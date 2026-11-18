JawaPos.com — OMOWAY memperkuat kehadirannya di Surabaya melalui fasilitas 3S (Sales, Service, and Spare Parts) yang mengintegrasikan penjualan, perawatan, dan ketersediaan suku cadang motor smart.

Melalui OMOWAY Surabaya 3S Store, perusahaan menghadirkan layanan purnajual terstandar, teknisi terlatih, hingga dukungan kendaraan pengganti untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada konsumen di Jawa Timur.

Komitmen tersebut terlihat dalam kunjungan JawaPos.com ke OMOWAY Surabaya 3S Store, Senin (16/11/2026), untuk melihat kesiapan operasional dan kualitas pelayanan secara langsung.

Mengusung filosofi Smart for Life, OMOWAY ingin membuktikan kehadirannya tidak berhenti pada penjualan kendaraan, tetapi juga membangun ekosistem mobilitas cerdas berkelanjutan.

Di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap motor smart, kesiapan layanan purnajual menjadi salah satu pertimbangan penting sebelum membeli kendaraan.

OMOWAY menjawab kebutuhan tersebut melalui pendekatan terintegrasi yang menghubungkan konsumen, dealer lokal, dan prinsipal dalam satu sistem pelayanan.

Layanan 3S OMOWAY Surabaya, Apa Keunggulannya?

General Manager PT Quantum Surya Sejahtera selaku Main Dealer OMOWAY Surabaya–Gresik, Benny Stefanus, menjelaskan fasilitas 3S menjadi fondasi utama pelayanan perusahaan.

Benny Stefanus menjelaskan fasilitas 3S menjadi fondasi utama pelayanan perusahaan di OMOWAY Surabaya 3S Store. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)

Integrasi tersebut memungkinkan setiap kebutuhan konsumen, mulai dari pembelian hingga perawatan kendaraan, mendapatkan dukungan langsung melalui jaringan resmi OMOWAY.

"Mulai dari sales, service, dan sparepart, karena ini sangat terintegrasi sekali. Karena memang dari principal OMOWAY, menerapkan 3S ini sangat mendetail jadi untuk segala layanan, segala service itu saling terkoneksi," ujar Benny Stefanus kepada JawaPos.com, Senin (16/11/2026).

Menurut Benny, OMOWAY menerapkan standar operasional yang seragam bagi seluruh jaringan dealer di Indonesia.

Kebijakan tersebut mencakup kualitas ruang penjualan, kesiapan fasilitas servis, hingga prosedur pelayanan yang harus dipenuhi setiap dealer resmi.

Ketersediaan suku cadang asli juga menjadi perhatian utama perusahaan untuk mendukung penggunaan kendaraan dalam jangka panjang.

Teknisi Terlatih hingga Motor Pengganti, Bagaimana OMOWAY Menjamin Pelayanan?

OMOWAY Surabaya turut mengandalkan teknisi yang mendapatkan pelatihan dari prinsipal untuk menangani teknologi motor smart.

"Dukungan dari OMOWAY pusat ini terutama di bagian service, OMOWAY pusat telah menerapkan seluruh teknisi yang ada harus diberikan pelatihan khusus," ungkapnya.

Benny menyebut pelatihan tersebut bertujuan memastikan setiap teknisi memiliki kemampuan memadai dalam menangani teknologi motor Smart 3.0.

Keunggulan lainnya terletak pada dukungan lintas dealer ketika konsumen menghadapi kendala selama perjalanan.

OMOWAY menyiapkan mekanisme koordinasi antarkota, termasuk fasilitas towing dan motor pengganti sebagai bentuk perhatian terhadap kenyamanan pemilik kendaraan.

"Jadi andaikata ada customer yang mengalami kendala di sebuah kota, maka kami akan terintegrasi dengan kota-kota lain yang ada di dealer OMOWAY untuk membackup customer tersebut. Jadi kami sudah menyiapkan towing dan juga menyiapkan motor pengganti," detailnya.

Pengalaman Pengguna OMO-X, Benarkah Lebih Nyaman?

Keunggulan teknologi OMOWAY turut dirasakan Yudha, konsumen berusia 37 tahun asal Surabaya yang menggunakan OMO-X Smart.

Menurutnya, pengalaman mengendarai motor smart tersebut menghadirkan perubahan besar dalam cara memandang kenyamanan, teknologi, dan efisiensi mobilitas sehari-hari.

"Pengalaman selama menggunakan OMO-X Smart itu benar-benar merubah mindset berkendara selama ini. Kalau pakai motor smart, kita banyak pengalaman baru," ujar Yudha.

“Suaranya nggak ada, jadi ngobrol dengan partner yang kita bonceng itu lebih jelas daripada pakai kendaraan yang bermesin bensin.”

Yudha juga mengapresiasi integrasi teknologi navigasi, fitur keamanan, dan kapasitas baterai yang menurut pengalamannya menjadi daya tarik OMO-X Smart.

Kehadiran fitur tersebut membuat kendaraan tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi, tetapi juga memberikan pengalaman berkendara yang lebih modern.

Komunitas OMOWAY Surabaya Tumbuh, Bagaimana Masa Depannya?

Perkembangan OMOWAY Surabaya juga ditandai dengan terbentuknya komunitas pengguna yang menjadi ruang berbagi pengalaman dan pengetahuan otomotif.

Benny menilai hubungan antarkonsumen tersebut memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ekosistem motor smart di Surabaya.

"Komunitas yang di Surabaya ini sudah bertumbuh sangat oke menurut saya, karena itu adalah kerja sama kami dengan setiap konsumen di sini dan konsumen membuat sebuah komunitas sendiri," ungkap Benny.

Menurutnya, interaksi tersebut membuka kesempatan bagi pengguna untuk saling bertukar informasi mengenai kendaraan maupun pengalaman berkendara.