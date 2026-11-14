Chery Recall Omoda 5 Varian Z dan RZ di Indonesia, Konsumen Diminta Cek Nomor Rangka 

JawaPos.com - Chery Indonesia menggelar program recall preventif untuk SUV Omoda 5 varian Z dan RZ bermesin bensin atau Internal Combustion Engine (ICE).

Penarikan kembali ini menyasar kendaraan dengan nomor rangka tertentu yang menggunakan sistem suspensi belakang torsion beam.

Program tersebut dilakukan setelah Chery Indonesia berkoordinasi dengan tim teknis global untuk mengevaluasi potensi masalah pada komponen suspensi belakang.

Pemilik Omoda 5 pun diminta memeriksa nomor rangka kendaraan melalui situs resmi Chery untuk memastikan apakah mobilnya masuk dalam daftar recall.

Pengecekan dapat dilakukan melalui laman https://chery.co.id/id/omoda-5-care atau dengan menghubungi Chery Customer Care. Nomor rangka kendaraan yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dapat ditemukan pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Berdasarkan evaluasi teknis Chery Global terhadap Omoda 5 di sejumlah pasar luar Indonesia, ditemukan potensi ketidaksesuaian dalam proses pengelasan komponen sumbu roda belakang atau rear axle beam. Dalam kondisi tertentu, masalah tersebut berpotensi memengaruhi kekuatan sambungan komponen hingga kendali kendaraan.

Meski demikian, Chery Indonesia menyatakan belum menerima laporan insiden yang berkaitan dengan sistem suspensi belakang torsion beam dari pengguna Omoda 5 di Tanah Air. Program recall tetap dijalankan sebagai langkah pencegahan untuk mengantisipasi potensi masalah tersebut.

Vice Director Chery Business Unit Budi Darmawan Jantania mengatakan, langkah ini merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan terhadap konsumen, termasuk setelah kendaraan digunakan.

“Kepercayaan konsumen dibangun bukan hanya melalui kualitas produk, tetapi juga bagaimana kami bertanggung jawab setelah kendaraan berada di tangan mereka. Program ini menjadi bagian dari komitmen jangka panjang Chery di Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas produk dan layanan purnajual, serta memastikan setiap konsumen mendapatkan penanganan yang tepat dan transparan,” ujar Budi dalam keterangannya, dikutip Sabtu (14/11).

Kendaraan yang masuk dalam daftar recall akan diperiksa di bengkel resmi Chery. Jika ditemukan kebutuhan penanganan, teknisi akan melakukan pembaruan atau penggantian komponen sesuai hasil pemeriksaan. Seluruh proses tersebut tidak dikenakan biaya kepada konsumen.

Chery memperkirakan pemeriksaan dan penanganan membutuhkan waktu sekitar dua jam. Namun, durasinya dapat berbeda bergantung pada kondisi kendaraan dan hasil pemeriksaan teknis.

Pemilik Omoda 5 yang kendaraannya masuk dalam program recall dapat langsung menjadwalkan pemeriksaan di bengkel resmi Chery. Perusahaan juga mulai menghubungi konsumen yang kendaraannya teridentifikasi masuk dalam cakupan program untuk mengatur proses penanganan.