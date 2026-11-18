JawaPos.com — OMOWAY memperkuat ekspansi pasar motor smart di Jawa Timur melalui kehadiran dealer berkonsep 3S (Sales, Service, Spare Parts) di Surabaya.

Fasilitas ini menghadirkan layanan penjualan, perawatan, suku cadang, hingga pengisian daya cepat 5.000 watt untuk memberikan kemudahan dan kepastian layanan bagi konsumen motor smart di Kota Pahlawan.

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi OMOWAY membangun ekosistem mobilitas pintar yang tidak hanya mengandalkan kecanggihan produk.

Perusahaan juga menyiapkan infrastruktur pendukung untuk memastikan konsumen memperoleh pengalaman berkendara yang praktis, nyaman, dan didukung layanan purnajual.

Komitmen tersebut terlihat dalam kunjungan JawaPos.com ke OMOWAY Surabaya 3S Store pada Senin (16/11/2026).

Melalui fasilitas ini, OMOWAY memperlihatkan keseriusannya menjadikan Surabaya sebagai salah satu pusat pengembangan pasar motor smart di Indonesia.

Mengapa OMOWAY Memilih Surabaya sebagai Pusat Ekspansi di Jawa Timur?

Surabaya dipilih OMOWAY karena memiliki potensi pasar sepeda motor yang besar sekaligus menjadi pusat aktivitas ekonomi Jawa Timur.

Karakter masyarakat perkotaan dengan kebutuhan mobilitas tinggi dinilai membuka peluang bagi pengembangan motor smart berbasis teknologi pintar.

Pujangga Putra Kartono, Brand Manager OMOWAY Indonesia, menilai Surabaya memiliki posisi strategis untuk memperkenalkan teknologi sepeda motor generasi terbaru.

Pujangga Putra Kartono mengungkapkan alasan ekspansi OMOWAY ke Surabaya dan wilayah Jawa Timur lainnya. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)

Selain memperluas jaringan penjualan, perusahaan ingin memberikan edukasi mengenai manfaat penggunaan motor pintar dalam aktivitas sehari-hari.

"Kami dari OMOWAY melihat bahwa Surabaya ini adalah salah satu kota terbesar di Jawa Timur, juga sebagai ibu kota provinsi, dan kami rasa ini adalah kota yang tepat serta strategis untuk OMOWAY berekspansi,” ujar Angga kepada JawaPos.com, Senin (16/11/2026).

“Banyak sekali pengguna sepeda motor di sini yang bisa kami tawarkan dan berikan edukasi mengenai motor smart OMOWAY, sehingga kami melihat potensinya benar-benar sangat luar biasa besar di Kota Surabaya.”

Ekspansi tersebut sekaligus mempertegas komitmen OMOWAY terhadap pasar Indonesia yang menjadi tujuan global pertama perusahaan.

Dealer 3S OMOWAY Surabaya Jadi Fondasi Kepercayaan Konsumen

Kehadiran dealer 3S menjadi salah satu strategi utama OMOWAY untuk memberikan kepastian layanan sejak konsumen membeli kendaraan.

Melalui konsep Sales, Service, dan Spare Parts, kebutuhan pembelian, perawatan, serta ketersediaan komponen dapat ditangani dalam satu jaringan.

"Di setiap dealer kami, pada saat awal hadir kami langsung memberikan standar 3S (sales, service, dan juga spare part) di mana kami rasa itu merupakan tahapan yang penting supaya konsumen merasa yakin ketika membeli produk OMOWAY,” jelasnya.

“Selain itu, kami berencana untuk hadir jangka panjang di pasar Indonesia. Ke depannya kami akan memberikan lebih banyak inovasi dan teknologi terbaru, tentu dengan dukungan dari distributor dan main dealer OMOWAY di Surabaya."

Tim penjualan juga disiapkan untuk memberikan edukasi langsung mengenai penggunaan teknologi dan berbagai fitur kendaraan.

