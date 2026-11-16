Jajal Xpeng G9L, SUV Listrik Rp1,2 Miliar yang Bisa Ngebut 0-100 Km/Jam dalam 4,9 Detik

JawaPos.com - Xpeng G9L Ultra AWD menjadi salah satu pendatang baru di segmen SUV listrik premium Indonesia.

Tidak hanya menawarkan performa dari dua motor listrik, model ini juga membawa teknologi kecerdasan buatan (AI) serta kabin enam penumpang dengan berbagai fasilitas kenyamanan.

Kesempatan untuk mengenal lebih dekat SUV listrik tersebut hadir melalui kegiatan media test drive yang digelar Xpeng Indonesia di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Tangerang, Senin (16/11/2026).

Dalam kegiatan ini, awak media mendapatkan kesempatan mengeksplorasi berbagai fitur, melihat langsung ruang kabin, hingga menjajal kemampuan berkendara G9L Ultra AWD di jalan.

Sebagai model flagship, Xpeng memberikan perhatian pada dua aspek utama, yakni teknologi dan kenyamanan.

Hal tersebut terlihat dari penggunaan material interior premium, kelengkapan fitur hiburan, hingga sistem penggerak semua roda atau All-Wheel Drive (AWD).

Xpeng G9L Ultra AWD sendiri dipasarkan dengan harga Rp1,289 miliar on the road (OTR) Jakarta.

Kabin Enam Penumpang dengan Nuansa Premium

Huruf L pada nama G9L merupakan singkatan dari Luxury. Identitas tersebut tercermin dari desain interior dan fasilitas yang disediakan untuk menunjang kenyamanan seluruh penumpang.

Saat memasuki kabin, penggunaan material kulit Nappa menjadi salah satu bagian yang langsung terlihat. Material tersebut memberikan kesan premium, sekaligus memperkuat karakter G9L sebagai SUV listrik kelas atas.

Konfigurasi tempat duduknya dirancang untuk enam penumpang dengan tata letak yang memberikan ruang tersendiri bagi masing-masing penghuni kabin.

Kabin baris pertama Xpeng G9L Ultra AWD. (Dony/JawaPos.com)

Pada bagian depan, kursi penumpang sudah dilengkapi fitur Passenger Zero-Gravity Seat. Fitur ini memungkinkan penumpang mendapatkan posisi duduk lebih rileks, terutama ketika melakukan perjalanan jarak jauh.

Tidak hanya itu, kursi depan dan baris kedua juga dibekali pengaturan elektrik, pemanas, ventilasi, serta fungsi pijat.

Fasilitas tersebut memberikan pilihan pengaturan kenyamanan sesuai kebutuhan penumpang, baik ketika menghadapi perjalanan panjang maupun saat digunakan untuk aktivitas harian.

Baris kedua Xpeng G9L Ultra AWD. (Dony/JawaPos.com)

Baris Ketiga Tetap Mendapat Perhatian

Salah satu hal menarik dari Xpeng G9L adalah perhatian terhadap penumpang di baris ketiga.

Pada umumnya, ruang kabin baris ketiga menjadi salah satu bagian yang dikompromikan pada SUV dengan konfigurasi tiga baris. Namun, G9L mencoba memberikan pengalaman berbeda melalui pengaturan kursi yang lebih fleksibel.

Kursi paling belakang dapat diatur kemiringannya secara elektrik melalui tombol di sisi kiri dan kanan sandaran tangan. Selain itu, tersedia pula fitur pemanas untuk menambah kenyamanan.

Dari pengamatan saat mencoba duduk di baris ketiga, ruang kaki yang tersedia masih cukup diperhatikan. Ketika seluruh kursi berada dalam posisi normal, jarak antara lutut dan bagian belakang kursi baris kedua masih tersisa hampir tiga jari.

Meski demikian, kenyamanan ruang kaki tentu tetap bergantung pada postur tubuh masing-masing penumpang.

Kehadiran fasilitas pengaturan elektrik dan pemanas di baris ketiga menjadi nilai tambah, mengingat tidak semua SUV tiga baris memberikan perhatian serupa kepada penumpang paling belakang.

Dua Layar Hiburan Beresolusi 3K

Untuk menunjang kebutuhan hiburan, Xpeng menyediakan dua layar berukuran besar di bagian belakang.

Layar pertama memiliki ukuran 17,3 inci, sedangkan layar kedua berukuran 21,4 inci. Keduanya menggunakan resolusi 3K untuk memberikan tampilan visual yang lebih tajam.

Kehadiran perangkat hiburan tersebut membuat penumpang belakang memiliki fasilitas tersendiri selama perjalanan.

Sementara itu, sistem audio yang digunakan mengusung konfigurasi surround 7.1.4. Sistem ini dirancang untuk menghadirkan pengalaman audio yang lebih menyeluruh di dalam kabin.

Xpeng juga menyematkan Active Noise Cancellation (ANC) untuk membantu mengurangi kebisingan yang masuk ke ruang kabin.

Suasana interior semakin lengkap dengan ambient lighting yang menyediakan 256 pilihan warna. Pengguna dapat menyesuaikan pencahayaan sesuai selera maupun suasana yang diinginkan.

