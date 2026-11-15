Tinggal Dua Bulan Daihatsu Bertahan Urutan ke-2, Penjualan Mobil RI Dikejar Tembus 900 Ribu Unit

JawaPos.com - Pasar otomotif Indonesia menunjukkan tren pemulihan sepanjang 2026. Penjualan mobil nasional diperkirakan mendekati 900.000 unit hingga akhir tahun, seiring meningkatnya aktivitas pasar dalam beberapa bulan terakhir.

Proyeksi tersebut disampaikan Customer Relation Division Head PT Astra International Tbk Daihatsu Sales Operation (AI DSO), Tri Mulyono.

Menurutnya, peluang mencapai angka tersebut masih terbuka apabila penjualan pada November dan Desember mampu dipertahankan di kisaran 80.000 unit per bulan.

Hingga Oktober 2026, penjualan mobil nasional diperkirakan mencapai sekitar 758.600 unit. Sementara itu, realisasi penjualan pada Oktober tercatat sekitar 82.000 unit.

"Kalau tahun ini dengan kondisi kita sudah 758.600 unit, bulan Oktober kemarin sekitar 82.000 unit. Katakanlah November-Desember ini masing-masing 80.000 unit, rasanya 900.000 unit akan tembus," ujar Tri dalam acara pengundian pemenang Program Gebyar Merdeka 2025 di Astra Biz Center BSD, Sabtu (14/11/2026).

Daihatsu Pertahankan Posisi Kedua

Di tengah persaingan pasar yang semakin ketat, Daihatsu juga berupaya mempertahankan posisinya sebagai merek mobil terlaris kedua di Indonesia.

Hingga Oktober 2026, Daihatsu membukukan penjualan sekitar 121.471 unit dengan pangsa pasar kurang lebih 16 persen.

Pencapaian tersebut menjadi modal bagi Daihatsu untuk mempertahankan posisi kedua di pasar otomotif nasional selama 18 tahun berturut-turut.

Persaingan industri juga semakin ramai dengan kehadiran sejumlah merek baru, terutama pabrikan asal China yang menawarkan beragam model dan teknologi.

Pasar Otomotif 2027 Diperkirakan Stabil

Memasuki 2027, kondisi pasar otomotif nasional diperkirakan belum mengalami perubahan signifikan dibandingkan tahun ini.

Tri menilai pasar kemungkinan masih bergerak pada level yang relatif sama. Meski demikian, industri berharap kondisi ekonomi tetap kondusif sehingga penjualan kendaraan dapat terus meningkat.

Sementara itu, peluang mengembalikan penjualan mobil nasional ke angka satu juta unit masih menjadi target jangka menengah yang diharapkan para pelaku industri.

"Untuk tembus satu juta unit tahun depan, tentunya itu menjadi harapan semua," kata Tri.