BYD Ungkap Jumlah Warga Subang yang Bekerja di Pabrik Mobil Listriknya

JawaPos.com - PT BYD Motor Indonesia mengungkapkan bahwa 30 persen tenaga kerja asal Subang yang bekerja di pabriknya merupakan warga lokal. Komposisi tersebut disampaikan perusahaan menyusul sorotan terhadap penyerapan pekerja asal Subang yang sebelumnya dinilai masih minim.

Head of Public & Government Relations PT BYD Motor Indonesia, Luther T Panjaitan, mengatakan fasilitas manufaktur BYD di Subang saat ini mempekerjakan hampir 6.000 orang. Dari jumlah tersebut, 90 persen merupakan warga negara Indonesia (WNI), sedangkan 80 persen berasal dari Jawa Barat.

"Total hampir 6.000 karyawan. Dari 6.000 karyawan ini, 90 persen pekerjanya adalah warga negara Indonesia. Lalu dari 90 persen karyawan WNI ini, 80 persen merupakan warga Jawa Barat. Dan dari 80 persen warga Jawa Barat tersebut, 30 persen di antaranya merupakan warga sekitar pabrik yaitu warga Subang," ujarnya dikutip, Jumat (13/11).

Luther menjelaskan, perekrutan tenaga kerja untuk industri otomotif membutuhkan keterampilan dan pengalaman khusus. Untuk bagian produksi, BYD menetapkan persyaratan pengalaman kerja minimal satu hingga dua tahun di bidang otomotif.

Sementara itu, posisi tertentu seperti operator, engineering, dan quality control (QC) membutuhkan pengalaman hingga tiga sampai empat tahun.

Persyaratan tersebut menjadi tantangan tersendiri karena Subang sebelumnya belum memiliki ekosistem industri perakitan mobil. Akibatnya, BYD juga merekrut pekerja berpengalaman dari daerah lain di Jawa Barat yang lebih dahulu berkembang sebagai kawasan industri otomotif.

Meski begitu, perusahaan berupaya meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar melalui kerja sama dengan dinas tenaga kerja setempat dan penggunaan aplikasi rekrutmen resmi pemerintah.

Baca Juga:Rektor UIN Jakarta Ingatkan Stabilitas Pasca Mundurnya Gibran dari Kursi Wapres

BYD juga mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pekerja lokal. Bahkan, sejumlah karyawan asal daerah tersebut dikirim ke luar negeri untuk mendapatkan pembekalan teknis sebelum nantinya menerapkan dan membagikan keahlian mereka di pabrik Subang.