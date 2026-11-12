Geely dan Renault Kembangkan Mesin V8 Hybrid 670 HP, Jenama Lotus Jadi Pengguna Pertama

JawaPos.com - Geely dan Renault memperkenalkan mesin V8 hybrid terbaru dengan tenaga mencapai 670 HP.

Mesin berkapasitas 4.0 liter tersebut dikembangkan melalui perusahaan patungan mereka, Horse Powertrain, dan akan menjadi jantung penggerak supercar terbaru Lotus Type 135.

Mesin yang diberi nama HORSE W40 ini menjadi mesin V8 pertama yang dikembangkan Horse Powertrain dan telah disiapkan untuk produksi.

Pengembangannya sekaligus menunjukkan bahwa teknologi mesin pembakaran internal masih memiliki tempat di tengah perkembangan kendaraan elektrifikasi.

Mengutip CarNewsChina, HORSE W40 mampu menghasilkan tenaga puncak lebih dari 500 kW atau sekitar 670 HP, dengan torsi maksimum 800 Nm. Mesin ini memiliki bobot sekitar 200 kg.

Baca Juga: Mercedes-AMG Perbarui GLE 63 S dan GLS 63, Mesin V8 612 HP Kini Lebih Bertenaga dan Efisien Secara teknis, HORSE W40 menggunakan konfigurasi dua turbocharger yang ditempatkan di bagian tengah antara kedua bank silinder.

Tata letak tersebut dikenal dengan istilah hot-V, yang dirancang untuk mempersingkat jalur udara menuju turbocharger.

Mesin ini juga dikembangkan dengan sistem injeksi langsung serta penggunaan material ringan untuk mendukung rasio tenaga dan bobot.

Untuk mendukung performanya, Horse Powertrain turut mengembangkan transmisi HORSE 8LDCT. Transmisi otomatis delapan percepatan ini menggunakan sistem kopling ganda basah atau wet dual clutch.

Transmisi tersebut mampu menangani input torsi hingga 1.050 Nm. Waktu respons perpindahan giginya diklaim kurang dari 20 milidetik, sedangkan waktu pengisian awal kopling atau pre-fill berada di bawah 50 milidetik.

Kombinasi mesin V8 dan transmisi hybrid ini dirancang untuk menghadirkan respons serta performa tinggi pada kendaraan sport.

Lotus Type 135 Jadi Pengguna Pertama Lotus Type 135 akan menjadi model pertama yang menggunakan kombinasi mesin HORSE W40 dan transmisi 8LDCT.

Mobil sport tersebut dikembangkan sebagai supercar bermesin tengah dengan teknologi plug-in hybrid (PHEV).

Lotus sebelumnya menyampaikan rencana menghadirkan model ini pada 2028 dengan tenaga gabungan lebih dari 1.000 HP.

Type 135 juga akan mengisi posisi di antara Lotus Emira dan Lotus Evija dalam jajaran produk merek asal Inggris tersebut.

Penggunaan mesin V8 hybrid ini menjadi bagian dari strategi Lotus yang mulai memperluas kembali pilihan teknologi penggeraknya.

Sebelumnya, merek tersebut sempat menekankan strategi elektrifikasi penuh, sebelum kembali membuka ruang bagi model hybrid.