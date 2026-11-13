Musim Hujan, Ini 7 Komponen Motor yang Harus Mendapatkan Perhatian Khusus Agar Tak Rusak

JawaPos.com - Memasuki musim hujan, pengendara sepeda motor perlu memberikan perhatian lebih terhadap kondisi kendaraannya. Sebab, air hujan yang bercampur lumpur dan pasir dapat menempel di sejumlah bagian motor dan memicu kerusakan jika tidak segera dibersihkan.

Motor yang terus dibiarkan kotor setelah digunakan menerjang hujan berisiko mengalami masalah pada sejumlah komponen. Bukan hanya membuat tampilan kendaraan kusam, kotoran yang menumpuk juga bisa mengganggu kinerja beberapa bagian penting.

Berikut 7 komponen yang perlu mendapat perhatian khusus agar kondisinya tetap terjaga saat musim hujan seperti dirangkum dari laman Wahana Honda!

1. Mesin

Kotoran berupa lumpur dan pasir yang terbawa air hujan dapat menempel di area mesin. Jika dibiarkan menumpuk, kotoran tersebut berpotensi menghambat proses pelepasan panas mesin saat kendaraan digunakan.

Akibatnya, kinerja mesin bisa terganggu dan performanya tidak lagi optimal. Risiko serupa juga dapat terjadi pada kisi-kisi radiator yang tertutup kotoran karena proses pendinginan menjadi kurang maksimal. Dalam kondisi tertentu, mesin bahkan berisiko mengalami overheat.

2. Kampas Rem

Berada di dekat roda membuat kampas rem rentan terkena cipratan air hujan yang membawa lumpur maupun pasir. Kotoran tersebut dapat menumpuk pada bagian pengereman, terutama setelah motor digunakan melewati jalanan basah.

Jika tidak segera dibersihkan, gesekan antara kotoran yang menempel pada kampas rem dan piringan cakram dapat menimbulkan suara berdecit. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut juga berpotensi membuat permukaan cakram mengalami kerusakan.

3. Suspensi

Bagian suspensi juga perlu diperiksa setelah motor digunakan saat hujan. Air yang masuk ke area tersebut dapat mengurangi pelumasan sehingga komponen suspensi berisiko bekerja dalam kondisi kurang optimal.

Salah satu gejala yang bisa muncul adalah suara berdecit ketika suspensi menerima tekanan atau bekerja meredam guncangan.

4. Karet Seal

Sejumlah bagian motor menggunakan karet seal untuk melindungi komponen di dalamnya. Beberapa di antaranya terdapat pada suspensi, tromol, dan pelek.

Kondisi karet seal yang rusak dapat membuat perlindungan terhadap komponen tersebut berkurang. Pada suspensi, misalnya, kerusakan seal berpotensi menyebabkan oli sokbreker merembes atau bocor.

Jika volume oli terus berkurang, kemampuan suspensi dalam meredam guncangan ikut terganggu. Dampaknya, pengendalian motor atau handling menjadi kurang optimal.

5. Tutup Busi

Tutup busi memiliki peran penting dalam sistem pengapian sepeda motor. Komponen ini menghubungkan kabel koil dengan busi sekaligus membantu mencegah kebocoran arus listrik pada sambungan tersebut.

Selain itu, tutup busi berfungsi menjaga resistansi internal agar sistem pengapian dapat bekerja sebagaimana mestinya.

Apabila tutup busi mengalami kerusakan dan air masuk hingga membasahi busi, proses pengapian bisa terganggu. Kondisi tersebut dapat membuat performa mesin menurun, bahkan menyebabkan motor sulit dinyalakan atau mogok.

6. Rantai Motor

Motor yang menggunakan sistem penggerak rantai juga membutuhkan perawatan setelah terkena hujan. Air dapat mengurangi lapisan pelumas pada rantai sehingga bagian tersebut tidak lagi terlindungi secara optimal.

Jika terus dibiarkan, rantai berisiko mengalami karat. Selain itu, kurangnya pelumasan dapat menimbulkan suara berisik ketika motor digunakan. Karat yang sudah terbentuk juga akan lebih sulit dibersihkan.

7. Komponen Logam

Berbagai komponen berbahan logam pada sepeda motor juga tidak luput dari risiko korosi. Paparan air hujan yang dibiarkan menempel dalam waktu lama dapat memicu munculnya karat pada permukaan logam.