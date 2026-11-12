Motor Listrik Bebas Sewa Baterai, Konsumen Tak Perlu Khawatir Biaya Tambahan

JawaPos.com - Skema kepemilikan baterai menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan saat membeli motor listrik.

Produk lokal United E-Motor, menawarkan baterai yang langsung menjadi milik konsumen saat pembelian kendaraan, tanpa sistem sewa atau pembelian terpisah.

Skema tersebut memberikan kepastian bagi konsumen terkait kepemilikan komponen utama kendaraan. Pengguna juga tidak perlu membayar biaya sewa baterai secara berkala selama masa penggunaan.

Direktur PT Terang Dunia Internusa Tbk, Henry Mulyadi, mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya perusahaan menghadirkan pengalaman kepemilikan motor listrik yang lebih sederhana.

"Konsumen perlu mendapatkan kejelasan biaya dan keleluasaan dalam menggunakan kendaraan listrik untuk kebutuhan sehari-hari," ujarnya dalam pernyataanya, Kamis (11/11/2026) di Jakarta.

Bisa Isi Daya di Rumah

Selain kepemilikan baterai, United E-Motor juga menawarkan kemudahan pengisian daya pada model yang mendukung fitur tersebut.

Pengguna dapat mengisi baterai menggunakan sumber listrik rumah tangga yang sesuai, sehingga tidak harus bergantung pada fasilitas penukaran baterai atau battery swap.

Dengan metode tersebut, pengisian daya bisa dilakukan di rumah maupun lokasi lain yang memiliki akses listrik memadai. Konsumen juga dapat menyesuaikan waktu pengisian dengan aktivitas sehari-hari.

Punya Beragam Pilihan Model

United E-Motor menghadirkan beberapa pilihan motor listrik untuk kebutuhan mobilitas yang berbeda.

Di segmen middle-sized scooter, terdapat MX1200, MT1500, dan C2000. Sementara itu, kategori cruise EV diisi T1800, TX1800, dan TX3000.

Bagi konsumen yang membutuhkan motor listrik untuk aktivitas dengan karakter berbeda, tersedia pula model e-trail RX6000.

Dengan baterai yang menjadi hak milik konsumen dan pilihan pengisian daya langsung, jenama ini menawarkan alternatif skema kepemilikan motor listrik di Indonesia.