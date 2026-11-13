BYD Ti 7 Dituding Mirip Land Rover Defender, Sengketa HAKI dengan JLR Berlanjut

JawaPos.com - Jaguar Land Rover (JLR) terlibat sengketa hukum dengan BYD terkait desain SUV BYD Ti 7 yang dituding menyerupai Land Rover Defender.

Perselisihan tersebut berlanjut setelah dua kantor BYD di Belanda digeledah oleh petugas yang ditunjuk pengadilan pada Agustus 2026.

Sebagaimana dilaporkan The Guardian, petugas menyita sejumlah catatan digital dari kantor BYD di Schiedam dan Hoofddorp.

Penggeledahan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya JLR mengumpulkan bukti terkait dugaan pelanggaran hak kekayaan intelektual.

JLR diduga mencurigai BYD membongkar satu unit Land Rover Defender untuk mempelajari teknologi kendaraan tersebut melalui rekayasa balik atau reverse engineering.

Teknologi yang diperoleh dari pembongkaran itu kemudian diduga digunakan dalam pengembangan BYD Ti 7.

Namun, pengacara BYD mempertanyakan cakupan dokumen yang disita. Mereka menilai tindakan tersebut terlalu luas dan menyebutnya sebagai upaya mencari-cari kesalahan atau fishing expedition.

Sidang pendahuluan terkait perkara ini dijadwalkan berlangsung pada 11 November 2026 di Den Haag, Belanda.

Hingga saat itu, belum ada putusan pengadilan yang menyatakan BYD terbukti melanggar hak kekayaan intelektual JLR.

Baik JLR maupun BYD juga belum memberikan pernyataan publik mengenai proses hukum tersebut. BYD belum menanggapi permintaan komentar dari CarNewsChina.

BYD Ti 7 pertama kali memasuki pasar Tiongkok pada September 2025 melalui merek Fang Cheng Bao.

Model tersebut awalnya menggunakan nama Bao 7 sebelum kemudian berganti menjadi Tai 7.

SUV ini mengusung desain bodi mengotak dengan bagian depan tegak, lengkungan roda berbentuk persegi, serta kompartemen penyimpanan di bagian belakang.

Tampilan tersebut membuatnya kerap dibandingkan dengan Land Rover Defender, salah satu mobil andalan JLR.

di pasar Tiongkok, BYD Ti 7 memiliki panjang 4.999 mm, lebar 1.995 mm, dan tinggi 1.865 mm. Jarak sumbu rodanya mencapai 2.920 mm.

Versi domestik Tiongkok hadir dengan konfigurasi lima penumpang. Sementara itu, model ekspor untuk pasar Eropa mendapatkan tiga baris kursi dengan kapasitas tujuh penumpang.

Khusus versi Inggris, BYD menyebut panjang kendaraan mencapai 5.146 mm karena dilengkapi ban serep yang dipasang di bagian belakang.

Di Tiongkok, BYD Ti 7 tersedia dalam pilihan plug-in hybrid dengan harga mulai 179.800 yuan atau sekitar Rp 491,8 juta. Varian tertingginya dibanderol 219.800 yuan atau sekitar Rp 601,2 juta.

Sistem penggeraknya menggabungkan mesin bensin turbo 1,5 liter dengan motor listrik. Konsumen juga dapat memilih konfigurasi penggerak dua roda atau penggerak semua roda.

Pada April 2026, BYD turut memperkenalkan versi listrik penuh atau all-electric. Varian tersebut diklaim mampu menempuh jarak hingga 755 kilometer berdasarkan standar CLTC.

BYD Ti 7 listrik ditawarkan dengan rentang harga CNY 199.800 hingga CNY 239.800 atau sekitar Rp 546,5 juta sampai Rp 655,9 juta.

BYD juga mulai membuka pemesanan awal atau pre-order Ti 7 di Inggris dengan harga GBP 47.995 atau sekitar Rp 1,16 miliar.

Sebagai pembanding, Land Rover Defender 110 dengan kapasitas tujuh penumpang dibanderol GBP 68.465 atau sekitar Rp 1,66 miliar.

Dengan demikian, harga BYD Ti 7 terpaut hampir Rp 495,5 juta lebih murah dibandingkan SUV Land Rover tersebut.

Unit pertama dijadwalkan tiba di ruang pamer Inggris pada November 2026. Sementara pengiriman kepada konsumen diperkirakan dimulai Januari 2027.

Untuk pasar Inggris, BYD Ti 7 menggunakan mesin turbo 1,5 liter yang dikombinasikan dengan dua motor listrik. Sistem tersebut menghasilkan tenaga gabungan 402 hp atau 300 kW.

SUV ini juga dibekali baterai berkapasitas 35,6 kWh yang diklaim mampu menempuh jarak hingga 119 kilometer dalam mode listrik berdasarkan standar WLTP.

Perselisihan desain BYD Ti 7 bukan menjadi perkara pertama yang melibatkan JLR dengan produsen otomotif asal Tiongkok.