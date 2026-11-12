Strategi Isuzu Perkuat Layanan, Bisnis Konsumen Dibuat Nyaman dan Aman

JawaPos.com - Astra Isuzu menghadirkan program Astra Isuzu Membership untuk memberikan tujuh keuntungan tambahan bagi pelanggan yang membeli kendaraan baru melalui jaringan dealernya.

Program ini mencakup perlindungan kendaraan, pelatihan pengemudi, hingga dukungan layanan purnajual.

Peluncuran program tersebut menjadi bagian dari perayaan 38 tahun perjalanan Astra Isuzu dalam mendampingi kebutuhan bisnis pelanggan di Indonesia.

Chief Executive Astra Isuzu, Yohanes Pratama, mengatakan kendaraan niaga bukan sekadar alat transportasi, tetapi juga aset produktif yang mendukung operasional usaha.

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"Astra Isuzu berupaya memberikan dukungan kepada pelanggan sejak proses pembelian hingga kendaraan digunakan untuk menunjang bisnis," ujar Yohanes, Kamis (11/11/2026) saat peluncuran dikawasan Sunter.

Tujuh Keuntungan Astra Isuzu Membership Melalui program ini, pelanggan mendapatkan tujuh fasilitas tambahan yang dirancang untuk membantu menjaga kondisi kendaraan dan kelancaran operasional.

Pertama adalah Extended Warranty, berupa perpanjangan garansi selama satu tahun atau hingga 50.000 kilometer di luar garansi resmi APM.

Kedua gratis kaca film dan perlindungan antikarat untuk memberikan perlindungan tambahan pada kendaraan.

Ketiga ada perlindungan Ekstra Santunan Sopir bagi pengemudi yang memenuhi persyaratan program. Keempat pelatihan pengemudi gratis untuk meningkatkan kompetensi dan mendukung keselamatan berkendara.

Kelima ada gratis biaya kunjungan Bengkel Isuzu Berjalan (BIB) hingga jarak 30 kilometer. Keenam Layanan pemesanan melalui Astra Isuzu User Response Assistant (AURA) di nomor 0811-5650-1000.

Keuntungan ketujuh mendapat Prioritas penanganan perbaikan kendaraan untuk mendukung peningkatan uptime operasional hingga 10 jam.

Program Membership diberikan secara otomatis kepada pelanggan yang membeli kendaraan baru melalui Astra Isuzu.

Dengan demikian, pelanggan tidak perlu melakukan pendaftaran secara terpisah untuk memperoleh fasilitas tersebut.

Setiap manfaat dapat digunakan sesuai prosedur dan ketentuan masing-masing program.

Perkuat Jaringan Layanan Selain menghadirkan program Membership, Astra Isuzu juga terus memperluas jaringan penjualan dan layanan di berbagai wilayah Indonesia.

Saat ini, jaringan Astra Isuzu didukung lebih dari 60 outlet, 1.300 partshop, serta 100 unit Bengkel Isuzu Berjalan (BIB).

Perluasan layanan juga dilakukan melalui ekspansi ke Aceh dan kolaborasi dengan bengkel umum melalui program Bengkel Isuzu Mitra Astra (BIMA).

Penguatan jaringan tersebut ditujukan untuk memudahkan pelanggan mendapatkan layanan perawatan dan perbaikan kendaraan, termasuk di wilayah yang belum terjangkau outlet resmi.

Dari sisi bisnis, Astra Isuzu mencatat pertumbuhan penjualan sebesar 33 persen hingga Agustus 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pasar kendaraan niaga secara keseluruhan yang mencapai 11 persen.