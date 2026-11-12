Ramaikan IMOS 2026, FIFGroup Gelar Kontes Modifikasi Motor Jadi Daya Tarik

JawaPos.com - Pameran Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026 tidak hanya menjadi ajang bagi produsen untuk memperkenalkan sepeda motor terbaru, tetapi juga menghadirkan berbagai layanan pendukung industri roda dua. Salah satunya melalui partisipasi FIFGroup yang kembali menjadi Platinum Sponsor untuk keenam kalinya.

Pameran yang berlangsung pada 20–29 November 2026 di ICE BSD City, Tangerang, ini dimanfaatkan FIFGroup untuk memperkenalkan layanan pembiayaan sepeda motor serta sejumlah aktivitas yang berkaitan dengan dunia otomotif.

Partisipasi tersebut juga bertepatan dengan usia FIFGroup 37 tahun. Direktur FIFGroup, Daniel Hartono, mengatakan keikutsertaan perusahaan secara konsisten di IMOS merupakan bagian dari dukungan terhadap perkembangan industri sepeda motor nasional.

"Kebutuhan konsumen tidak hanya berkaitan dengan pilihan kendaraan, tetapi juga kemudahan pembiayaan untuk memiliki sepeda motor," ujarnya, Kamis (11/11/2026).

Pembiayaan Motor Honda hingga Kontes Modifikasi

Dalam IMOS 2026, perusahaan pembiayaan tersebut menghadirkan FIFASTRA sebagai salah satu lini pembiayaan sepeda motor Honda.

Pengunjung dapat memanfaatkan sejumlah penawaran, termasuk potongan cicilan hingga Rp7,9 juta dan potongan tenor hingga tujuh kali angsuran.

Selain pembiayaan, juga membawa kegiatan yang menyasar penggemar modifikasi melalui KreaFIF Motor Kontes.

Ajang ini menampilkan sejumlah hasil modifikasi sepeda motor Honda, termasuk demonstrasi modifikasi secara langsung selama pameran.

Kegiatan tersebut menjadi salah satu aktivitas otomotif yang dapat dinikmati pengunjung di tengah beragam produk sepeda motor yang dipamerkan.

Menriknya pengunjung yang menyelesaikan rangkaian aktivitas di booth akan mendapatkan koin untuk mengikuti permainan dan berkesempatan memperoleh hadiah utama berupa sepeda motor.

Hadirkan Layanan Pembiayaan Lainnya

Di luar pembiayaan sepeda motor, FIFGROUP turut memperkenalkan layanan dari lini bisnis lainnya.

Spektra menyediakan pembiayaan elektronik dan gadget, sedangkan Danastra melayani pembiayaan dana tunai.

Finatra menyasar kebutuhan pembiayaan produktif bagi pelaku usaha, sementara Amitra menyediakan layanan pembiayaan Haji Reguler.

Seluruh layanan tersebut didukung aplikasi FIFGO untuk mengakses layanan pembiayaan secara digital. FIFGroup juga menghadirkan sejumlah aktivitas tambahan, seperti Warung Rasa Loka dan area foto Angkat Mimpi Lebih Tinggi.

Melalui keikutsertaan di IMOS 2026, FIFGroup memperkuat perannya sebagai perusahaan pembiayaan yang mendukung ekosistem sepeda motor.