Kepastian Insentif Mobil Hybrid Belum Jelas, Sampai Kapan Harus Menunggu?

JawaPos.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mewacanakan adanya insentif untuk mobil hybrid. Meski begitu, hingga kini belum ada kepastian mengenai penerapan insentif tersebut.

Menteri Perindustrian (Menperin) Sarmuji mengatakan, kebijakan insentif mobil hybrid sejatinya tak bisa diputuskan hanya berdasarkan perspektif Kemenperin. Dia menegaskan, pihaknya perlu mendengarkan pendapat kementerian lain sebelum akhirnya menentukan arah kebijakan.

Hybrid, kayaknya perlu mendengarkan perspektif dari kementerian lain sebelum melakukan jawabannya,” kata Sarmuji, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (12/11).

Sementara itu, saat ditanya mengenai apakah insentif mobil hybrid tak dilanjutkan, dia juga tak memberikan jawaban pasti.

Dia kembali menjawab bahwa pihaknya masih memerlukan pendapat dari kementerian lain sebelum memutuskan arah insentif. “Kita cek dulu perspektif kementerian lain seperti apa,” ujarnya.

Sebelumnya, Kemenperin tengah mendorong pemberian insentif tambahan bagi kendaraan elektrifikasi, mencakup hybrid electric vehicle (HEV), plug-in hybrid electric vehicle (PHEV), dan range extended electric vehicle (REEV). Pemerintah menargetkan kebijakan tersebut bisa diterapkan pada 2026.

Menperin Sarmuji menyampaikan, pembahasan terkait insentif tersebut akan dipercepat. Namun, jika belum dapat direalisasikan hingga akhir tahun ini, pemerintah membuka kemungkinan penerapannya pada awal 2027.

Sarmuji menilai percepatan kebijakan diperlukan untuk mendukung perkembangan industri kendaraan elektrifikasi, terutama di tengah perubahan harga bahan bakar minyak (BBM).

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