong dua model, yakni Sprint 440 dan X 350 T, untuk melengkapi pilihan motor di segmen premium.

13. Scomadi

Scomadi berpotensi menampilkan jajaran skuter bergaya klasik yang menyasar penggemar kendaraan roda dua dengan desain retro.

14. Peugeot