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Penulis: Dony Lesmana Eko Putra
Jumat, 13 November 2026 | 20.36 WIB

BYD Masih Perkasa, Jaecoo Bikin Kejutan! Ini 21 Merek Mobil China Terlaris di Indonesia

Mobil listrik buatan Tiongkok berjajar di pelabuhan Provinsi Shandong, Tiongkok timur, sebelum diekspor ke pasar luar negeri (SCMP) - Image

Mobil listrik buatan Tiongkok berjajar di pelabuhan Provinsi Shandong, Tiongkok timur, sebelum diekspor ke pasar luar negeri (SCMP)

JawaPos.com - Persaingan merek mobil China di Indonesia semakin memanas. Hingga Oktober 2026, sebanyak 21 merek asal Negeri Tirai Bambu telah meramaikan pasar otomotif nasional. Dari jumlah tersebut, BYD masih memimpin penjualan ritel, disusul Jaecoo dan Geely yang mencatatkan angka cukup besar.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan ritel BYD mencapai 49.065 unit sepanjang Januari-Oktober 2026.

Sementara itu, Jaecoo membukukan penjualan 30.407 unit. Adapun Geely menempati posisi ketiga dengan torehan 15.846 unit.

Data tersebut memperlihatkan persaingan merek China semakin kompetitif. Bahkan, sejumlah pemain yang relatif baru di Indonesia mampu mencatatkan penjualan yang cukup tinggi dan bersaing dengan merek yang lebih dahulu hadir.

BYD Unggul, Jaecoo Jadi Penantang Terkuat

BYD masih menjadi merek mobil China dengan penjualan ritel tertinggi di Indonesia.

Dengan capaian 49.065 unit, BYD unggul cukup jauh dibandingkan Jaecoo yang berada di posisi kedua dengan 30.407 unit.

Menariknya, Jaecoo mampu menempati posisi kedua meskipun tergolong pemain yang relatif baru di pasar otomotif Indonesia.

Sementara itu, Geely membukukan penjualan 15.846 unit. Angka tersebut hanya terpaut 133 unit dari Wuling yang mencatatkan 15.713 unit.

Persaingan Geely dan Wuling pun menjadi salah satu catatan menarik dalam rapor penjualan mobil China sepanjang sepuluh bulan pertama 2026.

Daftar Penjualan Mobil China Januari-Oktober 2026

Selain tiga merek teratas, sejumlah produsen China lainnya juga mencatatkan penjualan di pasar domestik.

Berikut daftar penjualan ritel merek mobil China di Indonesia berdasarkan data Gaikindo periode Januari-Oktober 2026:

MerekPenjualan Ritel

  1. BYD             49.065 unit
  2. Jaecoo       30.407 unit
  3. Geely          15.846 unit
  4. Wuling        15.713 unit
  5. Chery            9.343 unit
  6. Aion              5.458 unit
  7. MG                3.881 unit
  8. Danza           3.330 unit
  9. Jetour           2.938 unit
  10. Xpeng           2.823 unit
  11. GWM            1.987 uniti
  12. Caur              1.401 unit
  13. FAW               1.366 unit
  14. DFSK             1.052 unit
  15. Changan          686 unit
  16. BAIC                 667 unit
  17. Polytron           518 unit
  18. Aletra               486 unit
  19. Lepas               319 unit
  20. Maxus              274 unit
  21. Farizon             144 unit

Dari daftar tersebut, Chery menempati posisi kelima dengan penjualan 9.343 unit. Berikutnya ada Aion dengan 5.458 unit dan MG sebanyak 3.881 unit.

Danza juga mencatatkan penjualan 3.330 unit, lebih tinggi dibandingkan Jetour yang membukukan 2.938 unit.

Sementara itu, Xpeng mencatatkan penjualan 2.823 unit dan GWM sebanyak 1.987 unit.

Di kelompok berikutnya, iCar membukukan 1.401 unit, FAW 1.366 unit, serta DFSK sebanyak 1.052 unit.

Adapun merek lain seperti Changan, BAIC, Polytron, Aletra, Lepas, Maxus, dan Farizon masih mencatatkan penjualan di bawah 1.000 unit.

21 Merek China Ramaikan Pasar Otomotif Indonesia

Banyaknya merek asal China yang masuk ke Indonesia memperlihatkan semakin beragamnya pilihan kendaraan bagi konsumen.

Tidak hanya kendaraan listrik atau electric vehicle (EV), sejumlah produsen juga menawarkan mobil bermesin bensin, hybrid, hingga plug-in hybrid electric vehicle (PHEV).

Persaingan tersebut turut menghadirkan pilihan produk di berbagai segmen, mulai dari mobil perkotaan, SUV keluarga, hingga kendaraan premium.

Menariknya, kategori mobil China dalam data tersebut juga mencakup merek yang memiliki keterkaitan dengan perusahaan otomotif China, termasuk MG yang berada di bawah SAIC Motor.

Selain itu, Polytron juga masuk dalam kategori tersebut karena menggunakan basis model kendaraan dari Skyworth Auto.

Dengan semakin banyaknya pemain yang masuk, persaingan mobil China di Indonesia diperkirakan semakin menarik untuk dicermati.

Rapor penjualan Januari-Oktober 2026 ini sekaligus memperlihatkan posisi BYD yang masih dominan, sementara Jaecoo dan Geely menunjukkan kemampuan bersaing di tengah ketatnya pasar otomotif nasional.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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