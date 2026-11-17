JawaPos.com – Mercedes-Benz bersiap memperkenalkan MPV listrik terbarunya, VLE, untuk pasar China.

Mobil premium berkapasitas tujuh penumpang tersebut dijadwalkan menjalani debut perdana di Guangzhou Auto Show 2026 pada 27 November mendatang.

Kehadiran Mercedes-Benz VLE menjadi langkah pabrikan asal Jerman itu untuk bersaing di segmen MPV listrik premium China yang semakin kompetitif.

Sejumlah merek lokal seperti Denza, Zeekr, Li Auto, dan Voyah sudah lebih dulu menawarkan kendaraan dengan teknologi serta fitur mewah.

Mercedes-Benz VLE merupakan versi produksi massal dari konsep Vision V. Produksinya telah dimulai di Spanyol pada Juni 2026, sementara untuk pasar China, perakitan kendaraan ini akan dilakukan oleh Fujian Benz.

Melansir dari carnewschina, perusahaan tersebut merupakan usaha patungan antara Mercedes-Benz Group, BAIC, dan Fujian Motor Industry. Selain VLE, fasilitas ini juga memproduksi Mercedes-Benz V-Class dan Vito.

Dimensi Besar, Kabin Tujuh Penumpang

Dari segi ukuran, Mercedes-Benz VLE memiliki dimensi yang cukup besar. Mobil listrik ini memiliki panjang 5.310 mm, lebar 2.000 mm, dan tinggi 1.922 mm.

Sementara itu, jarak sumbu rodanya mencapai 3.340 mm. Konfigurasi kabinnya dirancang untuk menampung tujuh penumpang dengan susunan tempat duduk 2+2+3.

Mercedes-Benz juga menawarkan beberapa pilihan ukuran pelek, mulai 19 inci, 20 inci, hingga 21 inci.

Untuk menunjang kenyamanan berkendara, VLE dibekali suspensi udara dan teknologi rear-wheel steering atau roda belakang yang dapat ikut berbelok.

Kombinasi tersebut diharapkan memberikan stabilitas sekaligus memudahkan manuver kendaraan berdimensi besar.

Tenaga Tembus 409 HP

Di sektor performa, Mercedes-Benz VLE versi China disiapkan dalam dua pilihan konfigurasi motor listrik.

Varian VLE 300 menggunakan satu motor listrik ZF yang ditempatkan di roda belakang. Motor tersebut menghasilkan tenaga maksimum 200 kW atau setara 268 HP.

Sementara itu, VLE 400 mengusung konfigurasi dua motor listrik dengan sistem penggerak semua roda atau all-wheel drive (AWD).

Kombinasi kedua motor listrik tersebut menghasilkan tenaga maksimum 305 kW atau sekitar 409 HP.

Kedua varian menggunakan baterai berteknologi ternary NMC. Sel baterainya dipasok melalui kerja sama CATL dan Mercedes-Benz.

Meski demikian, kapasitas baterai dan jarak tempuh resmi untuk versi China belum diumumkan.

Tantang MPV Mewah Buatan China

Masuknya Mercedes-Benz VLE ke pasar China bukan tanpa tantangan. Segmen MPV premium di negara tersebut sudah diisi sejumlah model lokal dengan teknologi dan kelengkapan fitur yang semakin berkembang.

Beberapa pesaing yang akan dihadapi antara lain Denza D9, Zeekr 009, Xpeng X9, Li Auto Mega, dan Voyah Dream.

Model-model tersebut menawarkan berbagai teknologi, mulai dari suspensi udara, fitur hiburan kabin, hingga konfigurasi tempat duduk premium.

Hingga saat ini, Mercedes-Benz belum mengumumkan harga resmi VLE untuk pasar China. Belum dipastikan pula apakah debut pada 27 November nanti akan sekaligus menjadi peluncuran penjualan atau hanya perkenalan produk.