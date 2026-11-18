JawaPos.com – Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026 tidak hanya menghadirkan deretan sepeda motor terbaru. Pengunjung juga bisa mencoba langsung berbagai model motor di zona test ride, menikmati hiburan, melihat kompetisi modifikasi, hingga mendapatkan promo pembelian.

IMOS 2026 berlangsung pada 20–29 November 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang. Pameran ini diikuti 15 merek sepeda motor, mulai dari motor konvensional hingga listrik.

Merek yang berpartisipasi antara lain Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, TVS, Alva, BMW Motorrad, Dibao EV, Harley-Davidson, Italjet, Peugeot, Polytron, Royal Enfield, Scomadi, dan Triumph.

Selain itu, lebih dari 60 merek industri pendukung turut hadir dengan produk aksesori, apparel, pelumas, teknologi digital, dan suku cadang.

Project Director IMOS 2026, Abiyoso Wietono, mengatakan pihaknya juga menyiapkan fasilitas untuk memudahkan pengunjung menuju lokasi pameran.

"Kami ingin memastikan seluruh pengunjung dan para riders mendapatkan pengalaman berkunjung yang nyaman. Oleh karena itu, IMOS 2026 telah menyiapkan titik parkir khusus untuk riders, sekaligus menyediakan shuttle bus gratis bagi pengunjung yang menggunakan KRL," ujar Abiyoso.

Jajal Motor Baru di Zona Test Ride Salah satu kegiatan yang menjadi daya tarik IMOS 2026 adalah zona test ride. Melalui fasilitas ini, pengunjung bisa merasakan langsung performa, kenyamanan, dan fitur motor terbaru dari merek peserta.

Namun, tidak semua motor yang dipamerkan tersedia untuk dicoba. Ketersediaan unit bergantung pada masing-masing merek, terutama untuk motor edisi khusus dan model bermesin besar yang jumlahnya terbatas.

Sementara itu, sejumlah motor produksi massal, termasuk model terbaru, dapat dicoba sesuai ketersediaan unit.

Zona test ride berada di area outdoor di samping Hall 10 ICE BSD City. Pengunjung yang ingin mencoba motor wajib mendaftar melalui tim sales merek terkait, menunjukkan SIM C, serta mengikuti aturan keselamatan yang berlaku.

Beragam Aktivitas Selama IMOS 2026 Selain test ride, IMOS 2026 menghadirkan sejumlah kegiatan menarik. Salah satunya Pesta Belanja IMOS yang berlangsung sepanjang pameran.

Pengunjung bisa mendapatkan aksesori, apparel, dan suku cadang dengan harga khusus serta diskon pada waktu tertentu.

Ada juga Safety Riding Skills Course and Talk Show di panggung utama prefunction Hall 10. Kegiatan ini menghadirkan instruktur profesional untuk memberikan edukasi mengenai keselamatan berkendara.

Pengunjung juga bisa mengikuti Live Quiz harian dengan hadiah merchandise eksklusif IMOS 2026.

Bagi pencinta modifikasi, tersedia Modification Area di Hall 9 ICE BSD City. Area ini menghadirkan dua kompetisi, yakni Kreatif Motor Contest dan Motobuild Modification Contest.

Sementara itu, komunitas motor dapat mengikuti Mosride, kegiatan berkendara bersama yang digelar bekerja sama dengan sejumlah media otomotif.

Banyak Promo dan Diskon Pembelian IMOS 2026 juga menawarkan berbagai promo pembiayaan melalui FIFGROUP sebagai Platinum Sponsor.

Melalui FIFASTRA, pengunjung bisa mendapatkan potongan cicilan pembiayaan motor Honda hingga Rp7,9 juta atau potongan tenor hingga tujuh kali angsuran.

SPEKTRA memberikan potongan biaya administrasi Rp200.000 bagi 70 pelanggan pertama. Sementara DANASTRA dan FINATRA menawarkan cashback saldo AstraPay hingga Rp700.000 untuk pengajuan pembiayaan dana tunai maupun produktif.

Adapun AMITRA memberikan potongan biaya administrasi Rp500.000 untuk pembiayaan haji reguler.

Promo lainnya tersedia melalui AstraPay dan aplikasi FIFGO. Pengunjung yang melakukan registrasi, top up saldo, hingga pembayaran booking fee Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) berkesempatan mendapatkan hadiah langsung.

Hadiah yang disediakan antara lain mi instan, topi, pouch, payung, dan voucher senilai hingga Rp70.000. Ada pula promo kopi gratis di area Warung Rasa Loka (Kopdar Berkicau) bagi pengunjung yang bertransaksi menggunakan AstraPay.

Tak hanya itu, pengunjung juga berkesempatan mendapatkan satu unit sepeda motor melalui program undian Pancing Rezeki.

Program ini menggunakan Dream Key yang dapat ditukarkan untuk mengikuti kesempatan memperoleh hadiah utama.

Dengan berbagai kegiatan tersebut, IMOS 2026 menawarkan lebih dari sekadar pameran sepeda motor.