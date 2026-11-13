Honda Siapkan Banyak Mobil Baru, CR-V Hybrid hingga Element Bakal Comeback!

JawaPos.com - Honda mulai menyiapkan gebrakan baru di pasar otomotif global. Sejumlah model andalannya dikabarkan bakal mendapat pembaruan besar, mulai dari CR-V generasi ketujuh, Accord facelift, Pilot terbaru, hingga kejutan kembalinya SUV ikonik Honda Element.

Rencana tersebut terungkap dalam pertemuan tertutup Honda bersama para dealer di Las Vegas, Amerika Serikat, pada awal November 2026.

Meski belum mengumumkan gambar dan spesifikasi resmi, sejumlah dealer yang menghadiri pertemuan tersebut membocorkan gambaran produk yang tengah disiapkan Honda kepada Automotive News.

Salah satu yang paling menarik perhatian adalah rencana kebangkitan Honda Element setelah model tersebut dihentikan produksinya pada 2011.

Honda Element Bakal Bangkit Setelah 18 Tahun

Honda dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk menghidupkan kembali Element sebagai SUV dengan desain mengotak yang menjadi ciri khas generasi sebelumnya.

Berdasarkan informasi yang dibocorkan para dealer, Honda telah memperlihatkan siluet calon generasi terbaru Element. Model tersebut disebut masih mempertahankan proporsi bodi mengotak serta desain pintu belakang dengan engsel yang berbeda dari mobil pada umumnya.

Honda Element terbaru diproyeksikan menjadi crossover hybrid berorientasi petualangan. Posisinya diperkirakan berada di antara CR-V dan HR-V.

Model ini menyasar konsumen muda serta pengguna perkotaan yang membutuhkan kendaraan dengan karakter lebih fleksibel untuk aktivitas sehari-hari maupun perjalanan luar kota.

Produksi Honda Element generasi baru kabarnya ditargetkan mulai kuartal kedua 2029. Bahkan, Honda disebut membidik produksi hingga 100.000 unit pada tahun penuh pertamanya.

Meski begitu, jadwal peluncuran dan spesifikasi teknisnya belum diumumkan secara resmi.

Honda CR-V Generasi Ketujuh Bakal Full Hybrid

Selain Element, Honda juga menyiapkan CR-V generasi ketujuh dengan perubahan desain dan teknologi yang cukup signifikan.

SUV tersebut dikabarkan akan tampil lebih gagah dengan bagian depan lebih tegak, lekukan bodi belakang yang menonjol, serta lampu depan berdesain lebih ramping.

Bagian belakang juga mendapat pembaruan melalui desain lampu kombinasi yang membentang sepanjang bodi.

Masuk ke kabin, Honda disebut menyiapkan layar sentuh berukuran 15,4 inci untuk varian tertentu. Posisi tuas transmisi juga akan diubah menjadi model di belakang kemudi sehingga memberikan ruang lebih lega pada konsol tengah.

Perubahan paling menarik terdapat pada sektor dapur pacu.

CR-V generasi ketujuh dikabarkan tidak lagi menawarkan pilihan mesin bensin konvensional. Honda akan mengandalkan teknologi hybrid untuk seluruh pilihan varian.

Honda bahkan optimistis model terbaru ini mampu mencatatkan penjualan lebih dari 400.000 unit di Amerika Serikat pada tahun penuh pertamanya.

Generasi terbaru CR-V diperkirakan mulai masuk ruang pamer pada musim panas 2027.

Honda Accord Dapat Penyegaran Lebih Premium

Honda juga menyiapkan pembaruan untuk Accord melalui penyegaran desain yang lebih signifikan.

Sedan tersebut diproyeksikan tampil lebih modern dengan kap mesin yang lebih landai, gril berkarakter premium, serta lampu depan ramping yang terinspirasi dari CR-V terbaru.

Pembaruan ini bukan perubahan generasi sepenuhnya, melainkan penyegaran di tengah siklus produk atau facelift.

Honda disebut menjadwalkan kehadiran Accord facelift pada paruh kedua 2027.

Perubahan desain tersebut diarahkan untuk memperkuat kesan premium dan menjangkau konsumen yang menginginkan sedan dengan tampilan lebih mewah.

Honda Pilot dan Ridgeline Juga Disiapkan

Tidak hanya SUV kompak dan sedan, Honda juga menyiapkan pembaruan untuk Pilot dan Ridgeline.

Honda Pilot generasi terbaru diperlihatkan melalui video singkat dalam pertemuan dealer. SUV tiga baris tersebut disebut bakal mengusung desain lebih futuristis, termasuk perubahan pada lampu depan, lampu belakang, dan bentuk bodi.

Sementara itu, Honda Ridgeline dijadwalkan mendapat tampilan lebih tangguh untuk model tahun 2028.

Pembaruan tersebut mencakup gril depan lebih agresif, lampu tambahan di bagian atap, serta desain bak belakang dengan sistem rel yang lebih khas kendaraan petualang.

Honda juga dikabarkan menyiapkan strategi lain untuk pasar Asia. Pada 2028, perusahaan berencana memasarkan pikap berbasis Mitsubishi Triton atau L200 dengan merek Honda dan konstruksi rangka terpisah atau body-on-frame untuk sejumlah pasar Asia.

Deretan Model Baru Jadi Strategi Honda

Rencana pembaruan sejumlah model tersebut memperlihatkan langkah Honda memperkuat portofolio kendaraan di berbagai segmen.

Mulai dari SUV hybrid, sedan premium, SUV keluarga tiga baris, hingga kendaraan pikap, semuanya masuk dalam pengembangan produk yang diperkenalkan kepada jaringan dealer.

Namun, perlu dicatat bahwa informasi tersebut masih berasal dari bocoran pertemuan dealer dan belum seluruhnya dikonfirmasi secara resmi oleh Honda.