Penjualan BYD Tembus 53 Ribu Unit hingga Oktober 2026, DM Kuasai 50 Persen Pasar 

JawaPos.com - PT BYD Motor Indonesia mencatatkan penjualan lebih dari 53.000 unit kendaraan sepanjang Januari hingga Oktober 2026.

Dari total penjualan tersebut, teknologi Hybrid Dual Mode atau DM menjadi salah satu kontributor utama dengan penguasaan pasar yang diklaim mencapai 50 persen.

Head of Public Relations and Government Relations PT BYD Motor Indonesia Luther Panjaitan mengatakan, penjualan kendaraan BYD mengalami peningkatan hingga Oktober 2026.

Dia menyebut, capaian tersebut turut didukung oleh penerimaan pasar terhadap teknologi DM.

Secara khusus, penjualan kendaraan dengan teknologi DM juga menunjukkan peningkatan.

Luther menyampaikan, penjualannya naik dari sebelumnya sekitar 5.000 unit menjadi 12.000 unit selama dua tahun terakhir.

"Penjualan DM dari BYD ini telah meningkat tajam. Yaitu dari sebelumnya sekitar 5.000 unit yang kita sudah share dan selama 2 tahun ini pencapaiannya telah mencapai 12.000 unit dari Januari sampai ke Oktober," kata Luther di Magelang, Jawa Tengah, dikutip Sabtu (14/11).

Selain penjualan, BYD juga terus memperluas jaringan pemasaran di Indonesia.

Hingga saat ini, perusahaan mengklaim telah memiliki lebih dari 120 jaringan yang tersebar dari wilayah timur hingga barat Indonesia.

Luther mengatakan, pengembangan jaringan tersebut tidak hanya menyasar kota-kota besar, tetapi juga daerah lain untuk memperluas jangkauan konsumen.

Di sisi produksi, BYD turut menyampaikan kontribusinya terhadap industri dalam negeri melalui fasilitas di Subang, Jawa Barat. Perusahaan menyebut sekitar 90 persen dari total 6.000 tenaga kerja di fasilitas tersebut merupakan pekerja lokal.

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