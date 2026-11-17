JawaPos.com - TVS Motor Company Indonesia memperkenalkan skutik TVS Callisto 110 melalui kegiatan My Callistory: Golden Ride Jogja Edition. Acara ini sekaligus menjadi pembuka kampanye nasional bertajuk Built for Real yang rencananya akan digelar di sejumlah kota di Indonesia.

Kegiatan yang berlangsung selama sehari penuh tersebut diikuti lebih dari 30 unit TVS Callisto. Para peserta mengikuti konvoi bersama dengan melintasi sejumlah lokasi ikonik di Yogyakarta.

Pemilihan Yogyakarta sebagai kota pertama bukan tanpa alasan. TVS melihat kota ini memiliki budaya berkendara yang kuat serta jumlah pengguna Callisto yang terus bertambah.

"Kami memilih Yogyakarta sebagai kota pertama karena memiliki culture riding yang kuat. Selain itu, jumlah pengguna TVS Callisto di Yogyakarta juga terus bertambah. Kami berharap My Callistory menjadi awal yang baik dan berkelanjutan di kota-kota lainnya," ujar Nahason Jurun, Head of Marketing PT TVS Motor Company Indonesia.

Deretan 30 unit TVS Callisto. (TVS)

Usung Kampanye Built for Real

Melalui kampanye Built for Real, TVS ingin menonjolkan tiga karakter utama Callisto, yakni Real Looks, Real Build, dan Real Rides.

Real Looks menggambarkan desain dan pilihan warna Callisto yang tampil menarik. Sementara Real Build menekankan konstruksi bodi berbahan metal yang kokoh.

Adapun Real Rides menjadi representasi pengalaman berkendara yang ditawarkan Callisto untuk penggunaan sehari-hari.

Rangkaian My Callistory dibagi menjadi tiga bagian. Sesi pertama bertajuk My Choice digelar di Dealer TVS Yogyakarta, Putra Kharisma.

Dalam sesi tersebut, peserta mendapatkan passport dan slayer My Callistory, kemudian mengikuti demonstrasi produk.

Ada tiga hal yang diperkenalkan, yakni bodi berbahan metal, konsumsi bahan bakar yang irit, serta kapasitas bagasi yang lega.

Peserta juga mengikuti sesi Pick Me, yaitu memilih warna TVS Callisto yang dianggap paling sesuai dengan karakter masing-masing.

Konvoi Keliling Lokasi Ikonik Yogyakarta

Memasuki sesi kedua, Golden Ride, lebih dari 30 unit TVS Callisto mengikuti konvoi dengan mengenakan busana serba putih. Rombongan memulai perjalanan dari dealer menuju Tempo Gelato di Jalan Godean.

Perjalanan kemudian berlanjut ke Tugu Yogyakarta untuk sesi foto bersama, melintasi kawasan Titik Nol, sebelum akhirnya berakhir di Ramble Coffee Gading.

Menurut Nahason, pemilihan lokasi tersebut bertujuan memberikan pengalaman berkendara yang berbeda bagi para peserta.

Lokasi yang dikunjungi merupakan perpaduan antara ikon wisata Yogyakarta dan tempat berkumpul yang dekat dengan aktivitas anak muda serta komunitas pengendara.

"Kami ingin seluruh peserta My Callistory mendapatkan pengalaman berkesan, lebih dari sekadar riding bareng," tambah Nahason.

Ditutup dengan Callistory Night Sesi ketiga bertajuk Callistory Night di Ramble Coffee Gading. Peserta mengikuti sejumlah aktivitas, mulai dari kelas meracik parfum hingga sesi coffee brewing bersama tim Ramble.

Acara juga diisi makan malam bersama Chef Adisurya yang menyajikan menu mangut udang secara langsung.

Suasana semakin meriah dengan penampilan DJ Galdy Putra, Alya Ashra, dan Dallas Ichsan, serta dipandu MC Donny Salahpaham.

Sepanjang kegiatan, peserta juga mengumpulkan enam stempel pada My Callistory Passport. Passport tersebut kemudian dapat ditukarkan dengan goodie bag dari TVS Motor Company Indonesia.

Ryan Rahadian, Product Marketing Lead PT TVS Motor Company Indonesia, mengatakan kegiatan ini menjadi pengalaman baru dalam mendekatkan produk dengan komunitas dan konsumen.

"Ini merupakan pertama kalinya event seperti My Callistory diadakan di Indonesia. Kami senang dapat berkolaborasi intens dengan TVS selaku ATPM untuk menghadirkan kegiatan yang seru, memorable, dan engaging bagi anak muda, khususnya pengguna TVS Callisto," ujar Ryan.