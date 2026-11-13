BYD Masih Perkasa, Jaecoo Bikin Kejutan! Ini 21 Merek Mobil China Terlaris di Indonesia

JawaPos.com - Persaingan merek mobil China di Indonesia semakin memanas. Hingga Oktober 2026, sebanyak 21 merek asal Negeri Tirai Bambu telah meramaikan pasar otomotif nasional. Dari jumlah tersebut, BYD masih memimpin penjualan ritel, disusul Jaecoo dan Geely yang mencatatkan angka cukup besar.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan ritel BYD mencapai 49.065 unit sepanjang Januari-Oktober 2026.

Sementara itu, Jaecoo membukukan penjualan 30.407 unit. Adapun Geely menempati posisi ketiga dengan torehan 15.846 unit.

Data tersebut memperlihatkan persaingan merek China semakin kompetitif. Bahkan, sejumlah pemain yang relatif baru di Indonesia mampu mencatatkan penjualan yang cukup tinggi dan bersaing dengan merek yang lebih dahulu hadir.

BYD Unggul, Jaecoo Jadi Penantang Terkuat

BYD masih menjadi merek mobil China dengan penjualan ritel tertinggi di Indonesia.

Dengan capaian 49.065 unit, BYD unggul cukup jauh dibandingkan Jaecoo yang berada di posisi kedua dengan 30.407 unit.

Menariknya, Jaecoo mampu menempati posisi kedua meskipun tergolong pemain yang relatif baru di pasar otomotif Indonesia.

Sementara itu, Geely membukukan penjualan 15.846 unit. Angka tersebut hanya terpaut 133 unit dari Wuling yang mencatatkan 15.713 unit.

Persaingan Geely dan Wuling pun menjadi salah satu catatan menarik dalam rapor penjualan mobil China sepanjang sepuluh bulan pertama 2026.

Daftar Penjualan Mobil China Januari-Oktober 2026

Selain tiga merek teratas, sejumlah produsen China lainnya juga mencatatkan penjualan di pasar domestik.

Berikut daftar penjualan ritel merek mobil China di Indonesia berdasarkan data Gaikindo periode Januari-Oktober 2026:

MerekPenjualan Ritel

BYD 49.065 unit Jaecoo 30.407 unit Geely 15.846 unit Wuling 15.713 unit Chery 9.343 unit Aion 5.458 unit MG 3.881 unit Danza 3.330 unit Jetour 2.938 unit Xpeng 2.823 unit GWM 1.987 uniti Caur 1.401 unit FAW 1.366 unit DFSK 1.052 unit Changan 686 unit BAIC 667 unit Polytron 518 unit Aletra 486 unit Lepas 319 unit Maxus 274 unit Farizon 144 unit Dari daftar tersebut, Chery menempati posisi kelima dengan penjualan 9.343 unit. Berikutnya ada Aion dengan 5.458 unit dan MG sebanyak 3.881 unit.

Danza juga mencatatkan penjualan 3.330 unit, lebih tinggi dibandingkan Jetour yang membukukan 2.938 unit.

Sementara itu, Xpeng mencatatkan penjualan 2.823 unit dan GWM sebanyak 1.987 unit.

Di kelompok berikutnya, iCar membukukan 1.401 unit, FAW 1.366 unit, serta DFSK sebanyak 1.052 unit.

Adapun merek lain seperti Changan, BAIC, Polytron, Aletra, Lepas, Maxus, dan Farizon masih mencatatkan penjualan di bawah 1.000 unit.

21 Merek China Ramaikan Pasar Otomotif Indonesia

Banyaknya merek asal China yang masuk ke Indonesia memperlihatkan semakin beragamnya pilihan kendaraan bagi konsumen.

Tidak hanya kendaraan listrik atau electric vehicle (EV), sejumlah produsen juga menawarkan mobil bermesin bensin, hybrid, hingga plug-in hybrid electric vehicle (PHEV).

Persaingan tersebut turut menghadirkan pilihan produk di berbagai segmen, mulai dari mobil perkotaan, SUV keluarga, hingga kendaraan premium.

Menariknya, kategori mobil China dalam data tersebut juga mencakup merek yang memiliki keterkaitan dengan perusahaan otomotif China, termasuk MG yang berada di bawah SAIC Motor.

Selain itu, Polytron juga masuk dalam kategori tersebut karena menggunakan basis model kendaraan dari Skyworth Auto.

Dengan semakin banyaknya pemain yang masuk, persaingan mobil China di Indonesia diperkirakan semakin menarik untuk dicermati.