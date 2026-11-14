IMOS 2026 bakal Diisi Motor Listrik, Skutik Baru sampai Moge Premium

JawaPos.com - Pameran Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026 akal dimanfaatkan untuk menjadi panggung bagi sejumlah model sepeda motor baru dari berbagai segmen.

Mulai dari skuter matik, motor sport, kendaraan listrik, hingga motor premium yang menyasar penggemar roda dua di Indonesia akan tampil di IMOS 2026.

Laman resmi IMOS 2026, pada Jumat (13/11) mengabarkan bahwa sebanyak 15 merek sepeda motor akan berpartisipasi dalam pameran tersebut, yakni Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, TVS, Alva, BMW Motorrad, Dibao EV, Harley-Davidson, Italjet, Peugeot, Polytron, Royal Enfield, Scomadi, dan Triumph.

Selain itu, lebih dari 60 merek industri pendukung, mencakup aksesori, apparel, pelumas, teknologi digital, serta suku cadang, turut meramaikan pameran.

Dari kelompok pabrikan utama, Honda bakal menghadirkan penyegaran pada jajaran skuter matik seperti BeAT, Vario, dan Scoopy.

Dari sisi motor listrik, Honda juga membawa motor listrik ICON e: dan CUV e: yang dikabarkan bakal hadir dengan pembaruan fitur, teknologi baterai, dan kemampuan jarak tempuh.

Yamaha juga menjadi salah satu merek yang patut diperhatikan. Kehadiran NMAX listrik atau E-NMAX masih menjadi spekulasi, sementara jajaran produk dengan sentuhan livery perayaan 70 tahun Yamaha berpotensi ditampilkan, mencakup segmen Maxi, skutik, hingga motor sport.

Sementara itu, Suzuki pada ajang IMOS 2026 diperkirakan akan memperkenalkan penyegaran Burgman 125 yang sebelumnya menjadi perhatian setelah kemunculan foto uji jalan versi produksi lokal. Model Access dan V-Strom 250SX juga berpotensi mendapat perhatian pengunjung.

Dari Kawasaki, model Brusky 125, KLX 230, dan KLE500 menjadi sejumlah produk yang menarik dicermati.

Adapun TVS diperkirakan tetap mengandalkan lini kendaraan fungsional, motor sport, serta produk elektrik.

Persaingan kendaraan listrik juga berpotensi menjadi salah satu sorotan. Pada ajang IMOS 2026, Alva dan Polytron bakal memperlihatkan perkembangan teknologi baterai lithium, terutama terkait daya tahan, efisiensi, dan kemampuan jarak tempuh.

Dibao EV, merek asal Vietnam, turut memberikan pilihan lain di segmen kendaraan listrik untuk kebutuhan mobilitas perkotaan.

Pada segmen premium dan hobi, Italjet berpeluang menampilkan Dragster 250 dengan karakter desain agresif pada ajang pameran khusus roda dua itu.

Royal Enfield dan Triumph menarik dicermati melalui kemungkinan penyegaran lini klasik dan retro. Harley-Davidson diprediksi membawa model Sprint 440 dan X 350 T, sementara Scomadi berpotensi menampilkan skuter bergaya klasik. Peugeot dijadwalkan menghadirkan Django Evo 125.

Selain produk, perkembangan teknologi sepeda motor diperkirakan menjadi perhatian utama, mulai dari fitur berkendara, sistem keselamatan, teknologi mesin, hingga pengembangan baterai kendaraan listrik.

IMOS 2026 juga hadir dengan durasi penyelenggaraan lebih panjang, yakni 10 hari, dibandingkan lima hari pada tahun sebelumnya.

Rangkaian kegiatan mencakup aktivitas berkendara bersama komunitas, sebelum pameran dibuka serta berbagai agenda di area dalam dan luar ruangan.