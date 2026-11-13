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Penulis: Nanda Prayoga
Jumat, 13 November 2026 | 13.34 WIB

Mobil Listrik Bekas Belum jadi Pilihan Ekonomis, Pengamat Soroti Risiko Baterai

Mobil listrik buatan Tiongkok berjajar di pelabuhan Provinsi Shandong, Tiongkok timur, sebelum diekspor ke pasar luar negeri (SCMP) - Image

Mobil listrik buatan Tiongkok berjajar di pelabuhan Provinsi Shandong, Tiongkok timur, sebelum diekspor ke pasar luar negeri (SCMP)

JawaPos.com - Perkembangan mobil listrik yang signifikan di Indonesia ternyata membawa kekhawatiran tersendiri pada sisi aftersales. Sebab, masih banyak masyarakat yang masih takut untuk membeli mobil listrik bekas dibanding mobil konvensional bekas.

Melihat hal ini, pengamat otomotif, Yannes Martinus Pasaribu, mengakui bahwa sejatinya mobil listrik bekas menawarkan harga yang menarik. Hanya saja, belum menjadi pilihan paling ekonomis bagi semua konsumen.

“Karena meskipun depresiasi awal sudah ditanggung pemilik pertama, pembeli berikutnya masih menghadapi risiko penurunan harga, biaya perbaikan baterai yang besar, serta pasar BEV bekas yang belum matang,” kata Yannes saat dihubungi JawaPos.com, Kamis (12/11).

Dia menilai, pembelian mobil listrik bekas baru masuk akal kalau unitnya masih bergaransi, kesehatan baterai atau State of Health (SoH)nya sudah diperiksa secara resmi, umur baterainya masih panjang, riwayat kendaraannya jelas, dan selisih harganya cukup jauh dibanding mobil baru.

“Ke depannya. prospek BEV bekas bisa semakin baik seiring berkembangnya layanan pemeriksaan dan perbaikan baterai, serta semakin lengkapnya data harga pasar,” ungkapnya.

Meski begitu, Yannes mengungkapkan bahwa pasar mobil listrik tetap memiliki tantangan sendiri meskipun terus berkembang dengan teknologi lebih baik dan harga yang semakin kompetitif.

“Akibatnya, nilai jual kembali generasi lama masih berpotensi tertekan. Jadi menurut saya, BEV bekas lebih tepat dibeli untuk digunakan dalam jangka panjang dan menikmati penghematan operasional, bukan dengan harapan nilai jual kembalinya tetap tinggi,” tukasnya.

Editor: Estu Suryowati
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