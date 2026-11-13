Vespa Luncurkan 3 Skuter Listrik Terbaru, Primavera dan Sprint S Kini Tanpa Mesin Bensin!

JawaPos.com - Vespa mulai memperluas elektrifikasi dengan menghadirkan tiga skuter listrik terbaru untuk model tahun 2027.

Menariknya, pabrikan asal Italia tersebut tetap mempertahankan nama model legendarisnya, yakni Primavera, Sprint S, dan Primavera Tech.

Ketiganya diperkenalkan dalam ajang EICMA 2026 di Milan, Italia. Kehadiran jajaran baru ini menjadi langkah penting Vespa dalam memasuki pasar skuter listrik dengan tetap mempertahankan karakter desain klasik yang selama ini menjadi identitas merek tersebut.

Tidak sekadar mengubah mesin bensin menjadi motor listrik, Vespa juga mengembangkan sistem penggerak baru yang diklaim lebih efisien, memiliki respons akselerasi lebih baik, serta konsumsi energi lebih rendah.

Seluruh motor listrik tersebut dikembangkan dan diproduksi di Italia oleh Piaggio Group, perusahaan induk Vespa.

Vespa Primavera dan Sprint S Kini Berpenggerak Listrik

Dua model yang menjadi bagian dari jajaran terbaru adalah Vespa Primavera Elettrica dan Vespa Sprint S Elettrica.

Keduanya mempertahankan desain khas Vespa dengan bodi baja monokok yang menjadi ciri khas skuter Italia tersebut.

Namun, sektor penggeraknya kini menggunakan motor listrik tanpa emisi. Primavera dan Sprint S masuk kategori moped dengan kecepatan maksimum 45 km/jam.

Vespa mengklaim kedua model tersebut mampu menempuh jarak hingga 85 km dalam mode ECO.

Salah satu keunggulannya adalah baterai yang dapat dilepas sehingga pengguna lebih mudah melakukan pengisian daya tanpa harus membawa seluruh kendaraan ke lokasi pengisian.

Vespa juga mengembangkan motor listrik dengan karakter torsi lebih responsif. Hal ini ditujukan untuk memberikan akselerasi lebih spontan ketika menghadapi kondisi lalu lintas perkotaan yang sering berhenti dan berjalan kembali.

Vespa Primavera Tech Punya Jarak Tempuh 90 Km

Selain Primavera dan Sprint S, Vespa juga memperkenalkan Primavera Tech Elettrica sebagai model dengan kemampuan lebih tinggi.

Berbeda dari dua model lainnya, Primavera Tech masuk kategori sepeda motor listrik dengan kecepatan maksimum mencapai 67 km/jam.

Model ini mendapatkan motor listrik generasi baru yang dipadukan dengan Vehicle Management System untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan energi.

Vespa mengklaim efisiensi jarak tempuh meningkat 12,5 persen, sedangkan konsumsi energi berkurang hingga 17 persen.

Berdasarkan pengujian WMTC (World Motorcycle Test Cycle), Primavera Tech mampu menempuh jarak hingga 90 km dalam sekali pengisian daya.

Sementara itu, dalam mode ECO, jarak tempuh yang diklaim mencapai 100 km.

Fitur menarik lainnya adalah Maintenance Function yang dapat diaktifkan melalui panel instrumen. Fitur tersebut dirancang untuk membantu menjaga kondisi baterai ketika skuter tidak digunakan dalam waktu cukup lama.

Motor Listrik Baru Tanpa Material Rare Earth

Salah satu pengembangan menarik dari jajaran terbaru Vespa terdapat pada teknologi motor listriknya.

Piaggio Group mengembangkan unit penggerak dengan arsitektur modular yang diklaim mampu meningkatkan efisiensi, mengurangi konsumsi energi, serta memberikan pengendalian lebih baik.

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Menariknya, motor listrik tersebut tidak menggunakan komponen berbahan rare earth atau unsur tanah jarang.

Penggunaan teknologi ini menjadi bagian dari upaya Vespa mengembangkan kendaraan listrik dengan proses produksi dan penggunaan material yang lebih memperhatikan aspek lingkungan.

Selain itu, sistem penggerak baru diharapkan memberikan pengalaman berkendara yang lebih halus dan responsif untuk penggunaan sehari-hari.

Vespa Pertahankan Identitas Klasik di Era Elektrifikasi

Kehadiran tiga skuter listrik terbaru menunjukkan strategi Vespa dalam mengikuti perkembangan kendaraan elektrifikasi tanpa meninggalkan identitas desainnya.

Primavera dan Sprint S tetap membawa karakter klasik yang sudah dikenal konsumen, sementara Primavera Tech menawarkan teknologi penggerak dan pengelolaan energi lebih modern.

Ketiganya menjadi bagian dari langkah Vespa memasuki pasar mobilitas listrik perkotaan untuk 2027.

Meski sudah diperkenalkan secara global, belum ada informasi resmi mengenai harga maupun jadwal pemasaran ketiga model tersebut di Indonesia.