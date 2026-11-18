JawaPos.com - PT Ofero Technology Indonesia resmi membuka pemesanan nasional motor listrik terbarunya, Ofero Carria 1. Motor listrik yang menyasar kebutuhan harian dan operasional bisnis tersebut dipasarkan dengan harga Rp 29.999.000 berstatus off the road.

Adapun pemesanan awal atau pre-order Ofero Carra 1 telah dibuka sejak pertengahan Oktober 2026. Dalam peluncurannya, Ofero juga menyerahkan unit kepada sejumlah konsumen yang telah memesan melalui program tersebut. Ofero Carria 1 sendiri tersedia dalam satu pilihan warna, yakni Brilliant Black.

Auditya Gunawan, Brand Experience & PR Manager Ofero Indonesia, menyebut Carria 1 dirancang untuk memenuhi kebutuhan mobilitas pribadi maupun armada bisnis.

"Melalui tagline 'Kerja Cepat, Muat Lebih Banyak', Ofero Carria 1 dirancang khusus sebagai motor listrik multifungsi yang tangguh. Dengan spesifikasi yang menunjang fungsi dan kenyamanan, Carria 1 menjadi paket komplit baik untuk penggunaan harian perorangan maupun operasional armada (fleet),” ungkap Auditya di Jakarta, Selasa (17/11).

Dari sisi spesifikasi, Carria 1 dibekali dua baterai bawaan berbasis Semi Solid Lithium. Ofero memberikan garansi kesehatan baterai hingga lima tahun. Motor listrik ini juga mendukung teknologi fast charging hingga 60A yang diklaim mampu mengisi penuh kedua baterai dalam waktu satu jam.

Untuk menunjang penggunaan sehari-hari, Carria 1 memiliki jok berbahan memory foam, dek kaki berukuran luas, serta pijakan kaki tambahan. Motor listrik ini juga dilengkapi bagasi berkapasitas 34 liter yang dapat menampung helm full-face dan perlengkapan lainnya.

Pengguna dapat mengakses kompartemen baterai melalui tuas yang tersedia di dalam bagasi. Selain itu, terdapat port USB untuk mengisi daya ponsel selama perjalanan.

Pada sektor keselamatan, Carria 1 dilengkapi Traction Control System (TCS) untuk membantu menjaga traksi ban ketika melintasi jalan licin. Fitur lainnya meliputi indikator suara lampu sein dan hazard serta tombol multifungsi P yang mencakup Cruise Control, mode mundur, pengaturan TCS, dan Automatic Repair System (ARS).

Ofero juga menyediakan layanan servis melalui jaringan bengkel resminya di sejumlah kota. Garansi rangka dan baterai berlaku hingga lima tahun atau 60.000 kilometer, sedangkan motor listrik mendapatkan garansi dua tahun atau 30.000 kilometer.

Konsumen turut memperoleh tiga kali pemeriksaan dan perawatan berkala tanpa biaya jasa selama dua tahun sejak unit diserahkan. Selain pembelian langsung, Ofero bekerja sama dengan Longway untuk menyediakan skema kepemilikan kendaraan melalui sistem sewa-milik atau rent-to-own.

Super Wang, Sales Manager Ofero Indonesia, mengatakan kerja sama tersebut ditujukan untuk mempermudah konsumen perorangan maupun pelaku usaha memiliki motor listrik.

“Selain penjualan secara komersial untuk konsumen retail maupun armada bisnis, Ofero berkolaborasi dengan Longway sebagai mitra resmi yang memfasilitasi kemudahan kepemilikan kendaraan bagi konsumen,” ungkap Super Wang.

Melalui skema tersebut, konsumen cukup membayar uang jaminan Rp 500.000. Angsuran dimulai dari Rp 55.000 per hari dengan pilihan tenor hingga 36 bulan. Setelah masa pembayaran berakhir, motor listrik beserta dua baterainya menjadi milik konsumen.