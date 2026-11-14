Pengamat Soroti Ketidakpastian Insentif Mobil Hybrid, Industri Butuh Kepastian 

Ilustrasi mobil hybrid. (Dok. Jawa Pos).

JawaPos.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) masih belum memberikan kepastian terkait insentif mobil hybrid. Pengamat otomotif, Agus Purwadi mengatakan dari sisi industri, kepastian lebih penting daripada besaran insentif yang besar.

“Produsen membutuhkan horizon kebijakan minimal 1-2 tahun untuk menentukan portofolio produk, komitmen CKD/TKDN, harga jual, dan investasi komponen lokal. Insentif perlu diterapkan sesegera mungkin, tetapi dengan skema yang jelas, terbatas waktu, dan berbasis performa,” kata Agus saat dihubungi JawaPos.com, Jumat (13/11).

Dia menjelaskan, keterlambatan penerapan insentif mobil hybrid bisa menciptakan ketidakpastian pasar. Akhirnya, konsumen menahan pembelian, dealer kesulitan menjual stok, dan produsen menunda keputusan investasi maupun peluncuran varian hybrid.

Agus pun turut menjabarkan urgensi dari insentif mobil hybrid, pertama yakni untuk menjaga momentum permintaan, yang mana insentif dapat menurunkan harga efektif kendaraan rendah emisi di tengah tekanan daya beli dan harga BBM.

Selanjutnya, insentif hybrid bisa mempercepat elektrifikasi bertahap. Artinya hybrid memberi konsumen opsi hemat bahan bakar tanpa kecemasan jarak tempuh dan ketergantungan penuh pada SPKLU.

Selanjutnya, insentif ini bisa melindungi rantai pasok nasional, di mana HEV/PHEV masih memakai mesin pembakaran dalam, sehingga komponen dan kapasitas pabrik yang ada tetap termanfaatkan selama transisi. Terakhir, mendorong investasi dan TKDN yang mana kepastian insentif dapat mempercepat lokalisasi komponen elektrifikasi, baterai, powertrain, dan sistem kontrol.

“Namun, sesegera mungkin bukan berarti insentif dibuka tanpa batas. Pemerintah perlu menetapkan periode berlaku, kuota atau plafon anggaran, kriteria efisiensi BBM/emisi, syarat TKDN, dan mekanisme evaluasi berkala agar fiskal negara tetap terjaga,” tukasnya.

Dia pun berharap agar pemerintah menerbitkan skema insentif hybrid yang transparan, bertahap, dan berbasis kinerja, bukan sekadar subsidi harga.

Termasuk memasukkan kategori jelas untuk HEV, PHEV, dan REEV, dengan insentif berbeda sesuai kontribusi penghematan energi dan kemampuan menjalankan mode listrik.

Berikan pula insentif fiskal terukur, misalnya keringanan PPN/PBBKB atau potongan biaya kepemilikan, dengan plafon anggaran yang masa berlaku tetap. Serta mewajibkan komitmen TKDN, investasi komponen lokal, pelatihan SDM, dan pengembangan ekosistem baterai sebagai syarat memperoleh insentif.