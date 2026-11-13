Tesla Cybertruck Disetop, Ini 5 Masalah yang Membuat Pickup Listrik Kontroversial Itu Gagal Bersinar

JawaPos.com - Perjalanan Tesla Cybertruck tampaknya akan segera berakhir. Pickup listrik dengan desain futuristis dan bodi baja tahan karat tersebut bakal dihentikan produksinya di pabrik Tesla Gigafactory Texas, Amerika Serikat.

Keputusan ini diumumkan CEO Tesla Elon Musk melalui unggahan di platform X. Musk menyebut perusahaan akan berupaya memproduksi Cybertruck sebanyak mungkin sebelum lini produksinya ditutup dalam waktu sekitar delapan bulan.

Ia juga menyampaikan bahwa Tesla harus mengembalikan uang deposit kepada sejumlah calon konsumen yang telah memesan kendaraan tersebut.

Mengutip laporan Top Gear, 13 November 2026, penghentian produksi Cybertruck bukan semata-mata disebabkan oleh kerugian penjualan.

Musk beralasan, kompleksitas produksi Cybertruck dinilai tidak sebanding dengan peluang yang bisa diperoleh Tesla dari peningkatan produksi Cybercab, kendaraan robotaxi tanpa pengemudi.

Meski demikian, sejumlah persoalan telah membayangi perjalanan Cybertruck sejak pertama kali diperkenalkan pada 2019.

1. Harga Jauh Lebih Mahal dari Janji Awal

Salah satu persoalan terbesar Cybertruck adalah perubahan harga yang cukup drastis.

Saat diperkenalkan pada 2019, Tesla menjanjikan harga awal sekitar 39.900 dollar AS. Namun, ketika resmi dipasarkan, banderolnya meningkat hingga sekitar 80.000 dollar AS.

Bahkan, sejumlah varian memiliki harga di atas 100.000 dollar AS. Saat ini, varian Cyberbeast menjadi satu-satunya konfigurasi yang tercantum untuk dipesan dengan harga 109.990 dollar AS.

Kenaikan harga tersebut membuat Cybertruck semakin sulit menjangkau konsumen yang sebelumnya tertarik dengan janji pickup listrik berteknologi futuristis dengan harga lebih terjangkau.

2. Spesifikasi Tidak Sesuai Target Awal

Tesla juga menghadapi sorotan terkait spesifikasi yang berubah dari rencana awal. Cybertruck semula dijanjikan memiliki jarak tempuh hingga 500 mil atau sekitar 805 kilometer.

Namun, angka tersebut kemudian dikoreksi menjadi 325 mil atau sekitar 523 kilometer.

Dalam penggunaan nyata, jarak tempuhnya diperkirakan bisa lebih rendah. Rencana menghadirkan perangkat tambahan untuk memperpanjang jarak tempuh dengan harga 16.000 dollar AS juga tidak terealisasi.

Kapasitas towing yang sebelumnya dijanjikan mencapai 6.300 kilogram pun pada akhirnya tercatat sekitar 4.990 kilogram.

Perbedaan antara janji awal dan spesifikasi aktual ini menjadi salah satu catatan dalam perjalanan produk tersebut.

3. Penjualan Jauh dari Target

Persoalan berikutnya adalah performa penjualan yang tidak sesuai ekspektasi.

Elon Musk sebelumnya memperkirakan Cybertruck mampu terjual hingga 250.000 unit per tahun di pasar Amerika Serikat. Namun, pencapaian aktualnya masih jauh dari target tersebut.

Menurut data yang dikutip Top Gear, penjualan terbaik Cybertruck hanya mencapai sekitar 30.000 unit dalam satu tahun.

Sementara itu, Cox Automotive memperkirakan penjualan Cybertruck di Amerika Serikat pada kuartal I dan II 2026 mencapai 7.263 unit.

Angka tersebut terlihat kecil jika dibandingkan dengan pasar pickup konvensional. Ford, misalnya, berhasil menjual 801.525 unit dari keluarga F-Series di Amerika Serikat sepanjang tahun lalu. Ram juga mencatat penjualan 374.059 unit.

Kondisi ini menunjukkan bahwa desain dan teknologi yang berbeda belum cukup untuk membuat Cybertruck mampu bersaing di pasar pickup Amerika Serikat.

4. Masalah Kualitas dan Recall

Cybertruck juga menghadapi sejumlah persoalan kualitas sejak mulai dipasarkan.

Berdasarkan data National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), kendaraan ini telah mengalami 11 kali penarikan kembali atau recall.

Beberapa masalah yang tercatat meliputi panel trim yang berpotensi terlepas, persoalan komponen rem, hingga pedal akselerator yang bermasalah.

Sebelumnya, Cybertruck juga sempat menjadi sorotan ketika demonstrasi ketahanan kaca pada acara perkenalan 2019 tidak berjalan sesuai harapan. Bola logam yang dilemparkan ke kaca justru membuatnya retak.

Rentetan persoalan tersebut turut memengaruhi persepsi konsumen terhadap kualitas pickup listrik ini.

5. Tesla Mengalihkan Fokus ke Cybercab

Di luar persoalan produk, Tesla kini mulai mengarahkan perhatian lebih besar pada pengembangan teknologi otonom dan robotika.

Salah satu proyek yang menjadi prioritas adalah Cybercab, kendaraan robotaxi yang dirancang tanpa setir dan pedal konvensional.

Musk menilai peningkatan produksi Cybercab memberikan peluang lebih besar dibandingkan mempertahankan lini produksi Cybertruck yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi.

Dengan demikian, keputusan menghentikan produksi Cybertruck juga menjadi bagian dari perubahan arah bisnis Tesla, yang kini semakin menitikberatkan pengembangan kendaraan otonom.

Meski produksinya akan dihentikan, Cybertruck tetap menjadi salah satu proyek paling kontroversial dalam perjalanan Tesla.