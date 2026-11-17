JawaPos.com – Honda S2000 dan Suzuki Swift berhasil meraih gelar juara nasional dalam ajang BlackAuto Battle 2026.

Keduanya menjadi mobil terbaik di kategori Culture dan Contest pada Black Grand Final Auto Battle X Motodify 2026 di Grand City Surabaya, 7–8 November 2026.

Untuk pertama kalinya, BlackAuto Battle dan Black Motodify digelar dalam satu acara. Kompetisi ini mempertemukan peserta terbaik dari berbagai daerah di Indonesia untuk memperebutkan gelar juara nasional modifikasi mobil dan sepeda motor.

Perwakilan acara, Boy Prabowo, mengatakan penggabungan kedua kompetisi tersebut menjadi pembeda penyelenggaraan tahun ini.

"Berbeda dengan tahun lalu, kali ini Black Grand Final menggabungkan dua acara besar sekaligus (BlackAuto Battle dan Black Motodify)," kata Boy.

Honda S2000 dan Suzuki Swift Raih Gelar Juara

BlackAuto Battle 2026 mempertandingkan dua kategori, yakni Culture dan Contest. Kategori Culture menonjolkan karakter dan identitas modifikasi, sedangkan Contest lebih mengutamakan pengembangan kendaraan dengan ubahan ekstrem.

Penilaian meliputi eksterior, interior, konsep modifikasi, kualitas pengerjaan, serta keselarasan setiap komponen.

Honda S2000 Two Brothers feat Platinum Motorsport berhasil menjadi Culture BlackAuto Master. Sementara Suzuki Swift Egha X Autovision meraih gelar Contest BlackAuto Master.

Kedua mobil tersebut memiliki konsep modifikasi berbeda, baik dari sisi tampilan maupun sektor teknis.

Honda S2000 Pakai Mesin Stroker 2.200 cc

Honda S2000 milik Steven mengusung konsep widebody kustom hasil pengerjaan Two Brothers bersama Platinum Motorsport.

Ubahan dilakukan pada sejumlah bagian, mulai dari fender depan dan belakang, bumper, sideskirt, hingga aero diffuser.

Sektor mesin juga mendapat peningkatan. Mobil ini menggunakan mesin stroker 2.200 cc dengan komponen internal Darton sleeve dan piston Carrillo.

Untuk kaki-kaki, Honda S2000 menggunakan pelek Rotiform Six berdiameter 18 inci. Lebarnya mencapai 11 inci di depan dan 13,5 inci di belakang.

Suzuki Swift Gunakan Mesin Mitsubishi Lancer Evolution

Sementara itu, Suzuki Swift Egha X Autovision tampil dengan perubahan yang lebih menyeluruh.

Mobil yang awalnya menggunakan mesin 1.500 cc tersebut kini mengandalkan mesin Mitsubishi Lancer Evolution 4G63T.

Eksteriornya mengusung gaya Swift Sport GT3 2017 dengan widebody kustom dan sejumlah komponen karbon. Pintu depannya juga menggunakan mekanisme gullwing.

Pada sektor kaki-kaki, Suzuki Swift menggunakan pelek Work Meister M1 berdiameter 18 inci dengan lebar 11 inci di depan dan 12 inci di belakang.

Interiornya tidak kalah menarik. Sistem hiburan kabin dilengkapi perangkat audio Zevox, 16 monitor berukuran 4,5 inci, Android TV 32 inci, PlayStation 5, serta perangkat DJ Numark.

Ratusan Motor Ramaikan Black Motodify

Selain kompetisi mobil, Black Grand Final juga menghadirkan Black Motodify yang diikuti ratusan sepeda motor dari berbagai daerah.

Peserta datang dari Bali, Garut, Cikarang, Jakarta, Tangerang, Blora, Madura, hingga Bandung.

Deretan motor modifikasi. (Istimewa)

Menurut Boy Prabowo, peserta tidak hanya berasal dari Surabaya dan Jawa Timur, tetapi juga dari berbagai wilayah di Indonesia.

Mereka membawa beragam konsep modifikasi untuk memperebutkan gelar juara nasional.

Black Outloud Gelar Kompetisi Audio Mobil

Rangkaian acara turut diramaikan Black Outloud, kompetisi audio mobil yang mempertandingkan tiga kategori, yakni Sound Quality (SQ), Sound Quality Loud (SQL), dan Sound Pressure Level (SPL).

SQ berfokus pada kejernihan dan keseimbangan suara. SQL menggabungkan kualitas suara dengan volume tinggi, sedangkan SPL mengukur tekanan suara yang dihasilkan sistem audio.

Kompetisi tersebut menjadi bagian dari rangkaian final setelah sebelumnya berlangsung di BSD City dan Solo.

Ada Drifting dan Hiburan Musik

Pengunjung juga disuguhi berbagai hiburan, mulai dari penampilan DJ Winky, DJ Joana, DJ Sarah, DJ Kaell, hingga PKS X Khansa Girls.

Di area luar Grand City Surabaya, sejumlah drifter nasional turut menunjukkan kemampuan mereka. Beberapa di antaranya Amandio, Garasi Drift, Anindita Hidayat dari Team Bride, dan Reagen dari Pengepul Mobil.

Pengunjung bahkan mendapat kesempatan merasakan pengalaman menaiki mobil drift melalui sesi khusus selama acara.

Pemenang Berpeluang ke Tokyo Auto Salon 2027

Selain gelar juara nasional dan hadiah uang tunai, para pemenang Black Grand Final Auto Battle X Motodify 2026 juga berkesempatan diberangkatkan ke Tokyo Auto Salon 2027 di Jepang.

Kesempatan tersebut menjadi bentuk apresiasi kepada peserta terbaik sekaligus peluang untuk melihat perkembangan industri modifikasi otomotif internasional.