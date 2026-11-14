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Penulis: Nanda Prayoga
Sabtu, 14 November 2026 | 20.12 WIB

TKDN Mobil Listrik 80 Persen Berpotensi Tekan Harga, Konsumen akan Diuntungkan

Ilustrasi sejumlah model mobil listrik yang banyak beredar di jalanan Indonesia. (Istimewa) - Image

Ilustrasi sejumlah model mobil listrik yang banyak beredar di jalanan Indonesia. (Istimewa)

JawaPos.com - Peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada kendaraan listrik hingga 80 persen dinilai berpotensi memberikan keuntungan bagi konsumen.

Selain membuka peluang penurunan harga jual, peningkatan kandungan lokal juga dapat memperkuat ketersediaan suku cadang dan layanan purnajual.

Pengamat otomotif, Yannes Martinus Pasaribu, mengatakan, manfaat TKDN tinggi bagi konsumen memang tidak selalu bisa dirasakan secara langsung.

Dampaknya lebih banyak berkaitan dengan penguatan industri dalam negeri yang berpotensi memberikan keuntungan dalam jangka menengah.

"Manfaat TKDN 80 persen bagi konsumen sebenarnya lebih banyak bersifat tidak langsung dan baru terasa dalam jangka menengah," kata Yannes saat dihubungi JawaPos.com, Sabtu (14/11).

Dia menjelaskan, semakin tinggi kandungan komponen lokal, semakin besar peluang produsen kendaraan listrik untuk memenuhi persyaratan mendapatkan insentif dari pemerintah.

Insentif tersebut berpotensi membantu menekan harga jual kendaraan sehingga konsumen bisa mendapatkan produk dengan harga lebih kompetitif.

Tidak hanya berkaitan dengan harga, peningkatan TKDN juga dapat memberikan dampak terhadap rantai pasok industri otomotif nasional.

Penguatan pemasok lokal berpotensi mempermudah ketersediaan komponen, termasuk suku cadang yang dibutuhkan konsumen ketika melakukan perawatan maupun perbaikan kendaraan.

Kondisi tersebut juga berpeluang mendukung layanan purnajual. Dengan rantai pasok lokal yang semakin kuat, kebutuhan komponen kendaraan diharapkan dapat dipenuhi dengan lebih mudah sehingga memberikan kenyamanan tambahan bagi pemilik kendaraan listrik.

Di sisi lain, pemerintah juga tengah mengkaji pemberian insentif berdasarkan jenis baterai kendaraan listrik. Dua jenis baterai yang turut menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut adalah Nickel Manganese Cobalt (NMC) dan Lithium Iron Phosphate (LFP).

Menurut Yannes, kebijakan insentif berdasarkan jenis baterai nantinya berpotensi memengaruhi harga jual antarmodel kendaraan listrik. Perbedaan skema insentif dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi daya saing harga kendaraan di pasar.

Meski begitu, dia mengingatkan bahwa tingginya TKDN tidak serta-merta menjamin harga kendaraan menjadi lebih murah atau kualitas produk menjadi lebih baik. Ada sejumlah faktor lain yang turut menentukan manfaat kebijakan tersebut bagi konsumen.

"TKDN tinggi tidak otomatis menjamin mobil lebih murah atau berkualitas lebih baik. Manfaatnya tetap bergantung pada seberapa besar kepastian insentif yang kelak akan diberikan pemerintah, efisiensi produksi, dan persaingan pasar," pungkas Yannes.

Sebagai informasi, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong peningkatan TKDN)kendaraan listrik berbasis baterai di Indonesia. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat industri otomotif nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap komponen impor.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023, target minimum TKDN mobil listrik ditetapkan sebesar 40 persen hingga 2026. Persentase tersebut akan meningkat menjadi 60 persen pada 2027-2029 dan mencapai 80 persen mulai 2030. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
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TKDN 60 Persenkonsumen diuntungkanmobil listrik

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