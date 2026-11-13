BYD Bidik Utilisasi Pabrik Subang 90 Persen pada 2026, Siapkan 20 Ribu Tenaga Kerja

JawaPos.com - PT BYD Motor Indonesia membidik tingkat pemanfaatan kapasitas pabriknya di Subang, Jawa Barat, mencapai 80 hingga 90 persen sepanjang 2026. Fasilitas manufaktur yang berdiri di atas area seluas 126 hektare itu memiliki kemampuan memproduksi hingga 150.000 unit kendaraan setiap tahun.

Head of Public & Government Relations PT BYD Motor Indonesia, Luther Panjaitan, menjelaskan bahwa pabrik tersebut telah dilengkapi empat tahapan utama manufaktur otomotif. Keempatnya meliputi stamping, welding, painting, dan final assembly.

“Di fasilitas seluas 126 hektare ini dengan empat proses utama, BYD menunjukkan dengan tegas komitmennya terhadap industrialisasi otomotif nasional,” ujar Luther saat media visit di pabrik BYD, Subang, dikutip Jumat (13/11).

Adapun kendaraan yang saat ini dirakit di pabrik tersebut mencakup BYD Atto 1, M6 EV, M6 DM, serta Danza D9. Dalam proses produksinya, BYD turut mengandalkan robot dan sistem otomasi. Meski demikian, keterlibatan pekerja masih diperlukan, terutama untuk pengawasan dan sejumlah pekerjaan yang membutuhkan penanganan langsung.

Menurut Luther, pembangunan fasilitas manufaktur tersebut menjadi bukti keseriusan BYD dalam menggarap pasar otomotif Indonesia yang dinilai memiliki prospek jangka panjang.

Saat ini, perusahaan masih berada dalam tahap peningkatan kapasitas produksi atau ramp-up. Dengan kemampuan menghasilkan sekitar 10.000 hingga 12.000 unit kendaraan per bulan, BYD berupaya meningkatkan pemanfaatan pabrik sejalan dengan perkembangan penjualan di dalam negeri.

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Luther mengungkapkan, penjualan bulanan BYD saat ini telah berada di kisaran 6.000 hingga 7.000 unit. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan perusahaan dalam menetapkan target utilisasi fasilitas manufaktur pada tahun ini.

“Secara penjualan juga cukup stabil meningkat, di tiap bulannya telah mencapai 6.000 hingga 7.000 unit. Target kami paling tidak tahun ini bisa mencapai 80 sampai 90 persen dari total kapasitas manufaktur,” jelasnya.

Dari sisi sumber daya manusia, pabrik BYD di Subang telah menyerap hampir 6.000 pekerja. Sekitar 90 persen di antaranya merupakan tenaga kerja Indonesia, sementara 80 persen berasal dari wilayah Jawa Barat.

Jumlah tersebut berpotensi bertambah seiring peningkatan aktivitas produksi. BYD bahkan menargetkan penyerapan tenaga kerja mencapai 20.000 orang ketika pabrik beroperasi dengan kapasitas penuh.

Sebagai informasi, BYD telah meresmikan pabrik di Subang Smartpolitan Industrial Park, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Kamis (3/9). Fasilitas ini merupakan pemenuhan komitmen BYD pada program insentif dari pemerintah.

Pabrik ini diklaim melibatkan 5.000 pekerja lokal dan akan meningkat menjadi 20.000 pekerja lokal jika bekerja pada kapasitas penuh. Pabrik ini sendiri memiliki kapasitas 150 ribu per tahun, lahan 126 hektar, dan investasi Rp 11,6 triliun.