JawaPos.com – Hyundai Motors Indonesia bersiap menghadirkan mobil listrik terbarunya, Neira, untuk pasar otomotif Tanah Air.

Model ini merupakan SUV listrik tujuh penumpang pertama Hyundai yang diproduksi secara lokal di Indonesia dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tinggi.

Kehadiran Neira sejalan dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap kendaraan listrik.

Riset Populix bertajuk Decoding Indonesia’s Upper Middle MZs Consumer Signals in the Passenger Car Market mencatat, 74 persen responden milenial dan Gen Z tertarik membeli mobil listrik.

Dalam riset tersebut, Hyundai juga masuk dalam daftar merek yang paling dipertimbangkan calon konsumen. Kualitas produk, ekosistem kendaraan listrik, serta layanan purna jual menjadi beberapa faktor pendukungnya.

Untuk memperkenalkan Neira lebih dekat, Hyundai menggelar perjalanan bertajuk Explore, Worry About Nothing dari Kilometer Nol Banda Aceh menuju Banda Neira.

Ini untuk memperlihatkan kenyamanan berkendara mobi baru besutan Hyndai dalam menghadapi berbagai kondisi jalan di Indonesia sekaligus membuktikan kesiapan ekosistem kendaraan listrik Hyundai.

President Director PT Hyundai Motors Indonesia, Kenny Lee, mengatakan NEIRA perlu lebih dulu mengenal karakteristik jalan dan kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia.

"Melalui perjalanan tersebut, Hyundai juga ingin menunjukkan bahwa ekosistem kendaraan listriknya mampu mendukung perjalanan luar kota," ujarnya dalam pernyataan resminya, Selasa (17/11/2026).

Empat Keunggulan Hyundai Neira

Sebagai SUV listrik tujuh penumpang, Neira dibekali sejumlah fitur untuk menunjang kenyamanan, keamanan, dan kepraktisan berkendara.

Berikut empat keunggulan yang ditawarkan: Higher Ground Clearance

Jarak kendaraan ke permukaan jalan dibuat lebih tinggi untuk mendukung mobilitas di berbagai kondisi jalan Indonesia.

Hyundai Bluelink

Teknologi konektivitas yang memudahkan pengguna mengakses berbagai fungsi kendaraan.

Blind-spot View Monitor (BVM)

Fitur yang menampilkan area titik buta melalui instrument cluster untuk membantu pengemudi saat berpindah lajur. Teknologi ini merupakan bagian dari Hyundai SmartSense.

Easy Access to 3rd Row

Memudahkan penumpang masuk dan keluar dari baris ketiga sehingga lebih praktis untuk kendaraan keluarga.

Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia, Fransiscus Soerjopranoto, mengatakan kombinasi fitur kenyamanan, keamanan, dan dukungan ekosistem kendaraan listrik diharapkan memberikan pengalaman berkendara yang lebih praktis.

Diuji Melintasi Berbagai Kondisi Jalan

Perjalanan dari Banda Aceh menuju Banda Neira akan melewati beragam kondisi geografis, mulai dari jalan menanjak, jalur berkelok, perubahan cuaca, hingga penyeberangan feri.

Hyundai ingin memperkenalkan karakter berkendara Neira yang responsif dan intuitif untuk kebutuhan sehari-hari maupun perjalanan bersama keluarga.

Untuk kapasitas baterai dan jarak tempuh, Hyundai belum mengungkapkan spesifikasi lengkap Neira. Namun, baterainya dirancang untuk mendukung mobilitas harian, termasuk aktivitas di perkotaan dan perjalanan keluarga.

Jarak tempuh aktual nantinya bergantung pada gaya berkendara, mode yang digunakan, serta kondisi perjalanan.

Hyundai Targetkan 1.000 Titik Charging pada 2027

Selain produk, Hyundai juga memperkuat infrastruktur pengisian daya untuk mendukung penggunaan kendaraan listrik.

Saat ini, pelanggan Hyundai dapat mengakses sekitar 600 titik charging melalui kerja sama dengan sejumlah Charge Point Operator (CPO). Jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi lebih dari 1.000 titik pada 2027.

Hyundai juga menyediakan dukungan pengisian daya di rumah melalui fasilitas wall charger. Pengguna disarankan mengisi daya pada malam hari setelah kendaraan digunakan agar mobil siap dipakai keesokan harinya.

Dari sisi layanan, Hyundai menargetkan penambahan 22 outlet baru hingga akhir 2026, termasuk di Karawang, Makassar, dan Banjar. Dengan ekspansi tersebut, jaringan Hyundai akan mencakup lebih dari 100 outlet di Indonesia.

Layanan purna jual juga diperkuat melalui myHyundaiCare. Fasilitasnya mencakup Premium Courtesy Car, layanan darurat 24 jam melalui Hyundai Call Center atau SOS Button, Roadside Assistance (RSA), Motorcycle Service, Take Me Home, dan Mobile Service.

Setelah prototipenya diperkenalkan di GIIAS 2026, Hyundai akan membuka pemesanan awal atau pre-booking Neira di ajang GAIKINDO Auto Week (GAW) 2026.