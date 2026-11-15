Gebyar Merdeka 2026 Tuntas, Daihatsu Siapkan 5 Rocky Hybrid di Program Berikutnya

JawaPos.com - Astra Daihatsu mengumumkan pemenang program Gebyar Merdeka 2026. Dalam pengundian yang digelar di sela Astra Auto Fest 2026, satu unit Daihatsu Gran Max Urban Retro Modification menjadi hadiah utama bagi konsumen beruntung.

Pemenang hadiah tersebut adalah Aris Setiawan, pelanggan yang melakukan pembelian kendaraan melalui cabang Astra Daihatsu Roxy.

Selain satu unit Gran Max hasil modifikasi dari tim NMAA, Astra Daihatsu juga membagikan hadiah berupa saldo Bank Saqu dengan total nilai mencapai Rp152 juta kepada para pemenang.

Total terdapat 128 hadiah saldo yang disiapkan. Rinciannya terdiri dari delapan pemenang yang masing-masing mendapatkan Rp5 juta, 16 pemenang memperoleh Rp2,5 juta, 40 pemenang menerima Rp1 juta, serta 64 pemenang mendapatkan Rp500 ribu.

Acara pengundian Gebyar Merdeka yang digelar Daihatsu. (Dony/JawaPos.com)

Marketing & Customer Relation Division Head PT Astra International Tbk – Daihatsu Sales Operation, Tri Mulyono, mengatakan program tersebut merupakan bentuk apresiasi perusahaan kepada konsumen yang telah mempercayakan kebutuhan mobilitasnya kepada Daihatsu.

"Kami berharap hadiah yang diberikan dapat memberikan manfaat sekaligus pengalaman menyenangkan bagi para pelanggan," ujarnya, Sabtu (14/11) di kawasan BSD tangerang Selatan.

Pengundian Gebyar Merdeka 2026 menjadi bagian dari rangkaian Astra Auto Fest 2026 yang berlangsung di Astra Biz Centre BSD.

Pengunjung juga berkesempatan mencoba langsung berbagai model kendaraan Daihatsu melalui fasilitas test drive.

Lanjutkan Program DAIFEST 2026 Setelah Gebyar Merdeka, Astra Daihatsu melanjutkan program penjualan akhir tahun bertajuk Daihatsu Festival (DAIFEST) 2026.

Program ini berlangsung mulai 1 November 2026 hingga 31 Januari 2027. Konsumen yang melakukan pembelian mobil Daihatsu selama periode tersebut berkesempatan mengikuti undian dengan total 75 hadiah.

Hadiah utamanya berupa lima unit Daihatsu Rocky Hybrid. Selain itu, tersedia enam unit Honda BeAT, 24 saldo Bank Saqu masing-masing Rp5 juta, serta 40 saldo AstraPay senilai Rp2 juta per pemenang.

Program DAIFEST 2026 juga melibatkan sejumlah perusahaan dalam ekosistem Grup Astra, yakni Astra Credit Companies (ACC), Garda Oto dari Asuransi Astra, Daihatsu Astra Finance (DAF), OLXmobbi, Bank Saqu, dan AstraPay.