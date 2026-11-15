Takut Data Rahasia Militer Bocor, Jerman Batasi Mobil China Mulai BYD Hingga Geely

JawaPos.com - Kekhawatiran terhadap keamanan data kendaraan modern mulai menjadi perhatian serius pemerintah Jerman.

Negara tersebut membatasi akses sejumlah mobil asal China, termasuk BYD, Nio, dan Geely, ke kawasan pangkalan militer yang memiliki tingkat keamanan tinggi.

Melansir dari laman Motor1, Minggu (15/11/2026) kebijakan ini diambil karena mobil modern dilengkapi berbagai perangkat elektronik, seperti kamera, mikrofon, radar, dan sensor ultrasonik yang mampu merekam kondisi di sekitarnya.

Perangkat tersebut sejatinya digunakan untuk mendukung fitur keselamatan, parkir otomatis, hingga sistem pemantauan pengemudi.

Namun, ketika kendaraan berada di sekitar fasilitas militer, teknologi tersebut dikhawatirkan dapat mengumpulkan informasi sensitif.

Tidak Ada Larangan Menyeluruh untuk Merek China

Meski BYD, Nio, dan Geely menjadi merek yang disorot, pemerintah Jerman menegaskan kebijakan tersebut bukan larangan menyeluruh terhadap kendaraan dari negara atau produsen tertentu.

Juru bicara Kementerian Pertahanan Jerman, Mitko Müller, menjelaskan bahwa keputusan pembatasan akses ditentukan oleh petugas keamanan di masing-masing fasilitas militer.

Artinya, setiap pangkalan memiliki kewenangan untuk menilai tingkat risiko berdasarkan lokasi dan perangkat yang dimiliki kendaraan.

Mobil yang dianggap berpotensi mengancam keamanan tidak diperbolehkan memasuki area sensitif.

Bahkan, aturan tersebut tidak hanya berlaku untuk mobil listrik atau kendaraan buatan China. Seluruh mobil modern yang memiliki perangkat pengumpulan data serupa dapat dikenai pembatasan apabila dinilai berisiko.

Pemerintah Jerman juga belum menerbitkan daftar resmi model kendaraan yang dilarang memasuki fasilitas militer.

Polandia dan Amerika Serikat Lebih Dulu Menerapkan Pembatasan

Kebijakan Jerman bukan yang pertama dilakukan negara Barat. Polandia sebelumnya telah membatasi akses kendaraan buatan China ke sejumlah fasilitas militer sejak Februari 2026.

Pembatasan tersebut mencakup kendaraan yang memiliki kemampuan merekam lokasi, gambar, maupun suara. Kendaraan lain dengan perangkat serupa juga dapat dibatasi apabila fitur perekamannya tidak dinonaktifkan.

Langkah serupa juga dilakukan militer Amerika Serikat. Pada Oktober 2026, kendaraan pribadi BYD dilarang memasuki Pangkalan Udara Kadena di Okinawa, Jepang, dengan alasan risiko keamanan terkait kemampuan sensor dan perangkat perekam kendaraan.

Situasi ini memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi kendaraan terkoneksi atau connected car mulai menjadi perhatian dalam aspek keamanan nasional, terutama ketika kendaraan berada di sekitar fasilitas strategis.

Drone China Juga Dihentikan Penggunaannya

Selain kendaraan, militer Jerman juga mengambil keputusan untuk menghentikan penggunaan drone komersial buatan China dalam kegiatan pelatihan dan latihan militer.

Bundeswehr berencana mengganti perangkat tersebut dengan produk buatan Jerman atau negara Eropa lainnya.

Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kemandirian teknologi sekaligus mengurangi potensi risiko keamanan.

Meski demikian, pembatasan kendaraan dan penghentian penggunaan drone merupakan dua kebijakan berbeda.

Untuk kendaraan, pemerintah Jerman menerapkan penilaian risiko berdasarkan perangkat dan kondisi setiap fasilitas.

Sementara itu, penghentian penggunaan drone China telah dikonfirmasi sebagai kebijakan tersendiri oleh Kementerian Pertahanan Jerman.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa tantangan industri otomotif tidak lagi sebatas persaingan teknologi, harga, dan efisiensi kendaraan.