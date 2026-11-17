JawaPos.com - Chery memperluas keluarga SUV listrik J6 Series di Indonesia dengan menghadirkan J6T CSH. Ini merupakan model pertama kali mengadopsi teknologi Range-Extended Electric Vehicle (REEV) dari lini Chery Super Hybrid.

Kehadiran Chery J6T CSH menjawab kebutuhan konsumen yang menginginkan sensasi berkendara mobil listrik, tetapi tetap membutuhkan fleksibilitas jarak tempuh untuk perjalanan jauh.

Varian baru ini mengombinasikan motor listrik dengan mesin bensin 1.500 cc turbo yang berfungsi sebagai generator.

Melalui teknologi tersebut, SUV ini diklaim mampu menempuh jarak gabungan lebih dari 1.000 kilometer. Sementara dalam mode listrik murni, jarak tempuhnya mencapai 190 kilometer berdasarkan standar NEDC.

Perjalanan Chery J6 Series di Indonesia Perjalanan Chery J6 Series di Indonesia dimulai ketika model ini diperkenalkan dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024.

Empat bulan kemudian, tepatnya 22 November 2024, Chery J6 resmi meluncur di Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2024.

Kehadirannya saat itu menjadi perhatian karena diposisikan sebagai SUV listrik dengan kemampuan off-road.

Sejak awal, Chery J6 juga telah dirakit secara lokal atau completely knocked down (CKD) di kawasan Bekasi, Jawa Barat.

Memasuki 2025, keluarga J6 semakin berkembang melalui kehadiran Chery J6T. Model ini menjadi varian tertinggi dengan sejumlah penyempurnaan pada bagian eksterior dan interior.

Harga resminya diumumkan dalam GJAW 2025 dengan banderol mulai Rp525,5 juta.

Kini, pada 2026, Chery kembali memperluas lini tersebut melalui J6T CSH yang mengusung teknologi REEV.

Indonesia menjadi negara kedua di Asia Tenggara yang memasarkan model tersebut setelah Thailand.

Mengandalkan Teknologi REEV Salah satu daya tarik utama Chery J6T CSH terletak pada sistem penggeraknya. Model ini menggunakan arsitektur tiga motor dengan dua motor listrik sebagai penggerak utama kendaraan.

Sementara satu motor lainnya terhubung dengan mesin bensin 1.500 cc turbo yang bertugas menghasilkan listrik untuk mengisi baterai.

Dengan konfigurasi tersebut, roda kendaraan tetap digerakkan oleh motor listrik. Mesin bensin tidak bertugas menggerakkan roda secara langsung, melainkan menjadi sumber energi tambahan untuk memperpanjang jarak perjalanan.

Baterai J6T CSH juga dapat diisi melalui sumber listrik eksternal maupun generator ketika kendaraan digunakan.

Kombinasi teknologi ini memungkinkan konsumen menikmati karakter berkendara mobil listrik tanpa sepenuhnya bergantung pada ketersediaan SPKLU.

Untuk jarak tempuh, Chery mengklaim J6T CSH mampu mencapai lebih dari 1.000 kilometer dalam kombinasi penggunaan energi. Adapun jarak tempuh listrik murninya mencapai 190 kilometer berdasarkan standar NEDC.

Tetap Mempertahankan Karakter SUV Off-Road Meski mendapatkan teknologi elektrifikasi baru, Chery J6T CSH tetap mempertahankan desain boxy khas J6 Series dengan konsep Fashion Cube Box.

Karakter tersebut diperkuat melalui penggunaan pelek berukuran 21 inci, meningkat dari 17 inci pada J6T.

Dari sisi kemampuan melintasi berbagai medan, J6T CSH memiliki ground clearance 220 mm dan kemampuan menerjang genangan air atau wading depth hingga 600 mm.

SUV ini juga menggunakan suspensi Aluminium H-Arm untuk membantu menjaga stabilitas saat melewati jalan bergelombang.

Sementara untuk kebutuhan petualangan, tersedia fitur Tank Turn yang membantu kendaraan melakukan manuver berputar di ruang terbatas.

Chery juga membekali J6T CSH dengan teknologi Vehicle-to-Load (V2L) berdaya 6 kW. Fitur ini memungkinkan kendaraan menyuplai listrik untuk perangkat elektronik maupun perlengkapan pendukung aktivitas luar ruang.

Kabin dan Fitur Keselamatan Masuk ke bagian interior, Chery J6T CSH dibekali layar sentuh berukuran 15,6 inci sebagai pusat pengoperasian berbagai fungsi kendaraan.

Kenyamanan penumpang turut didukung dua wireless charger serta jok dengan fitur pijat elektrik.

Untuk keselamatan, SUV ini dilengkapi 15 fitur Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) dan enam airbag.

Kombinasi fitur tersebut menjadi bagian dari penyempurnaan J6T CSH dibandingkan model sebelumnya, sekaligus memperkuat posisinya sebagai SUV elektrifikasi yang menggabungkan kemampuan berkendara di berbagai medan dengan teknologi modern.

J6 Series Jadi Andalan Penjualan Chery Kehadiran J6T CSH tidak terlepas dari penerimaan pasar terhadap keluarga J6 Series di Indonesia.

Berdasarkan data penjualan ritel GAIKINDO sepanjang 2025, J6 Series tercatat sebagai SUV 4x4 nomor satu di Indonesia.

Sebelumnya, hingga Oktober 2025, Chery J6 telah membukukan penjualan sekitar 5.500 unit. Jumlah tersebut setara 33 persen dari total penjualan Chery selama Januari-Oktober 2025.

Minat konsumen juga terlihat sejak awal kemunculannya. Dalam enam hari pertama GJAW 2024, Chery mencatat 615 permintaan test drive untuk J6.

Model tersebut juga memperoleh respons positif pada IIMS 2025 dengan mencatat 558 surat pemesanan kendaraan (SPK), sekaligus menjadi model terlaris Chery dalam pameran tersebut.

Harga Chery J6T CSH Belum Diumumkan Untuk pasar Indonesia, Chery telah membuka program pre-booking J6T CSH melalui situs resmi Chery Indonesia sejak debut publiknya di GIIAS 2026 pada 29 Juli 2026.

Sementara peluncuran resmi, pengumuman harga, dan dimulainya perakitan lokal dijadwalkan berlangsung pada kuartal IV 2026.

Dengan hadirnya J6T CSH, Chery memberikan pilihan teknologi baru bagi konsumen yang menginginkan SUV berkarakter petualang dengan penggerak listrik.