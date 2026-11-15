IIMS 2027 Makin Besar, Siapkan Cashback Rp2,5 Miliar untuk Pengunjung

JawaPos.com - Indonesia International Motor Show (IIMS) 2027 menyiapkan sejumlah pembaruan untuk memperkuat daya tarik pameran otomotif nasional. Mulai dari perluasan area pameran, program hiburan, aktivitas komunitas, hingga cashback dengan total nilai mencapai Rp2,5 miliar.

Pameran yang diselenggarakan Dyandra Promosindo tersebut akan berlangsung pada 29 April hingga 9 Mei 2027 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Pada penyelenggaraan kali ini, area yang digunakan mencapai 165.573 meter persegi, lebih luas dibandingkan sebelumnya.

Presiden Direktur Dyandra Promosindo, Daswar Marpaung, mengatakan inovasi diperlukan untuk menjaga relevansi IIMS di tengah perubahan industri otomotif, termasuk perkembangan teknologi, pergeseran preferensi konsumen, dan persaingan pasar.

Menurutnya, industri otomotif nasional masih menunjukkan perkembangan positif.

Berdasarkan data yang diterimanya, industri kendaraan roda empat mencatat pertumbuhan 19,7 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Sementara itu, sektor kendaraan roda dua juga menunjukkan pertumbuhan tahunan.

"IIMS tidak hanya menjadi tempat untuk memperkenalkan produk otomotif, tetapi juga ruang kolaborasi yang mempertemukan berbagai kepentingan dalam satu ekosistem," ujar Daswar dalam acara peluncuran program IIMS 2027.

Project Director IIMS 2027, Michael Bayu Sumarijanto, menjelaskan bahwa pengembangan tahun ini lebih diarahkan pada program yang memberikan nilai tambah bagi pengunjung dan peserta pameran.

Dyandra ingin menghadirkan pengalaman yang lebih beragam, sehingga pengunjung tidak hanya datang untuk melihat produk atau melakukan transaksi, tetapi juga menikmati berbagai aktivitas otomotif dan hiburan.

Cashback Rp2,5 Miliar dan Program Unggulan Salah satu program yang menjadi daya tarik IIMS 2027 adalah IIMS Cashback Rewards. Program ini menyediakan cashback dengan total nilai hingga Rp2,5 miliar bagi pengunjung yang melakukan transaksi selama pameran berlangsung.

Selain itu, terdapat sejumlah program lain, seperti IIMS Connect, IIMS Society, IIMS Beauty Pitstop, IIMS F&B Destination, IIMS Pushbike, dan IIMS Infinite Live.

Dari sisi aktivitas otomotif roda empat, IIMS 2027 menghadirkan IIMS x IDS Drift, IIMS Speed & Precision, IIMS Gymkhana, serta IIMS Gokart.

Sementara untuk kendaraan roda dua, terdapat penambahan aktivitas melalui IIMS Supermoto Junior dan IIMS Minimoto.

Fasilitas IIMS Test Drive dan IIMS Test Ride juga akan dikembangkan dengan area yang lebih luas, panjang, dan terpusat. Bahkan, rute test drive direncanakan diperpanjang hingga ke luar kawasan JIExpo Kemayoran.

Libatkan Komunitas Otomotif IIMS 2027 juga memperluas keterlibatan komunitas melalui program IIMS Community Hub.

Sejumlah kegiatan yang disiapkan antara lain IIMS x PPMKI Classic Car Show, IIMS x IOF Offroad Playground, Modification Contest, dan IIMS Ride Series.

Project Manager IIMS, Adnan Khasogi, mengatakan pengembangan program tidak hanya ditujukan untuk menarik pengunjung, tetapi juga membuka peluang interaksi antara peserta pameran, komunitas, dan pelaku industri.

Dengan begitu, setiap aktivitas diharapkan memberikan manfaat dari sisi pengalaman, eksposur, maupun peluang bisnis bagi pihak yang terlibat.

Sebagai penutup rangkaian kegiatan, penyelenggara juga menyiapkan program IIMS Closing Ceremony.

Perkuat Platform Digital dan Kolaborasi Industri Selain mengembangkan aktivitas di area pameran, IIMS 2027 akan memperkuat komunikasi melalui lima platform digital.

Kanal tersebut tidak hanya digunakan untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan, tetapi juga menjadi sarana publikasi bagi brand peserta untuk memperluas jangkauan dan eksposur kepada masyarakat.

Penguatan digital ini mengusung kampanye utama bertajuk "Semua Roda Punya Tempat, Cuma di Sini dan Milik Kita".

Kampanye tersebut menggambarkan komitmen IIMS untuk memberikan ruang bagi berbagai segmen kendaraan, komunitas, pelaku industri, dan pengunjung.

Dari sisi dukungan industri, MUFG Group melalui PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk kembali melanjutkan kerja sama untuk penyelenggaraan IIMS periode 2027–2029.

Dalam kolaborasi tersebut, Danamon berperan sebagai Official Bank Partner, sedangkan Adira Finance menjadi Official Multifinance Partner.

Keduanya akan mendukung penyelenggaraan sekaligus menghadirkan layanan finansial bagi pengunjung dan peserta pameran.

Pada peluncuran program IIMS 2027 yang berlangsung 13 November 2026, Dyandra Promosindo juga menandatangani kerja sama dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

Penandatanganan tersebut dihadiri Ketua Umum BPP HIPMI, Ade Jona Prasetyo.

Melalui berbagai pembaruan tersebut, IIMS 2027 diharapkan dapat menjadi ruang yang mempertemukan kebutuhan konsumen, komunitas, peserta pameran, dan pelaku industri otomotif.