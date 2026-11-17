JawaPos.com - PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) melibatkan 290 mahasiswa dari enam perguruan tinggi negeri di Jawa Timur dalam program Toyota Indonesia Digital Innovation Challenge (TDIC) 2026. Kegiatan yang berlangsung di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, pada 17–18 November 2026 tersebut bertujuan menyiapkan talenta digital yang mampu mendukung transformasi industri otomotif.

Mengusung tema "Mendorong Transformasi Digital melalui Software Engineer Masa Depan", program ini menjadi bagian dari upaya Toyota memperkuat hubungan antara dunia pendidikan dan industri. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa diperkenalkan dengan kebutuhan industri otomotif, khususnya penerapan software engineering dalam proses bisnis dan manufaktur.

TDIC merupakan program berkelanjutan yang sebelumnya telah diselenggarakan di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 10 Desember 2025. Pada penyelenggaraan perdana tersebut, kegiatan ini melibatkan 303 peserta dari sejumlah perguruan tinggi di Jawa Barat.

Keberlanjutan program ini menunjukkan komitmen TMMIN dalam memperluas kolaborasi dengan perguruan tinggi. Toyota juga berupaya mengenali dan mengembangkan potensi talenta digital sejak mahasiswa masih menempuh pendidikan.

Kebutuhan terhadap tenaga ahli di bidang teknologi digital semakin meningkat seiring perubahan industri otomotif global. Transformasi digital kini tidak hanya memengaruhi pengembangan kendaraan, tetapi juga berbagai proses produksi di pabrik.

Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan perusahaan meningkatkan efisiensi, mengintegrasikan alur kerja, serta memantau kegiatan operasional secara lebih mudah. Kondisi tersebut membuat kemampuan software engineering semakin dibutuhkan untuk menciptakan solusi yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Perubahan ini juga dirasakan TMMIN dalam menjalankan kegiatan manufaktur di Indonesia. Penerapan berbagai teknologi Digital Transformation (DX) di lingkungan pabrik perusahaan telah membantu meningkatkan efisiensi sekaligus mempermudah pemantauan proses produksi.

Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi harus diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia yang kompeten. Karena itu, sinergi antara industri dan perguruan tinggi diperlukan agar kemampuan lulusan dapat selaras dengan kebutuhan manufaktur yang terus berkembang.

“Pengembangan talenta digital bagi TMMIN merupakan salah satu perwujudan filosofi Toyota, ‘We Make People Before We Make Product’, yang menempatkan pengembangan manusia sebagai fondasi dalam membangun industri yang berkelanjutan dan berdaya saing. Melalui Toyota Indonesia Digital Innovation Challenge, TMMIN ikut serta dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu mengikuti perkembangan teknologi dan siap berkontribusi bagi masa depan industri otomotif nasional,” kata Nandi Julyanto, Presiden Direktur TMMIN.

Perkuat Kolaborasi Toyota dengan Perguruan Tinggi Salah satu agenda dalam rangkaian TDIC 2026 adalah Toyota Software Guest Lecture. Program ini menjadi sarana bagi TMMIN untuk mempererat hubungan dengan perguruan tinggi sekaligus memperkenalkan kompetensi yang dibutuhkan industri otomotif kepada calon tenaga kerja masa depan.

Selain mahasiswa ITS, kegiatan tersebut diikuti mahasiswa dari lima perguruan tinggi lainnya. Mereka berasal dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS), Universitas Airlangga (UNAIR), Universitas Brawijaya (UB), Universitas Negeri Malang (UM), dan Politeknik Negeri Malang (POLINEMA).

Melalui kuliah umum bersama praktisi industri, para peserta mendapatkan kesempatan untuk mempelajari penerapan software engineering dalam kegiatan bisnis dan manufaktur otomotif. Mahasiswa juga diajak memahami tantangan serta perkembangan teknologi digital yang memengaruhi operasional industri.

PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) melibatkan 290 mahasiswa dari enam perguruan tinggi negeri di Jawa Timur dalam program Toyota Indonesia Digital Innovation Challenge (TDIC) 2026. (Istimewa)

Tidak hanya berupa sesi berbagi pengetahuan, Toyota Software Guest Lecture turut menghadirkan mini exhibition. Pameran tersebut menampilkan berbagai teknologi, proyek, dan inovasi yang dikembangkan TMMIN bersama ITS.

Kegiatan ini memberikan gambaran mengenai penerapan ilmu yang diperoleh mahasiswa selama perkuliahan ke dalam lingkungan industri. Selain itu, mini exhibition menjadi ruang pertukaran gagasan antara praktisi perusahaan dan sivitas akademika untuk membuka peluang pengembangan inovasi bersama.

Dalam kesempatan tersebut, TMMIN dan ITS juga menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) sebagai dasar penguatan kerja sama. Kesepakatan ini mencakup pengembangan talenta, pertukaran pengetahuan, serta penyelenggaraan berbagai kegiatan kolaboratif.

Baca Juga:Toyota Kembangkan Fitur Nyalakan Mesin hingga Atur AC lewat Smartphone

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan jajaran manajemen TMMIN bersama dekanat Fakultas Teknik ITS ke Lean Manufacturing Laboratory ITS. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat fasilitas laboratorium dan aktivitas penelitian yang berjalan, sekaligus menjajaki peluang kerja sama di bidang teknologi digital.

“Kolaborasi industri dan perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perubahan. Melalui Toyota Software Guest Lecture, mahasiswa dapat mengenal kebutuhan industri, memperluas wawasan, dan memahami bagaimana keterampilan software engineering dapat diterapkan untuk menjawab tantangan nyata. Kami berharap kerja sama ini terus membuka peluang pengembangan talenta yang bermanfaat bagi mahasiswa, perguruan tinggi, dan industri manufaktur Indonesia,” ujar I Nyoman Winaya, Wakil Presiden Direktur TMMIN.

Melalui penyelenggaraan TDIC, TMMIN berupaya memperkuat pengembangan sumber daya manusia atau people development dengan membangun hubungan yang lebih erat antara sektor pendidikan dan industri. Program ini diharapkan dapat membantu mahasiswa mempersiapkan diri menghadapi kebutuhan dunia kerja yang semakin dipengaruhi perkembangan teknologi.