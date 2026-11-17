JawaPos.com – Geely EX2 semakin memperkuat posisinya di pasar mobil listrik Indonesia. Model compact electric vehicle (EV) ini telah dipercaya lebih dari 11.000 konsumen Tanah Air, seiring meningkatnya minat terhadap kendaraan listrik yang praktis dan efisien untuk kebutuhan sehari-hari.

Penerimaan positif tersebut juga mencerminkan meningkatnya kepercayaan konsumen terhadap Geely EX2. Secara global, mobil listrik ini bahkan telah terjual lebih dari 1 juta unit dan masih menjadi mobil terlaris di China.

Salah satu daya tarik Geely EX2 terletak pada efisiensi biaya penggunaan. Aspek ini menjadi pertimbangan penting bagi masyarakat yang ingin beralih dari kendaraan bermesin konvensional ke mobil listrik.

Sales and Channel Development Director Geely Auto Indonesia, Constantinus Herlijoso, mengatakan pengiriman Geely EX2 hingga saat ini terus berjalan dan unitnya telah diterima konsumen di berbagai wilayah Indonesia.

Interior baris pertama Geely EX2. (Istimewa)

“Sejauh ini penerimaan Geely EX2 terus menunjukkan tren yang positif. Pengiriman unit terus berjalan dan mobil ini sudah sampai di tangan konsumen di berbagai wilayah di Indonesia. Geely EX2 kami hadirkan untuk menjawab kebutuhan mobilitas harian masyarakat modern yang semakin cermat menghitung efisiensi penggunaan kendaraan listrik,” ujar Constantinus Herlijoso saat dihubungi JawaPos, Selasa (17/11/2026).

Heerlijoso menambahkan, biaya operasional yang lebih hemat, mulai dari konsumsi daya 11,8 kWh per 100 km hingga biaya penggunaan harian sekitar Rp10 ribuan.

Diatas kertas dari sisi efisiensi energi, Geely EX2 mencatatkan konsumsi daya sebesar 11,8 kWh per 100 km. Angka tersebut menjadi salah satu pertimbangan bagi konsumen yang mengutamakan biaya operasional kendaraan untuk aktivitas harian.

Selain itu, Geely EX2 menawarkan jarak tempuh hingga 395 km berdasarkan pengujian NEDC. Mobil ini juga sudah dilengkapi teknologi pengisian daya cepat untuk mendukung kebutuhan mobilitas penggunanya.

Fitur Praktis untuk Penggunaan Sehari-hari Tidak hanya mengandalkan efisiensi, Geely EX2 juga menawarkan sejumlah fitur yang mendukung kepraktisan berkendara di perkotaan.

Dimensi compact membuat mobil ini lebih mudah digunakan saat bermanuver maupun mencari ruang parkir di area perkotaan yang terbatas.

Kapasitas penyimpanan juga menjadi salah satu keunggulannya. Geely EX2 memiliki kompartemen penyimpanan depan atau frunk berkapasitas 70 liter serta total 36 ruang penyimpanan yang tersebar di berbagai bagian kabin.

Geely EX2 aman menerobos genangan air. (Istimewa)

Kombinasi tersebut memberikan fleksibilitas untuk membawa barang kebutuhan sehari-hari tanpa mengurangi kepraktisan penggunaan kendaraan.

Selain kenyamanan kabin, Geely EX2 turut menghadirkan aspek keselamatan melalui enam airbags.

Mobil ini juga telah mendapatkan pengakuan keselamatan bintang lima dari Euro NCAP dan ANCAP, lembaga pengujian keselamatan kendaraan di Eropa dan Australia.

Dari segi tampilan, Geely EX2 mengusung desain modern dengan karakter stylish. Pilihan warna yang beragam turut memberikan alternatif bagi konsumen yang menginginkan mobil listrik dengan tampilan berbeda.

Biaya Perawatan Berkala Rp120 Ribuan per Bulan Selain konsumsi energi, biaya perawatan juga menjadi faktor penting dalam menghitung total biaya kepemilikan kendaraan listrik.

Berdasarkan data Geely, total biaya perawatan berkala EX2 hingga jarak tempuh 100.000 km atau lima tahun mencapai Rp7,1 jutaan.

Jika dirata-ratakan, biaya tersebut setara sekitar Rp1,4 juta per tahun atau Rp120 ribuan per bulan.

Angka tersebut memberikan gambaran mengenai biaya perawatan berkala yang perlu disiapkan pemilik selama masa penggunaan kendaraan.

Sementara testimoni konsumen Geely EX2 yaitu Daniel, salah satu keunggulan yang paling disukainya adalah keberadaan frunk atau ruang penyimpanan di bagian depan dengan kapasitas 70 liter.

Selain itu, kapasitas bagasi yang luas dan penggunaan suspensi multi-link turut memberikan nilai tambah.

Ia menilai Geely EX2 nyaman digunakan sebagai kendaraan harian. Pengalaman tersebut juga tidak hanya dirasakan saat berkendara di dalam kota, tetapi ketika melakukan perjalanan jarak jauh.

"Ruang penyimpanan yang praktis ini lebih leluasa membawa barang selama perjalanan," ujar Daniel dikutip dari pernyataan resmi Geely.

Daniel juga memiliki pandangan positif terhadap Geely sebagai produsen otomotif global yang dinilai memiliki kualitas produk baik dan dapat diandalkan.

Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa pertimbangan konsumen dalam memilih mobil listrik tidak hanya berkaitan dengan harga dan efisiensi energi.

Faktor kenyamanan, performa, serta kepraktisan kabin juga menjadi bagian penting dalam menentukan kendaraan untuk penggunaan sehari-hari.

Harga Geely EX2 Mulai Rp239 Jutaan Di Indonesia, Geely EX2 ditawarkan dalam dua pilihan varian, yakni Pro dan Max.

Geely EX2 Pro dipasarkan dengan harga Rp239,9 juta, sedangkan varian Max dibanderol Rp269,9 juta. Keduanya merupakan harga on the road (OTR) Jakarta.

Untuk memberikan perlindungan tambahan, Geely juga menyediakan garansi kendaraan selama lima tahun atau 150.000 km.

Sementara itu, komponen utama kendaraan listrik seperti baterai bertegangan tinggi (power battery), motor penggerak (driving motor), dan motor controller mendapatkan garansi delapan tahun atau 150.000 km.