JawaPos.com - Teknisi sepeda motor Indonesia kembali mendapat kesempatan menunjukkan kemampuan di tingkat internasional.

Kali ini, Trubus, teknisi Honda Big Bike dari PT Wahana Makmur Sejati (WMS), akan mewakili Indonesia dalam ajang Asia & Oceania Technician Skill Contest (AOC) 2026.

Kompetisi teknisi Honda tingkat Asia dan Oceania tersebut berlangsung pada 17-20 November 2026 di AHM Safety Riding and Training Center (SRTC), Deltamas.

Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah ajang yang mempertemukan teknisi terbaik Honda dari berbagai negara.

Trubus akan bertanding pada kategori Fun dengan menggunakan Honda CB650R. Keikutsertaannya menjadi kesempatan untuk membuktikan kompetensi teknisi Indonesia dalam menghadapi persaingan internasional.

Dalam kompetisi tersebut, Indonesia mengirimkan enam teknisi terbaik yang sebelumnya telah melewati proses seleksi Astra Honda Motor Technical Skill Contest (AHM-TSC).

Mereka akan bertanding dalam tiga kategori, yakni Commuter 1, Commuter 2, dan Fun.

Head of TSD PT Wahana Makmur Sejati, Benedictus F. Maharanto, mengatakan pengembangan kemampuan teknisi menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas layanan purnajual Honda.

"Teknisi memiliki peran penting dalam menjaga kualitas layanan purnajual Honda. Karena itu, pengembangan keterampilan dan pengetahuan harus terus dilakukan," ujarnya.

Persiapan Trubus Menuju Kompetisi Internasional Kesempatan Trubus tampil di AOC 2026 tidak datang secara instan. Teknisi Big Bike tersebut sebelumnya berhasil meraih posisi Runner Up atau Juara 2 Nasional kategori Teknisi Big Bike dalam The 30th AHM-TSC 2026.

Prestasi tersebut mengantarkannya menjadi salah satu perwakilan Indonesia dalam kompetisi tingkat Asia dan Oceania.

Menjelang perlombaan, WMS memberikan pendampingan intensif melalui pendalaman teori, latihan praktik, hingga persiapan mental.

Pembinaan tersebut dilakukan untuk meningkatkan konsentrasi, ketelitian, dan kepercayaan diri saat menghadapi tekanan kompetisi.

WMS bersama PT Astra Honda Motor (AHM) juga terus mendorong peningkatan kompetensi teknisi melalui pelatihan dan pembinaan berkelanjutan.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan teknisi di jaringan layanan Honda Big Bike memiliki keterampilan sesuai standar perusahaan dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen.

Benedictus berharap pengalaman Trubus di AOC 2026 dapat menjadi motivasi bagi teknisi Honda lainnya, khususnya di wilayah Jakarta dan Tangerang.

"Kami akan terus memberikan dukungan dalam setiap tahap persiapannya dan berharap Trubus dapat menunjukkan kemampuan terbaik, tampil percaya diri, serta meraih hasil membanggakan di ajang AOC 2026 sekaligus membawa nama Indonesia," tutup Benedictus.

Keikutsertaan Trubus sekaligus menjadi bagian dari upaya WMS dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang layanan purnajual.