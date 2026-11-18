JawaPos.com - Pameran otomotif Gaikindo Auto Week (GAW) 2026 bakal menyapa pecinta otomotif Indonesia mulai Jumat, 20 November hingga Minggu, 29 November 2026 di ICE BSD City, Kabupaten Tangerang.

Dalam pameran ini, lebih dari 65 brand akan berpartisipasi, dan ada sejumlah mobil baru yang akan diluncurkan dan diumumkan harganya.

Pameran ini sebelumnya bernama Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW), dan pada penyelenggaraan tahun ini diubah menjadi Gaikindo Auto Week (GAW).

Ajang ini digelar bersamaan dengan pameran Indonesia Motorcycle Show (IMOS) yang juga diadakan di ICE BSD City, Kabupaten Tangerang.

Ketua Harian sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran dan Konferensi Gaikindo, Anton Kumonty menjelaskan, dengan cakupan lebih luas, GAW 2026 diproyeksikan menghasilkan transaksi lebih tinggi dibandingkan penyelenggaraan tahun sebelumnya di Jakarta.

"Pada pameran tahun lalu, transaksi sekitar Rp 6,8 triliun dengan jumlah pengunjung sekitar 196.000 orang dan penjualan sekitar 14.000 unit," ujar Anton, dikutip Rabu (18/11).

Pameran GAW kali ini akan diramaikan model baru dari enam merek, di antaranya BAW, Bentley, iCar, Porsche, Volvo, dan Xpeng.

Secara keseluruhan, GAW 2026 akan diramaikan dengan lebih dari 65 merek, terdiri dari 36 merek kendaraan penumpang dan lebih dari 30 merek industri pendukung.

Merek kendaraan penumpang tersebut meliputi BAIC, BAW, BMW, BYD, Changan, Chery, Daihatsu, DFSK, Ford, GAC Aion, Geely, GWM, dan Haval.

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Kemudian Hyundai, iCar, Jeep, Jetour, Kia, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, MG, MINI, Mitsubishi Motors, Omoda dan Jaecoo, Polytron, Porsche, Bentley, Suzuki, Toyota, VinFast, Volvo, Wuling, Xpeng, serta Zeekr.

Tahun ini, GAW 2026 akan hadir sebagai pameran otomotif pertama di Indonesia yang berlangsung serentak di 10 kota.

Selain itu, terdapat pula beberapa bocoran mobil baru dan agenda peluncuran yang meramaikan GAW 2026. Berikut daftarnya:

1. BYD TiTAN 7 DM (Ti7) BYD dikabarkan tengah mempersiapkan SUV besar dengan kapasitas tujuh penumpang yang mengusung teknologi plug-in hybrid electric vehicle (PHEV).

Kendaraan yang dikenal dengan nama TiTAN 7 DM atau Ti7 tersebut diproyeksikan masuk ke segmen SUV ladder frame. Model ini juga berpotensi menjadi pesaing Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero.

Rencana kehadirannya sekaligus menandai peluang BYD untuk memperluas lini produknya di luar kendaraan listrik murni.

2. Toyota Rush Facelift Toyota dikabarkan sedang menyiapkan pembaruan untuk Rush. Indikasi tersebut muncul setelah pabrikan asal Jepang itu merilis teaser yang mengarah pada kehadiran versi facelift SUV tujuh penumpang tersebut.

Apabila benar diluncurkan, model ini akan menjadi salah satu produk yang menarik perhatian di tengah ketatnya persaingan SUV keluarga di Indonesia.

3. Hyundai Neira EV Hyundai Motors Indonesia telah memastikan rencana peluncuran Neira EV. Mobil ini merupakan MPV listrik dengan kapasitas tujuh penumpang yang diposisikan sebagai saudara Kia Carens EV.

Neira EV akan diproduksi di dalam negeri, tepatnya di Cikarang, dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di atas 60 persen.

Model tersebut berpotensi memperkaya pilihan kendaraan listrik untuk kebutuhan keluarga di Indonesia.

4. BAW M8 Beijing Automobile Works (BAW), merek otomotif asal China, bersiap memasuki pasar Indonesia dengan membawa model M8.

BAW M8 merupakan MPV listrik premium yang dikabarkan sudah memenuhi persyaratan TKDN.

Kehadirannya diperkirakan bakal menambah ketat persaingan kendaraan listrik di segmen mobil berkapasitas besar.

5. SUV 7-Penumpang Geely Geely dikabarkan tengah menyiapkan produk baru berupa SUV keluarga dengan kapasitas tujuh penumpang yang menggunakan mesin bensin konvensional.

Kehadiran model tersebut akan melengkapi portofolio Geely yang selama ini didominasi kendaraan elektrifikasi.

Dengan demikian, Geely berpeluang menjangkau lebih banyak konsumen, termasuk mereka yang masih memilih kendaraan bermesin pembakaran internal.

6. Model Baru Omoda, Jaecoo, dan Lepas Chery Group juga bersiap menghadirkan sejumlah produk anyar melalui tiga mereknya, yakni Omoda, Jaecoo, dan Lepas.

Jaecoo disebut akan membawa model baru, sedangkan Omoda tengah menyiapkan pembaruan produk. Di sisi lain, Lepas juga dijadwalkan memperkenalkan kendaraan terbarunya.

Langkah ini memperlihatkan upaya Chery Group untuk semakin memperluas jajaran produknya di pasar otomotif Indonesia.

7. DFSK E5 Plus DFSK juga berencana menghadirkan varian baru dari lini SUV elektrifikasinya, yakni E5 Plus.

Kehadiran model ini diharapkan dapat memperluas pilihan kendaraan keluarga dengan teknologi elektrifikasi dari pabrikan tersebut.

Agenda Pengumuman Harga Resmi GAW 2026 tidak hanya menjadi ajang peluncuran kendaraan baru. Sejumlah merek otomotif juga memanfaatkan pameran ini untuk mengumumkan harga resmi model yang sebelumnya sudah diperkenalkan.

Berikut beberapa kendaraan yang dijadwalkan mendapatkan pengumuman harga dalam ajang tersebut.

1. Toyota Land Cruiser FJ Toyota dijadwalkan memulai penjualan resmi Land Cruiser FJ di Indonesia dan dijadwalkan mengumumkan harganya di ajang ini.

SUV off-road berkapasitas lima penumpang ini menjadi salah satu model yang menarik untuk dinantikan, khususnya bagi konsumen yang menggemari kendaraan tangguh dengan identitas desain khas Land Cruiser.

2. MG S6 EV MG Motor Indonesia dijadwalkan merilis harga resmi MG S6 EV pada 20 November 2026, bersamaan dengan hari pertama penyelenggaraan GAW.

SUV listrik ini ditawarkan dalam dua konfigurasi penggerak, yakni Rear-Wheel Drive (RWD) dan All-Wheel Drive (AWD).

Sebelumnya, MG sudah memberikan indikasi harga untuk varian Magnify Max RWD yang dipatok mulai Rp 550 juta.

3. iCAR V27 dan Chery J6T CSH iCAR akan mengumumkan harga resmi V27, SUV dengan desain boxy yang menggunakan teknologi Range Extended Electric Vehicle (REEV).

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Pada kesempatan yang sama, Chery juga diperkirakan bakal merilis harga J6T CSH sebagai bagian dari pengembangan jajaran kendaraan elektrifikasinya.

4. GAC AION i60 GAC Indonesia turut masuk dalam daftar merek yang dijadwalkan mengumumkan harga resmi kendaraan terbarunya, AION i60.