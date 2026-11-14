Touring Motor Ratusan Kilometer, Lebih Penting Tenaga Mesin atau Kenyamanan?

JawaPos.com - Perjalanan touring motor hingga ratusan kilometer membutuhkan motor dengan performa dan kenyamanan yang seimbang.

Tenaga mesin penting, tetapi posisi berkendara dan kondisi fisik pengendara juga menentukan kelancaran perjalanan.

Motor berkapasitas mesin besar sering dianggap lebih ideal untuk perjalanan jarak jauh. Tenaga dan torsi yang memadai membantu pengendara melewati tanjakan, menyalip kendaraan, serta mempertahankan kecepatan saat melaju di jalan bebas hambatan.

Namun, tenaga mesin bukan satu-satunya pertimbangan. Ergonomi, karakter suspensi, kenyamanan jok, hingga perlindungan angin juga berpengaruh terhadap pengalaman berkendara.

Media otomotif asal Amerika Serikat, RevZilla, dalam artikelnya berjudul What's So Great About Sport-Touring Motorcycles? menjelaskan bahwa motor sport-touring menggabungkan karakter performa dan handling motor sport dengan kemampuan perjalanan jarak jauh.

Posisi berkendara yang berada di antara motor sport dan touring, perlindungan angin, serta kapasitas bagasi menjadi sejumlah faktor yang mendukung kenyamanan perjalanan.

Sementara itu, Visordown melalui ulasan Living with the 2021 Yamaha MT-09: Comfort and Ergonomics menyoroti bahwa kenyamanan motor jarak jauh tidak hanya ditentukan oleh jok. Posisi tangan, kaki, punggung, dan karakter berkendara juga perlu diperhitungkan.

Artinya, motor dengan mesin bertenaga besar belum tentu menjadi pilihan paling nyaman untuk touring. Posisi duduk yang terlalu membungkuk atau setang yang terlalu jauh dapat membuat pengendara lebih cepat lelah.

Karakter suspensi juga perlu diperhatikan. Perjalanan jauh kerap melewati berbagai kondisi jalan, mulai dari aspal mulus hingga permukaan bergelombang.

Suspensi yang sesuai dengan bobot pengendara dan barang bawaan membantu menjaga kenyamanan sekaligus kestabilan motor.

RevZilla dalam artikel Long-Distance Motorcycle Touring Tips: Ride Smarter, Not Harder juga menyarankan pengendara memeriksa pengaturan suspensi sebelum perjalanan, terutama ketika membawa penumpang dan barang bawaan.

Selain itu, pengendara disarankan merencanakan waktu istirahat, menjaga asupan air, dan tidak memaksakan kecepatan. Berkendara jarak jauh merupakan perjalanan yang membutuhkan pengaturan tenaga dan konsentrasi.

Faktor konsumsi bahan bakar juga tidak boleh diabaikan. Motor yang efisien memberikan keuntungan dari sisi biaya perjalanan dan jarak tempuh antarpengisian bahan bakar.

Pada akhirnya, motor ideal untuk touring ratusan kilometer bukan selalu motor dengan kapasitas mesin terbesar. Keseimbangan antara tenaga, torsi, ergonomi, suspensi, perlindungan angin, dan efisiensi bahan bakar lebih menentukan.