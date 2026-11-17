JawaPos.com – Memilih mobil baru saat ini tidak hanya mempertimbangkan harga beli dan desain. Biaya operasional, konsumsi energi, perawatan, hingga nilai jual kembali juga menjadi faktor penting, terutama bagi konsumen yang ingin menggunakan kendaraan dalam jangka panjang.

Di tengah perkembangan teknologi otomotif, mobil hybrid dan mobil listrik menjadi dua pilihan yang semakin banyak dipertimbangkan.

Keduanya menawarkan efisiensi energi dengan teknologi berbeda, tetapi memiliki kelebihan dan konsekuensi biaya masing-masing.

Lantas, mana yang sebenarnya lebih menguntungkan untuk penggunaan lima hingga sepuluh tahun ke depan? Dirangkum dari berbagai sumber, simak penjelasan mana yang lebih menguntungkan dan bisa menjadi pertimbangan sebelum menentukan pilihan.

1. Biaya Pembelian Awal

Salah satu pertimbangan utama sebelum membeli kendaraan adalah harga awal. Dalam banyak kasus, mobil hybrid dan mobil listrik memiliki rentang harga yang cukup beragam, tergantung segmen, kapasitas baterai, fitur, dan teknologi yang digunakan.

Mobil hybrid umumnya masih menggunakan mesin pembakaran internal yang dikombinasikan dengan motor listrik dan baterai. Teknologi ini memungkinkan kendaraan menggunakan energi listrik untuk membantu mengurangi konsumsi bahan bakar.

Sedangkan mobil listrik sepenuhnya mengandalkan motor listrik dan baterai sebagai sumber tenaga utama. Konsumen tidak perlu lagi membeli BBM untuk penggunaan sehari-hari.

Namun, harga beli mobil listrik tidak selalu lebih murah dibandingkan mobil hybrid. Konsumen perlu membandingkan harga kendaraan dengan spesifikasi dan kelengkapan fitur yang setara.

2. Biaya Energi, Mobil Listrik Lebih Hemat?

Dari sisi biaya operasional, mobil listrik memiliki potensi penghematan lebih besar karena biaya pengisian daya relatif lebih rendah dibandingkan pembelian BBM.

Sebagai gambaran, tarif listrik rumah tangga nonsubsidi dengan daya 1.300 VA dan 2.200 VA pada November 2026 sebesar Rp1.444,70 per kWh. Sementara itu, harga Pertamax di wilayah DKI Jakarta masih Rp15.950 per liter.

Perbedaan harga energi tersebut membuat biaya perjalanan menggunakan mobil listrik berpotensi lebih ekonomis, khususnya bagi pemilik yang dapat melakukan pengisian daya di rumah.

Sebaliknya, mobil hybrid tetap membutuhkan BBM meskipun konsumsi bahan bakarnya lebih efisien dibandingkan mobil bermesin konvensional sekelas.

Keuntungan mobil hybrid terletak pada kemampuannya mengoptimalkan penggunaan mesin bensin dan motor listrik.

Dalam kondisi lalu lintas perkotaan yang sering mengalami kemacetan, sistem hybrid dapat membantu menekan konsumsi BBM.

Dengan demikian, mobil listrik lebih unggul dalam hal biaya energi, sedangkan hybrid menawarkan efisiensi tanpa terlalu bergantung pada ketersediaan fasilitas pengisian daya.

3. Biaya Perawatan dan Servis Berkala

Faktor berikutnya adalah biaya perawatan. Mobil listrik memiliki konstruksi sistem penggerak yang relatif lebih sederhana dibandingkan mobil hybrid.

Kendaraan listrik murni tidak menggunakan mesin pembakaran internal sehingga tidak membutuhkan penggantian oli mesin, filter oli, busi, maupun sejumlah komponen yang berkaitan dengan sistem pembakaran.

Namun, bukan berarti mobil listrik bebas dari biaya perawatan. Pemilik tetap perlu memperhatikan kondisi ban, sistem pengereman, suspensi, cairan pendingin baterai pada model tertentu, serta komponen kelistrikan.

Sementara itu, mobil hybrid memiliki dua sistem penggerak, yakni mesin bensin dan motor listrik. Artinya, pemilik tetap harus melakukan perawatan mesin seperti penggantian oli dan pemeriksaan komponen pendukung lainnya.

Di sisi lain, sistem pengereman regeneratif pada kedua teknologi dapat membantu mengurangi penggunaan rem konvensional dalam kondisi tertentu.

Secara umum, mobil listrik memiliki potensi biaya servis berkala lebih rendah. Namun, besarnya penghematan tetap bergantung pada merek, model, interval servis, dan kebijakan garansi masing-masing produsen.