"Pada saat OMOWAY mengembangkan produknya, kami sadar akan ada banyak penyesuaian yang harus dipelajari oleh pengguna sepeda motor biasa,” paparnya.

“Maka dari itu, seluruh tim penjualan kami di main dealer Surabaya akan memberikan informasi pengetahuan (knowledge) dan cara menggunakan sepeda motornya.”

“Tidak perlu dikhawatirkan karena teknologi yang kami berikan bukan teknologi yang susah untuk dipakai, sehingga konsumen tidak perlu waktu lama untuk terbiasa."

Pengisian Daya Makin Praktis, OMOWAY Siapkan Fast Charging 5.000 Watt

OMOWAY turut menjawab kebutuhan pengisian daya dengan menyediakan beberapa pilihan perangkat pengisian untuk konsumen.

Setiap pembelian motor sudah dilengkapi charger 800 watt, sementara perangkat berdaya 2.000 watt tersedia sebagai opsi tambahan.

Menariknya, setiap dealer OMOWAY juga disiapkan memiliki fasilitas fast charging berdaya 5.000 watt untuk satu kendaraan.

Ketika digunakan dua motor secara bersamaan, daya pengisian masing-masing kendaraan mencapai 3.500 watt sesuai penjelasan perusahaan.

"Setiap pembelian sepeda motor OMOWAY akan mendapatkan charger bawaan sebesar 800 watt, dan konsumen yang ingin opsi pengecasan lebih cepat juga bisa membeli charger 2.000 watt yang kami jual,” ungkapnya.

“Selain itu, di setiap dealer OMOWAY yang tersebar akan tersedia charging station dengan fasilitas fast charging berdaya 5.000 watt untuk satu motor atau masing-masing 3.500 watt jika dua motor mengecas bersamaan.”

“Ini juga sudah terbantu dengan tersebarnya banyak SPKLU pengisian untuk sepeda motor di Kota Surabaya."

Dukungan tersebut memberikan fleksibilitas bagi konsumen untuk menyesuaikan pengisian daya dengan kebutuhan mobilitas mereka.

Kehadiran fasilitas pengisian di dealer juga menjadi nilai tambah dalam membangun ekosistem motor smart yang semakin mudah diakses.

Layanan Purnajual OMOWAY, Ada Derek Gratis hingga Motor Pengganti

Keunggulan lain yang ditawarkan OMOWAY terletak pada dukungan purnajual melalui layanan berbasis aplikasi dan bantuan darurat.

Konsumen dapat melaporkan kendala kendaraan secara langsung untuk mendapatkan tindak lanjut dari tim dealer.

"Kami memberikan opsi garansi yang sangat menarik untuk seluruh konsumen. Ketika ada kendala, cukup mudah, pengguna tinggal melaporkan saja via aplikasi, lalu tim main dealer kami akan menghubungi untuk langsung dilakukan penanganan,” jelasnya.

“Kalau memang ada kondisi darurat, tim kami juga sudah sedia free towing untuk menjemput motornya, dan jika butuh waktu perbaikan yang sedikit lebih lama, dealer kami akan memberikan unit pengganti untuk konsumen tersebut."

Komitmen tersebut diperkuat melalui kewajiban sertifikasi bagi seluruh mekanik dan tenaga penjualan OMOWAY.

Setiap teknisi harus menyelesaikan kurikulum khusus untuk menguasai perangkat keras maupun perangkat lunak sebelum menangani kendaraan konsumen.

"Untuk motor smart ini ada banyak sekali teknologi, baik hardware maupun software, yang wajib dikuasai secara jelas oleh teknisi kami. Sebelum teknisi itu bisa bekerja, mereka harus mengikuti rangkaian pelatihan dan kurikulum yang disiapkan oleh OMOWAY,” detailnya.

Melalui perpaduan teknologi OMO-X, layanan 3S, fasilitas fast charging, dan dukungan purnajual, OMOWAY menunjukkan ambisinya memperkuat pasar motor smart Jawa Timur.