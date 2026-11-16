Ratusan Truk Canter Meriahkan Jambore Nasional XIII, Mitsubishi Fuso Bawa Kejutan

JawaPos.com - Mitsubishi Fuso memperkuat hubungan dengan pengguna setianya melalui Jambore Nasional XIII Canter Mania Indonesia Community (JAMNAS XIII CMIC) yang berlangsung pada 14-15 November 2026 di PKOR Way Halim, Bandar Lampung.

Kegiatan tahunan tersebut dihadiri sekitar 1.500 peserta dengan total 400 unit kendaraan Mitsubishi Fuso dari berbagai daerah di Indonesia.

Selain menjadi ajang silaturahmi, acara ini juga menghadirkan sejumlah program untuk mempererat hubungan antara Mitsubishi Fuso dan komunitas pengguna Canter.

PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) selaku distributor resmi Mitsubishi Fuso di Indonesia memanfaatkan kegiatan ini untuk mendengarkan masukan langsung dari konsumen sekaligus memperkenalkan layanan dan solusi yang mendukung operasional bisnis transportasi dan logistik.

Sales and Marketing Director KTB, Aji Jaya, mengatakan komunitas Canter Mania memiliki peran penting dalam perjalanan Mitsubishi Fuso di Indonesia.

Deretan Canter mania yang hadir dalam acara Jambore Nasional di Lampung. (KTB)

"Loyalitas para anggota komunitas menjadi motivasi bagi perusahaan untuk terus menghadirkan kendaraan dan layanan purna jual yang sesuai dengan kebutuhan konsumen," kata Aji dalam pernyataan resminya, Senin (16/11/2026).

Menurut Aji, melalui kegiatan tersebut, Mitsubishi Fuso juga mendapatkan masukan langsung dari para pengguna Canter di berbagai daerah.

Perkenalkan Fitur Community di Aplikasi MyFuso Selain mempererat hubungan dengan komunitas, Mitsubishi Fuso turut mendorong pemanfaatan aplikasi MyFuso sebagai platform layanan digital bagi konsumen.

Aplikasi ini menyediakan sejumlah kemudahan, mulai dari pemesanan servis di diler resmi, informasi kendaraan, riwayat perawatan, hingga akses program promosi.

Pada JAMNAS XIII CMIC, Mitsubishi Fuso juga memperkenalkan fitur Community.

Fitur tersebut memungkinkan pengguna kendaraan Mitsubishi Fuso saling terhubung, berbagi pengalaman operasional, tips perawatan, hingga informasi seputar bisnis transportasi dan logistik.

Sebagai bentuk apresiasi, 100 anggota komunitas pertama yang melakukan registrasi MyFuso selama acara mendapatkan hadiah Injector Cleaner dari Suku Cadang Tiga Berlian (SCTB).

Decki Alfian, selaku Ketua Pelaksana JAMNAS XIII CMIC, menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan yang diberikan Mitsubishi Fuso kepada komunitas.

"Hubungan baik yang telah terjalin melalui berbagai kegiatan bersama selama ini menjadi nilai yang sangat berarti bagi kami. Kami berharap kolaborasi ini dapat terus berlanjut pada agenda-agenda mendatang, sehingga bersama-sama kita dapat menghadirkan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi para pengemudi, anggota komunitas CMIC, serta Mitsubishi Fuso," ujar Ketua Pelaksana JAMNAS XIII CMIC.

Hadirkan Promo Servis dan Suku Cadang Mitsubishi Fuso juga menghadirkan program layanan purna jual khusus selama JAMNAS XIII CMIC. Program ini didukung tiga diler resmi di Lampung, yakni PT DIPO Internasional Pahala Otomotif, PT Bumen Redja Abadi, dan PT Lautan Berlian Utama Motor.

Salah satu program yang ditawarkan adalah FUSO Geberrr! berupa potongan harga 20 persen untuk pembelian suku cadang dalam program Periodical Maintenance.

Selain itu, peserta juga mendapatkan potongan harga hingga 50 persen untuk penggantian oli mesin menggunakan KTB Genuine Oil.

Program tersebut berlaku bagi 90 unit truk peserta pertama yang melakukan pendaftaran.

Melalui berbagai program ini, Mitsubishi Fuso berupaya membantu anggota komunitas menekan biaya perawatan kendaraan sekaligus menjaga produktivitas operasional.

Dalam kesempatan yang sama, Mitsubishi Fuso juga menggelar kampanye Pasti Jalan, Pasti Cuan.

Program ini mengajak anggota komunitas membagikan kisah perjalanan usaha dan pengalaman menggunakan kendaraan Mitsubishi Fuso melalui media sosial.