4. Bagaimana dengan Usia Pakai dan Biaya Baterai?

Pada mobil listrik, baterai traksi merupakan komponen utama yang menentukan jarak tempuh dan performa kendaraan.

Seiring bertambahnya usia dan penggunaan, kapasitas baterai dapat mengalami penurunan atau degradasi.

Hal serupa juga terjadi pada mobil hybrid. Meski kapasitas baterainya umumnya lebih kecil, komponen tersebut tetap membutuhkan perhatian dan pemeriksaan berkala.

Karena itu, konsumen perlu memperhatikan ketentuan garansi baterai sebelum membeli kendaraan.

Perhatikan pula masa garansi, batas jarak tempuh, serta ketentuan penggantian apabila kapasitas baterai mengalami penurunan di luar batas yang ditentukan.

Biaya penggantian baterai bisa menjadi pengeluaran besar apabila masa garansi sudah berakhir.

Meski demikian, penggantian baterai tidak otomatis diperlukan ketika kendaraan sudah berusia beberapa tahun karena sangat bergantung pada kondisi aktual dan hasil pemeriksaan teknis.

5. Infrastruktur Pengisian Daya Jadi Pertimbangan

Ketersediaan infrastruktur juga menentukan kenyamanan dan biaya penggunaan kendaraan dalam jangka panjang.

Mobil hybrid memiliki keunggulan karena tidak membutuhkan fasilitas pengisian daya eksternal. Pemilik cukup mengisi BBM di SPBU dan kendaraan dapat beroperasi seperti mobil konvensional.

Sebaliknya, mobil listrik membutuhkan akses pengisian daya, baik melalui fasilitas home charging maupun Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

Bagi pemilik rumah dengan fasilitas parkir pribadi, pengisian daya di rumah bisa menjadi solusi praktis sekaligus lebih ekonomis.

Namun, bagi konsumen yang tinggal di apartemen atau tidak memiliki akses pengisian daya pribadi, ketergantungan terhadap SPKLU perlu diperhitungkan.

Pengisian daya di luar rumah juga membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan mengisi BBM.

Meski teknologi fast charging semakin berkembang, waktu pengisian tetap bergantung pada kapasitas baterai, kemampuan pengisian kendaraan, dan daya yang tersedia di stasiun pengisian.

6. Nilai Jual Kembali dan Penyusutan Harga

Selain biaya operasional, nilai jual kembali atau resale value juga berpengaruh terhadap total biaya kepemilikan kendaraan.

Mobil hybrid memiliki keunggulan karena teknologi mesin pembakaran internal dan jaringan bengkel yang relatif lebih familiar bagi konsumen. Hal ini dapat menjadi pertimbangan ketika kendaraan dijual kembali.

Sementara itu, pasar mobil listrik bekas masih berkembang. Harga jualnya dapat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi baterai, munculnya model baru, perubahan harga mobil listrik baru, serta persepsi konsumen terhadap kondisi baterai.

Kendaraan listrik generasi terbaru yang menawarkan jarak tempuh lebih jauh dan teknologi pengisian lebih cepat juga berpotensi memengaruhi daya tarik model sebelumnya.

Meski begitu, tidak berarti seluruh mobil listrik memiliki penyusutan harga lebih besar. Merek, reputasi produk, kondisi kendaraan, layanan purnajual, dan garansi baterai tetap menjadi faktor penting.

Jadi, Mana yang Lebih Menguntungkan? Jika dilihat dari biaya energi dan perawatan rutin, mobil listrik memiliki potensi penghematan lebih besar dibandingkan mobil hybrid.

Keuntungan tersebut akan semakin terasa apabila kendaraan digunakan setiap hari, menempuh jarak cukup jauh, dan pemilik memiliki fasilitas pengisian daya di rumah.

Namun, mobil hybrid masih menjadi pilihan menarik bagi konsumen yang sering melakukan perjalanan luar kota, memiliki mobilitas tinggi, atau belum memiliki akses pengisian daya yang memadai.

Teknologi hybrid memberikan efisiensi bahan bakar tanpa mengharuskan pemilik mengubah kebiasaan berkendara dan pola pengisian energi.

Pada akhirnya, menentukan pilihan antara mobil hybrid dan mobil listrik tidak cukup hanya berdasarkan biaya BBM atau listrik.

Konsumen perlu menghitung keseluruhan biaya kepemilikan atau total cost of ownership (TCO), mulai dari harga pembelian, energi, servis berkala, pajak, asuransi, hingga potensi penyusutan harga.

Dengan mempertimbangkan seluruh faktor tersebut, mobil listrik berpotensi lebih ekonomis untuk penggunaan jangka panjang, terutama bagi pemilik yang memiliki akses pengisian daya pribadi.