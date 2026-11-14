BYD: 90 Persen Tenaga Kerja di Subang adalah Warga Lokal, Libatkan 200 Pemasok 

JawaPos.com - PT BYD Motor Indonesia menyebut sekitar 90 persen tenaga kerja di fasilitas produksinya di Subang, Jawa Barat, merupakan warga lokal.

Dari total sekitar 6.000 pekerja yang terlibat, mayoritas berasal dari tenaga kerja dalam negeri.

Selain menyerap tenaga kerja, BYD juga melibatkan lebih dari 200 pemasok lokal untuk mendukung kegiatan produksinya di Indonesia. Langkah tersebut menjadi bagian dari pengembangan rantai pasok perusahaan di Tanah Air.

Head of Public Relations and Government Relations PT BYD Motor Indonesia Luther Panjaitan mengatakan, perusahaan terus mengoptimalkan fasilitas produksi di Subang sekaligus memperkuat kerja sama dengan mitra lokal.

"Dengan adanya 90 persen tenaga kerja lokal dari total 6.000 tenaga kerja di fasilitas BYD Subang. Dan kami juga mengoptimalkan sinergi dan integrasi dengan lokal partner yang ada di sekitar Jawa Barat melalui bersama dengan 200 lebih lokal supplier," ujar Luther di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (14/11).

Menurut dia, pengembangan industri kendaraan listrik BYD di Indonesia tidak hanya berfokus pada penjualan kendaraan, tetapi juga pembangunan ekosistem pendukung. Salah satunya melalui penguatan fasilitas produksi dan keterlibatan perusahaan lokal dalam rantai pasok.

BYD juga terus memperluas jaringan penjualan dan layanan di berbagai wilayah Indonesia. Luther menyebut perusahaan telah membangun lebih dari 120 jaringan yang tersebar dari wilayah timur hingga barat.

Jaringan tersebut tidak hanya menyasar kota-kota besar, tetapi juga daerah lain untuk memperluas jangkauan konsumen.

Di sisi penjualan, BYD mencatatkan total penjualan lebih dari 53.000 unit sepanjang Januari hingga Oktober 2026.