Suzuki Fronx Hybrid Unjuk Gigi di Hadapan Menperin, Ekspor Tembus 7.300 Unit

JawaPos.com - Mobil hybrid buatan Indonesia semakin menunjukkan daya saing di pasar global. Salahj satunya Suzuki Fronx SGX Hybrid yang diproduksi di fasilitas manufaktur Cikarang, Jawa Barat.

Mobil ini telah diekspor lebih dari 7.300 unit ke berbagai negara dalam bentuk Completely Built Up (CBU).

Pencapaian tersebut menjadi salah satu bukti kemampuan industri otomotif nasional dalam menghasilkan kendaraan berteknologi rendah emisi yang mampu bersaing di pasar internasional.

Suzuki turut memperlihatkan kemampuan manufaktur tersebut melalui Showcase Teknologi Kendaraan Rendah Emisi Produksi Indonesia yang diselenggarakan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pada 10 November 2026 di Jakarta Selatan.

Dalam kegiatan tersebut, Suzuki menampilkan Fronx SGX Hybrid berkelir Pearl Snow White yang diproduksi oleh PT Suzuki Indomobil Motor (SIM) di fasilitas Suzuki Plant Cikarang.

Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi Suzuki untuk memperkenalkan kontribusi industri otomotif nasional dalam pengembangan kendaraan rendah emisi kepada Menteri Perindustrian, jajaran pejabat Kemenperin, serta media.

Suzuki Fonx yang dipajang di Kemenperin. (SIS)

Suzuki Fronx Hybrid Andalkan Teknologi SHVS

Suzuki Fronx SGX Hybrid dipasarkan oleh PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) sejak 2025. Model ini menjadi lini kendaraan hybrid keempat Suzuki yang hadir di Indonesia.

Untuk mendukung efisiensi bahan bakar dan menekan emisi kendaraan, Fronx dibekali teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS).

Teknologi tersebut merupakan bagian dari strategi Multi-Pathway Suzuki dalam mengembangkan berbagai pilihan teknologi kendaraan rendah emisi.

Melalui pendekatan ini, Suzuki tidak hanya mengandalkan satu jenis teknologi elektrifikasi, tetapi menyesuaikan pengembangan kendaraan dengan kebutuhan mobilitas, kondisi pasar, serta kesiapan infrastruktur di setiap negara.

Strategi tersebut dinilai penting karena kebutuhan dan kesiapan penggunaan kendaraan elektrifikasi di setiap pasar memiliki karakteristik berbeda.

Sejak diluncurkan, model tersebut telah mencatatkan ekspor lebih dari 7.300 unit dalam bentuk CBU.

Pencapaian ini memperlihatkan bahwa kendaraan yang diproduksi di Indonesia tidak hanya ditujukan untuk pasar domestik, tetapi juga memiliki peluang untuk bersaing di pasar internasional.

Deputy Managing Director PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Donny Saputra, mengatakan dalam pernyataannya, Jumat (13/11) partisipasi Suzuki dalam kegiatan showcase menjadi kesempatan untuk memperlihatkan kemampuan manufaktur nasional dalam menghasilkan kendaraan berteknologi ramah lingkungan.

“Melalui partisipasi dalam showcase ini, kami ingin memperlihatkan kepada Pemerintah terkait kapabilitas manufaktur Indonesia dalam menghasilkan kendaraan dengan teknologi yang ramah lingkungan. Kami bangga Fronx dapat diproduksi di Indonesia dan diekspor ke berbagai negara. Ke depannya, Suzuki akan terus memperkuat daya saing industri otomotif Indonesia di tingkat global,” ujar Donny.

Fronx Masuk Program Kendaraan Rendah Emisi Pemerintah

Suzuki Fronx juga menjadi salah satu model yang berpartisipasi dalam program Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) atau Kendaraan Bermotor Roda Empat Emisi Karbon Rendah.

Program tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36 Tahun 2021.

Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Muhammad Sarmuji, dalam peresmian kegiatan showcase menyampaikan apresiasi terhadap inovasi industri otomotif dalam mengembangkan kendaraan yang lebih ramah lingkungan.

“Kami menghargai segala inovasi dari Bapak-Ibu sekalian. Inovasi untuk menciptakan ekonomi yang lebih hijau, emisi yang sangat rendah, dan lingkungan yang lebih asri. Inovasi yang membuat Indonesia melompat lebih tinggi lagi di mata dunia,” ungkapnya.

Partisipasi Suzuki dalam kegiatan tersebut sekaligus memperlihatkan keterlibatan industri otomotif dalam mendukung pengembangan kendaraan rendah emisi di Indonesia.