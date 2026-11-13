MG S6 EV Tantang SUV Listrik Premium, Harga Indikatif Mulai Rp 550 Juta

JawaPos.com - MG Motor Indonesia mulai membuka gambaran harga SUV listrik terbarunya, MGS6 EV, untuk pasar otomotif Tanah Air. Mobil listrik yang ditawarkan dengan pilihan penggerak Rear-Wheel Drive (RWD) dan All-Wheel Drive (AWD) ini memiliki harga indikatif mulai Rp 550 juta.

Angka tersebut berlaku untuk varian Magnify Max dengan sistem penggerak RWD. Sementara itu, harga varian Magnify Ultra yang menggunakan penggerak AWD belum diumumkan secara terperinci.

Head of Marketing MG Motor Indonesia, Harry Kurniawan, mengatakan banderol yang disampaikan masih berupa harga indikatif dan dapat menyesuaikan kondisi pasar.

"Nantinya bakal ada dua varian, Magnify Max untuk versi RWD-nya dan Magnify Ultra buat yang AWD-nya. Targetnya Desember sudah mulai delivery," ujar Harry di Cikarang, Jawa Barat, Rabu (11/11/2026).

MG dijadwalkan mengumumkan harga resmi MGS6 EV dalam ajang Gaikindo Auto Week (GAW) 2026 pada 20 November mendatang.

Dua Varian, Beda Tenaga dan Jarak Tempuh MGS6 EV hadir dalam dua pilihan konfigurasi motor listrik. Varian Magnify Max RWD menghasilkan tenaga 245 PS dengan torsi 350 Nm.

Sementara itu, Magnify Ultra AWD memiliki tenaga lebih besar, yakni 361 PS dan torsi 540 Nm. Varian penggerak semua roda ini diklaim mampu berakselerasi dari 0 hingga 100 km per jam dalam waktu 5,1 detik.

Kedua varian menggunakan baterai berkapasitas 77 kWh. Namun, jarak tempuhnya berbeda berdasarkan pengujian NEDC.

Magnify Max RWD diklaim mampu menempuh jarak hingga 605 kilometer dalam sekali pengisian daya. Adapun Magnify Ultra AWD memiliki jarak tempuh hingga 550 kilometer.

Perbedaan jarak tempuh tersebut menjadi salah satu pertimbangan konsumen dalam memilih varian, selain karakter tenaga dan sistem penggeraknya.

Dimensi Besar dan Kabin Lima Penumpang Secara dimensi, MGS6 EV memiliki panjang 4.708 mm, lebar 1.912 mm, dan tinggi 1.672 mm. Jarak sumbu rodanya mencapai 2.835 mm dengan konfigurasi kabin lima penumpang.

SUV listrik ini mengusung konsep desain Endless Horizon Design. Tampilannya diperkuat lampu depan ramping dan pelek berukuran 20 inci.

Untuk mendukung kenyamanan berkendara, MG membekalinya dengan suspensi depan MacPherson Strut Independent dan suspensi belakang 5-Link Rear Suspension.

Masuk ke kabin, tersedia jok berlapis material suede dan kulit, ventilasi pada jok depan, pengaturan AC otomatis dua zona, serta panoramic glass roof dengan tirai elektrik.

Fitur lainnya mencakup sistem audio 11 speaker, Augmented Reality Head-Up Display (AR HUD), pengaturan jok dengan memori, dan teknologi one-pedal driving.

Kapasitas penyimpanan juga menjadi perhatian. MGS6 EV memiliki bagasi depan atau frunk berkapasitas 86 liter, serta bagasi belakang 581 liter.

Kapasitas bagasi belakang dapat diperluas hingga 1.690 liter ketika kursi baris kedua dilipat.

Dibekali 7 Airbag dan 16 Fitur ADAS

Untuk sektor keselamatan, MGS6 EV dilengkapi tujuh airbag dan sistem MG Pilot yang mencakup 16 fungsi Advanced Driver Assistance Systems (ADAS).

Fitur tersebut dirancang untuk membantu pengemudi dalam berbagai kondisi berkendara, sekaligus meningkatkan perlindungan bagi penumpang.

Mobil listrik ini juga mendukung pengisian cepat DC dengan daya hingga 144 kW. MG mengklaim pengisian baterai dari 30 persen hingga 80 persen membutuhkan waktu sekitar 32 menit, bergantung pada kondisi pengisian.

Indonesia Jadi Pasar Pertama di Asia Tenggara

Kehadiran MGS6 EV menjadi bagian dari upaya MG memperluas pilihan kendaraan listrik di Indonesia. Menariknya, Indonesia dipastikan menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang memasarkan SUV listrik tersebut.

MG juga mencatat peningkatan penjualan di pasar domestik. Sepanjang 2025, penjualan merek ini tercatat sekitar 2.900 unit. Sementara hingga November 2026, angkanya telah melampaui 4.000 unit.

MG S5 EV menjadi salah satu kontributor utama dengan porsi sekitar 80 persen dari penjualan perusahaan.

Dengan harga indikatif mulai Rp 550 juta, MGS6 EV akan masuk ke segmen SUV listrik menengah premium.