Lewati ke konten utama
Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Penulis: Nanda Prayoga
Sabtu, 14 November 2026 | 17.51 WIB

BYD: 90 Persen Tenaga Kerja di Subang adalah Warga Lokal, Libatkan 200 Pemasok 

Penampakan fasilitas produksi di pabrik BYD, Subang, Jawa Barat. (Nanda Prayoga/JawaPos.com) - Image

Penampakan fasilitas produksi di pabrik BYD, Subang, Jawa Barat. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)

JawaPos.com - PT BYD Motor Indonesia menyebut sekitar 90 persen tenaga kerja di fasilitas produksinya di Subang, Jawa Barat, merupakan warga lokal.

Dari total sekitar 6.000 pekerja yang terlibat, mayoritas berasal dari tenaga kerja dalam negeri.

Selain menyerap tenaga kerja, BYD juga melibatkan lebih dari 200 pemasok lokal untuk mendukung kegiatan produksinya di Indonesia. Langkah tersebut menjadi bagian dari pengembangan rantai pasok perusahaan di Tanah Air.

Head of Public Relations and Government Relations PT BYD Motor Indonesia Luther Panjaitan mengatakan, perusahaan terus mengoptimalkan fasilitas produksi di Subang sekaligus memperkuat kerja sama dengan mitra lokal.

"Dengan adanya 90 persen tenaga kerja lokal dari total 6.000 tenaga kerja di fasilitas BYD Subang. Dan kami juga mengoptimalkan sinergi dan integrasi dengan lokal partner yang ada di sekitar Jawa Barat melalui bersama dengan 200 lebih lokal supplier," ujar Luther di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (14/11).

Menurut dia, pengembangan industri kendaraan listrik BYD di Indonesia tidak hanya berfokus pada penjualan kendaraan, tetapi juga pembangunan ekosistem pendukung. Salah satunya melalui penguatan fasilitas produksi dan keterlibatan perusahaan lokal dalam rantai pasok.

BYD juga terus memperluas jaringan penjualan dan layanan di berbagai wilayah Indonesia. Luther menyebut perusahaan telah membangun lebih dari 120 jaringan yang tersebar dari wilayah timur hingga barat.

Jaringan tersebut tidak hanya menyasar kota-kota besar, tetapi juga daerah lain untuk memperluas jangkauan konsumen.

Di sisi penjualan, BYD mencatatkan total penjualan lebih dari 53.000 unit sepanjang Januari hingga Oktober 2026. 

Dari total penjualan tersebut, teknologi Hybrid Dual Mode atau DM menjadi salah satu kontributor utama dengan penguasaan pasar yang diklaim mencapai 50 persen. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
Ikuti kami di Google

Tags

pabrik byd subangtenaga kerjabyd

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait

Pengusaha Jatim Khawatirkan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan, Ingatkan Bahaya Ledakan Pengangguran - Image
Berita Daerah

Pengusaha Jatim Khawatirkan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan, Ingatkan Bahaya Ledakan Pengangguran

Kamis, 1 Oktober 2026 | 23.42 WIB

Kementerian ESDM Terbitkan Aturan Jasa Tambang, DPR sebut Bisa Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal - Image
Politik

Kementerian ESDM Terbitkan Aturan Jasa Tambang, DPR sebut Bisa Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Kamis, 1 Oktober 2026 | 04.22 WIB

Transformasi Ekonomi Hijau Butuh Tenaga Kerja dengan Kompetensi Baru - Image
Bisnis

Transformasi Ekonomi Hijau Butuh Tenaga Kerja dengan Kompetensi Baru

Kamis, 24 September 2026 | 20.01 WIB

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA

      Download Aplikasi JawaPos.com

      Download PlaystoreDownload Appstore