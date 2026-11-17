JawaPos.com – Masalah tekanan angin ban mobil maupun motor masih sering disepelehkan. Bahkan hal kecil yang luput dari perhatian pemilik kendaraan.

Padahal, kondisi ban yang kurang tekanan udara bisa berdampak pada efisiensi bahan bakar, kenyamanan, hingga keselamatan berkendara.

Masalahnya, ban yang kekurangan angin tidak selalu terlihat kempis. Mobil bahkan masih bisa digunakan seperti biasa, meskipun tekanan udara sudah berada di bawah standar yang direkomendasikan pabrikan.

Dihimpun dari berbagai sumber, apa saja dampaknya jika tekanan angin ban mobil dibiarkan berkurang?

1. Konsumsi BBM Lebih Boros Tekanan ban yang rendah membuat bidang kontak ban dengan permukaan jalan berubah dan meningkatkan hambatan gulir atau rolling resistance.

Akibatnya, mesin membutuhkan tenaga lebih besar untuk menggerakkan kendaraan. Kondisi ini membuat konsumsi bahan bakar menjadi lebih boros.

Pada mobil listrik, hambatan gulir yang meningkat juga bisa membuat konsumsi energi baterai bertambah sehingga jarak tempuh berkurang.

2. Ban Lebih Cepat Aus Tekanan udara yang terlalu rendah membuat bagian bahu atau sisi telapak ban menerima beban lebih besar.

Jika terus dibiarkan, keausan ban menjadi tidak merata dan usia pakainya lebih pendek. Pemilik kendaraan pun harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mengganti ban lebih cepat.

3. Pengendalian Mobil Terganggu Ban yang kurang angin dapat memengaruhi respons kemudi dan kestabilan kendaraan.

Setir bisa terasa lebih berat, sementara respons mobil saat berbelok menjadi kurang optimal. Kondisi ini semakin berisiko ketika kendaraan melaju dalam kecepatan tinggi atau melakukan manuver mendadak.

4. Risiko Ban Pecah Meningkat Tekanan udara yang terlalu rendah membuat dinding ban mengalami perubahan bentuk lebih besar ketika berputar.

Dalam kondisi ini akan meningkatkan gesekan internal dan menghasilkan panas berlebih. Jika kendaraan terus digunakan dalam perjalanan jauh atau kecepatan tinggi, struktur internal ban berisiko mengalami kerusakan hingga menyebabkan pecah ban.

5. Kenyamanan Berkendara Berkurang Tekanan ban yang tidak sesuai juga bisa membuat karakter kendaraan berubah. Pengemudi mungkin merasakan setir lebih berat dan mobil kurang responsif.

Selain itu, ban yang bekerja dengan tekanan tidak ideal dapat memengaruhi kemampuan kendaraan meredam getaran saat melewati permukaan jalan yang tidak rata.

Cara Menjaga Tekanan Ban Tetap Ideal Hal yang harus dilakukan pemilik mobil sebaiknya memeriksa tekanan angin ban minimal satu kali dalam sebulan dan sebelum melakukan perjalanan jauh.

Pemeriksaan sebaiknya dilakukan saat ban dalam kondisi dingin agar hasil pengukuran lebih akurat.

Gunakan alat pengukur tekanan ban atau tire pressure gauge. Jangan hanya mengandalkan pemeriksaan visual karena ban yang terlihat normal belum tentu memiliki tekanan udara sesuai standar.

Pastikan juga tekanan ban mengikuti rekomendasi pabrikan yang biasanya tercantum pada stiker di pilar pintu pengemudi atau buku manual kendaraan.

Jangan lupa memeriksa ban cadangan, terutama sebelum melakukan perjalanan jauh.

Jangan Tunggu Ban Terlihat Kempis Menjaga tekanan angin ban merupakan bagian sederhana dari perawatan kendaraan yang tidak boleh diabaikan.

Tekanan yang sesuai membantu menjaga efisiensi bahan bakar, memperpanjang usia pakai ban, serta mempertahankan kestabilan kendaraan.