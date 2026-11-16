Yamaha Asah Kompetensi 20 Instruktur Safety Riding, Perkuat Kampanye #PilihSelamat

JawaPos.com - Yamaha Indonesia memperkuat edukasi keselamatan berkendara melalui Yamaha Riding Academy Instructor Competition 2026.

Kegiatan yang digelar pada 13-14 November 2026 di Solo, Jawa Tengah, ini diikuti 20 instruktur terbaik dari tujuh wilayah di Indonesia.

Kompetisi tersebut menjadi bagian dari upaya Yamaha meningkatkan kompetensi instruktur Yamaha Riding Academy (YRA) sebagai agen keselamatan berkendara.

Fokus utamanya adalah memperkuat pemahaman mengenai Yamaha Safety Riding Science (YSRS), sekaligus memperbarui pengetahuan tentang teknologi dan fitur keselamatan pada sepeda motor Yamaha.

Sebanyak tujuh wilayah mengirimkan perwakilannya, yakni Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Madiun-Kediri, Surabaya, dan Bali.

Melalui kegiatan ini, Yamaha ingin memastikan para instruktur memiliki kemampuan yang memadai dalam memberikan edukasi keselamatan kepada masyarakat.

Manager Public Relations, YRA & Community PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), Rifki Maulana, mengatakan keselamatan berkendara menjadi bagian penting dari komitmen Yamaha kepada konsumen.

"Upaya ini bukan hanya dilakukan melalui pengembangan teknologi sepeda motor, tetapi juga lewat edukasi berkelanjutan yang melibatkan instruktur YRA," ujar Rifki dalam pernyataannya, Senin (16/11/2026).

Para instruktur diharapkan mampu menyampaikan pesan keselamatan secara tepat, baik melalui pengetahuan, kemampuan komunikasi, maupun keterampilan berkendara.

Instruktur Diuji dalam Tiga Aspek Dalam Yamaha Riding Academy Instructor Competition 2026, peserta menjalani tiga tahapan penilaian, mulai dari pengetahuan, komunikasi, hingga keterampilan praktik.

1. Uji Pengetahuan Yamaha dan Keselamatan Berkendara

Pada hari pertama, peserta mengikuti tes mengenai Yamaha Safety Riding Science (YSRS), pengetahuan umum produk Yamaha, serta aplikasi Yamaha Motor On (Y-ON).

Pengujian ini bertujuan memastikan instruktur memahami materi dasar keselamatan dan perkembangan layanan Yamaha sehingga dapat memberikan informasi yang benar kepada masyarakat.

Selain itu, peserta juga mendapatkan pembaruan pengetahuan mengenai teknologi sepeda motor Yamaha, seperti Anti-lock Braking System (ABS), fitur Y-Shift pada mesin YECVT, Performance Damper, dan Traction Control System (TCS).

2. Uji Komunikasi dan Presentasi

Kemampuan menyampaikan materi juga menjadi bagian penting dalam penilaian.

Setiap instruktur diminta mempresentasikan materi Yamaha Safety Riding Science sekaligus mengikuti simulasi peran.

Penilaian ini bertujuan mengukur kemampuan peserta dalam menjelaskan materi keselamatan secara jelas, komunikatif, dan mudah dipahami.

3. Uji Keterampilan Berkendara

Tahapan berikutnya adalah Special Riding Course. Sebanyak 20 instruktur dibagi menjadi tujuh kelompok berdasarkan wilayah asal untuk mempraktikkan teknik berkendara yang benar.

Materi pengujian meliputi posisi berkendara (riding posture), teknik pengereman (braking), slalom, dan chidori.

Penilaian tidak hanya mencakup keterampilan berkendara, tetapi juga kemampuan instruktur menjelaskan materi, menyiapkan area latihan, serta mendemonstrasikan teknik secara langsung.

Perkuat Kampanye #PilihSelamat Melalui kompetisi ini, Yamaha ingin memperkuat kampanye #PilihSelamat sekaligus meningkatkan kualitas edukasi keselamatan berkendara di Indonesia.

Instruktur YRA memiliki peran penting dalam menyampaikan pemahaman mengenai teknik berkendara yang benar serta penggunaan fitur keselamatan pada sepeda motor.