Bocoran Mobil Baru di GAW 2026: Toyota Rush Facelift hingga SUV Hybrid BYD Siap Meluncur

JawaPos.com - Pameran otomotif GAIKINDO Jakarta Auto Week (GAW) 2026 bakal menjadi panggung bagi sejumlah mobil baru di Indonesia.

Mulai dari SUV hybrid, mobil listrik, MPV premium, hingga penyegaran model, sejumlah pabrikan telah menyiapkan kejutan untuk menarik perhatian pengunjung.

Pameran yang berlangsung pada 20-29 November 2026 di ICE BSD City, Tangerang, ini juga akan dimanfaatkan sejumlah merek untuk mengumumkan harga resmi kendaraan yang sebelumnya sudah diperkenalkan ke publik.

Berdasarkan informasi dari penyelenggara dan beberapa sumber, beberapa model yang diprediksi menjadi perhatian di GAW 2026 antara lain BYD TiTAN 7 DM, Toyota Rush facelift, Hyundai Neira EV, hingga MG S6 EV.

Berikut bocoran mobil baru dan agenda peluncuran yang meramaikan GAW 2026.

1. BYD TiTAN 7 DM (Ti7)

BYD dikabarkan bakal memperkenalkan SUV besar berkapasitas tujuh penumpang dengan teknologi plug-in hybrid electric vehicle (PHEV).

Model yang dikenal sebagai TiTAN 7 DM atau Ti7 ini diproyeksikan meramaikan segmen SUV ladder frame dan menjadi penantang bagi Toyota Fortuner serta Mitsubishi Pajero.

Kehadirannya juga memperlihatkan potensi ekspansi BYD di luar segmen mobil listrik murni.

2. Toyota Rush Facelift

Toyota dikabarkan tengah menyiapkan penyegaran untuk Rush. Pabrikan Jepang tersebut telah memberikan teaser yang mengindikasikan kehadiran versi facelift SUV tujuh penumpang tersebut.

Jika terealisasi, penyegaran ini menjadi salah satu agenda yang menarik perhatian di tengah persaingan SUV keluarga di Indonesia.

3. Hyundai Neira EV

Hyundai Motors Indonesia memastikan akan memperkenalkan Neira EV, MPV listrik tujuh penumpang yang diposisikan sebagai saudara Kia Carens EV.

Mobil ini akan diproduksi secara lokal di Cikarang dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) lebih dari 60 persen.

Kehadirannya berpotensi menambah pilihan kendaraan listrik keluarga di pasar Indonesia.

4. BAW M8

Merek asal China, Beijing Automobile Works (BAW), juga bersiap memperkenalkan diri di pasar Indonesia melalui M8.

Model ini merupakan MPV listrik premium yang dikabarkan telah memenuhi ketentuan TKDN. Kehadirannya bakal menambah persaingan di segmen kendaraan listrik berkapasitas besar.

5. SUV 7-Penumpang Geely

Geely disebut menyiapkan kejutan berupa SUV keluarga berkapasitas tujuh penumpang dengan mesin bensin konvensional.

Model tersebut akan melengkapi jajaran produk Geely yang selama ini lebih banyak diisi kendaraan elektrifikasi.

Kehadirannya juga membuka peluang bagi Geely untuk menjangkau konsumen yang masih mengandalkan mesin pembakaran internal.

6. Model Baru Omoda, Jaecoo, dan Lepas

Chery Group juga menyiapkan sejumlah produk baru melalui merek Omoda, Jaecoo, dan Lepas.

Jaecoo dikabarkan akan memperkenalkan model baru, Omoda menyiapkan penyegaran produk, sementara Lepas juga bakal membawa kendaraan anyar.

Kehadiran ketiga merek tersebut menunjukkan agresivitas Chery Group dalam memperluas pilihan kendaraan di Indonesia.

7. DFSK E5 Plus

DFSK turut menyiapkan varian terbaru dari lini SUV elektrifikasinya melalui E5 Plus. Model ini diharapkan memperkuat pilihan kendaraan keluarga dengan teknologi elektrifikasi yang ditawarkan pabrikan tersebut.

Agenda Pengumuman Harga Resmi Selain memperkenalkan produk baru, GAW 2026 juga menjadi momentum bagi sejumlah merek untuk mengumumkan harga resmi kendaraan yang sebelumnya telah diperkenalkan.

Berikut beberapa model yang masuk dalam agenda tersebut.

1. Toyota Land Cruiser FJ

Toyota akan memulai penjualan resmi Land Cruiser FJ di Indonesia. SUV off-road lima penumpang ini menjadi salah satu model yang dinantikan, terutama bagi konsumen yang menyukai kendaraan berkarakter tangguh dengan desain khas Land Cruiser.

2. MG S6 EV

MG Motor Indonesia dijadwalkan mengumumkan harga resmi MG S6 EV pada 20 November 2026, bertepatan dengan pembukaan GAW.

SUV listrik ini tersedia dalam pilihan penggerak Rear-Wheel Drive (RWD) dan All-Wheel Drive (AWD).

Sebelumnya, MG telah memberikan gambaran harga indikatif mulai Rp 550 juta untuk varian Magnify Max RWD.

3. iCAR V27 dan Chery J6T CSH

iCAR dijadwalkan mengumumkan harga resmi V27, SUV bergaya boxy yang mengusung teknologi Range Extended Electric Vehicle (REEV).

Sementara itu, Chery juga diperkirakan akan mengumumkan harga J6T CSH yang menjadi bagian dari pengembangan produk elektrifikasi mereka.

4. GAC AION i60

GAC Indonesia juga dijadwalkan mengumumkan harga resmi AION i60. SUV listrik tersebut sebelumnya telah diperkenalkan dan diproyeksikan menambah pilihan kendaraan listrik di pasar otomotif nasional.

Merek Premium Ikut Meramaikan GAW 2026 Tidak hanya merek massal, GAW 2026 juga akan diramaikan sejumlah pabrikan premium. Maserati dan Porsche dipastikan berpartisipasi, meski belum mengungkap model yang akan ditampilkan.

Sementara itu, Zeekr akan membawa dua model andalannya, yakni Zeekr 009 dan Zeekr 7X.

Kehadiran berbagai merek tersebut membuat GAW 2026 tidak hanya menjadi ajang berburu mobil baru, tetapi juga kesempatan bagi pengunjung untuk melihat perkembangan teknologi dan pilihan kendaraan terbaru di Indonesia.

Dengan deretan agenda peluncuran, penyegaran produk, hingga pengumuman harga resmi, GAW 2026 diperkirakan menjadi salah satu pameran yang menarik perhatian pasar otomotif menjelang akhir tahun.