Fasilitas lainnya berupa kulkas antibakteri berkapasitas 12,5 liter untuk menyimpan minuman dan kebutuhan selama perjalanan.

Tersedia pula dua pengisi daya nirkabel dengan kemampuan masing-masing 50 watt, sehingga penumpang dapat mengisi daya perangkat tanpa harus menggunakan kabel.

Teknologi AI untuk Memudahkan Pengoperasian

Teknologi menjadi salah satu bagian yang diandalkan Xpeng G9L Ultra AWD.

SUV listrik ini menggunakan dua chip Turing XP5 untuk mendukung pemrosesan kecerdasan buatan. Sementara sistem kokpit digitalnya mengandalkan Qualcomm Snapdragon 8676.

Kombinasi tersebut menjadi bagian dari pengembangan teknologi Physical AI Xpeng, yang mengintegrasikan kecerdasan buatan dengan sistem kendaraan.

Salah satu penerapannya terlihat pada penggunaan perintah suara. Pengguna dapat memberikan instruksi untuk membuka bagasi belakang maupun kap depan kendaraan dari luar.

Dengan demikian, pengoperasian sejumlah fungsi kendaraan tidak selalu harus dilakukan melalui tombol fisik.

Untuk membantu pengemudi, G9L juga dilengkapi sistem bantuan berkendara XPILOT.

Fitur yang tersedia mencakup Adaptive Cruise Control, Lane Centering Control, Adaptive Turning Cruise, dan Intelligent Speed Assist.

Selain itu, terdapat fitur parkir otomatis serta kamera 360 derajat yang dilengkapi tampilan transparent chassis.

Fitur-fitur tersebut dirancang untuk membantu pengemudi ketika berkendara maupun melakukan manuver di area dengan ruang terbatas. Meski demikian, sistem bantuan berkendara tetap membutuhkan pengawasan dan kendali pengemudi.

Tenaga 430 kW, Akselerasi 0-100 Km/Jam 4,9 Detik

Di balik karakter mewahnya, Xpeng G9L Ultra AWD juga membawa spesifikasi performa yang cukup besar.

SUV ini menggunakan dua motor listrik dengan sistem penggerak semua roda. Kombinasi tersebut menghasilkan tenaga maksimum 430 kW atau setara sekitar 585 PS, dengan torsi puncak 695 Nm.

Berdasarkan klaim pabrikan, G9L mampu berakselerasi dari 0 hingga 100 kilometer per jam dalam waktu 4,9 detik.

Penggunaan sistem AWD memungkinkan tenaga disalurkan ke keempat roda untuk mendukung traksi kendaraan.

Untuk menunjang kenyamanan sekaligus pengendalian, Xpeng membekali G9L dengan suspensi udara cerdas dua ruang atau intelligent dual-chamber air suspension.

Teknologi ini dirancang untuk menyesuaikan karakter suspensi dengan kondisi berkendara. Dengan demikian, kendaraan dapat memberikan keseimbangan antara kenyamanan penumpang dan stabilitas saat melaju.

Dimensi bodinya juga cukup besar, dengan panjang 5.120 mm dan jarak sumbu roda mencapai 3.100 mm.

Ukuran tersebut menjadi salah satu faktor yang mendukung penyediaan ruang kabin untuk tiga baris tempat duduk.

Menariknya, G9L juga sudah dilengkapi sistem rear-wheel steering atau kemudi roda belakang. Teknologi ini membantu meningkatkan kelincahan kendaraan ketika bermanuver, terutama saat menghadapi ruang putar yang terbatas.

Baterai 110 kWh, Jarak Tempuh Diklaim 648 Km

Untuk sumber energi, Xpeng G9L Ultra AWD menggunakan baterai berkapasitas 110 kWh.

Berdasarkan standar pengujian NEDC, jarak tempuh yang diklaim mencapai 648 kilometer dalam satu kali pengisian daya.

Kemampuan pengisian daya juga menjadi salah satu bagian yang ditawarkan. G9L mendukung pengisian cepat DC dengan daya maksimum 540 kW.

Xpeng mengklaim pengisian baterai dari 10 persen hingga 80 persen dapat dilakukan dalam waktu sekitar 12 menit.

Namun, waktu pengisian tersebut bergantung pada kemampuan stasiun pengisian, kondisi baterai, temperatur, dan kesiapan infrastruktur pendukung.

Dengan kapasitas baterai besar dan kemampuan pengisian cepat, G9L diposisikan untuk memenuhi kebutuhan mobilitas jarak jauh maupun penggunaan sehari-hari.

SUV Listrik Premium Seharga Rp1,289 Miliar

Xpeng G9L Ultra AWD resmi dipasarkan di Indonesia dengan harga Rp1,289 miliar OTR Jakarta.

Kehadirannya memperkuat pilihan SUV listrik premium dengan konfigurasi enam penumpang.

Model ini tidak hanya menawarkan performa melalui dua motor listrik, tetapi juga menggabungkan teknologi AI, sistem bantuan berkendara, dan kelengkapan kabin.

Dari hasil eksplorasi awal, salah satu daya tarik G9L terletak pada upayanya menghadirkan kenyamanan secara merata, termasuk bagi penumpang di baris ketiga.