JawaPos.com - Pertumbuhan kendaraan listrik di Indonesia perlu diimbangi dengan kesiapan ekosistem pengelolaan baterai bekas.

Pasalnya, peningkatan jumlah mobil listrik berpotensi menimbulkan persoalan limbah baterai apabila tidak diantisipasi sejak dini.

Ketua Umum Indonesian Association of Life Cycle Assessment and Sustainability Professionals (ProLCAS), Jessica Hanafi, menilai Indonesia perlu segera menyiapkan sistem pengelolaan dan daur ulang baterai kendaraan listrik.

Menurutnya, transisi menuju kendaraan listrik tidak cukup hanya berfokus pada produksi kendaraan, pengembangan baterai, dan penyediaan infrastruktur pengisian daya.

Pengelolaan baterai setelah masa pakainya juga harus menjadi bagian dari ekosistem kendaraan listrik nasional.

"Ekosistem kendaraan listrik Indonesia tidak boleh mengulangi celah pengelolaan yang sama. Baterai kendaraan listrik harus dipersiapkan tata kelola akhirnya agar transisi energi ini benar-benar berkelanjutan dari hulu hingga hilir," kata Jessica melansir dari Antara, Selasa (17/11/2026).

Dampak Lingkungan Baterai Cukup Besar

Perhatian terhadap pengelolaan baterai bukan tanpa alasan. Dalam siklus hidup kendaraan listrik, baterai menjadi salah satu komponen dengan kontribusi dampak lingkungan terbesar.

Jessica menyebut, kontribusi dampak lingkungan baterai mencapai 38,34 persen. Angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan komponen bodi kendaraan sebesar 15,55 persen, sasis 7,75 persen, dan motor traksi 5,6 persen.

Di sisi lain, Indonesia hingga kini belum memiliki regulasi khusus yang mengatur pengelolaan limbah baterai kendaraan listrik.

Penanganannya masih mengacu pada ketentuan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Aturan tersebut mencakup proses pengumpulan, pengangkutan, hingga pengolahan oleh perusahaan yang memiliki izin.

Indonesia juga perlu belajar dari persoalan pengelolaan baterai perangkat elektronik seperti ponsel dan laptop. Sebagian baterai bekas masih disimpan tanpa penanganan khusus atau diperjualbelikan sebagai sel bekas tanpa standar keselamatan yang jelas.

Baterai Bekas Masih Bisa Dimanfaatkan

Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah baterai kendaraan listrik yang mengalami penurunan kapasitas tidak selalu harus langsung menjadi limbah.

Jessica menjelaskan, kondisi baterai perlu diperiksa melalui pengukuran State of Health (SoH) untuk mengetahui tingkat kesehatan dan kelayakan penggunaannya.

Baterai dengan tingkat kesehatan sekitar 70-80 persen, misalnya, masih berpotensi dimanfaatkan sebagai penyimpan energi stasioner untuk mendukung pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

Sementara baterai yang kondisinya masih baik dapat digunakan kembali pada kendaraan atau melalui proses perbaikan dan rekondisi.

Adapun baterai dengan kerusakan berat dan tidak lagi layak digunakan dapat masuk ke tahap daur ulang untuk mengambil kembali material yang masih memiliki nilai ekonomis.

Pendekatan tersebut membuka peluang penerapan ekonomi sirkular dalam industri kendaraan listrik. Dengan demikian, baterai bekas tidak langsung berakhir sebagai limbah, tetapi masih dapat dimanfaatkan sesuai kondisi dan kelayakannya.

Industri Daur Ulang Baterai Perlu Diperkuat

Dari sisi industri, Indonesia sebenarnya telah memiliki sejumlah pemain dalam rantai pasok kendaraan listrik.

Ekosistem tersebut mencakup sektor pertambangan, produksi baterai, manufaktur kendaraan, hingga infrastruktur pengisian daya.

Namun, masih terdapat celah pada industri pengalihfungsian baterai bekas dalam skala besar serta fasilitas daur ulang khusus baterai kendaraan listrik dengan teknologi tinggi.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Jessica merekomendasikan penyusunan peta jalan pengelolaan baterai kendaraan listrik.

Beberapa langkah yang dinilai penting meliputi penerapan Extended Producer Responsibility (EPR) atau tanggung jawab produsen terhadap produk setelah masa pakainya berakhir, standardisasi pengujian SoH, serta penerapan paspor digital baterai.

Melalui sistem tersebut, riwayat penggunaan, kondisi, dan kelayakan baterai dapat dipantau dengan lebih transparan.

Hal ini juga dapat membantu menentukan apakah baterai masih bisa digunakan kembali atau harus masuk proses daur ulang.

Regulasi dan Kolaborasi Jadi Kunci Dorongan untuk mempercepat pengelolaan baterai EV juga disampaikan Ketua Umum Komunitas Mobil Elektrik Indonesia (KOLEKSI), Arwani Hidayat.

Menurutnya, pemerintah perlu mempercepat penyusunan regulasi sekaligus mendorong kolaborasi antara produsen kendaraan, ATPM, dan industri daur ulang.

"Oleh karena itu, KOLEKSI mendorong penuh percepatan regulasi EPR, standardisasi uji SoH yang transparan, yang juga akan melindungi nilai jual kembali mobil listrik bekas, serta kolaborasi erat antara pemerintah, ATPM, dan industri daur ulang untuk mewujudkan ekonomi sirkular EV di Indonesia," tegas Arwani.

Ia menilai baterai bekas kendaraan listrik masih memiliki nilai guna sehingga pengelolaannya perlu dilakukan melalui pendekatan ekonomi sirkular.

Dengan semakin berkembangnya pasar kendaraan listrik di Indonesia, kesiapan sistem pengelolaan baterai menjadi bagian penting dari keberlanjutan industri otomotif nasional.